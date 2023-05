«Estamos haciendo un trabajo honesto en los casos de abusos sexuales»

¿Qué supone para los salesinos festejar este centenario?

Muchísimo. Cien años en la vida de una persona es mucho más que la vida y, en la congregación, con 163 años, es una manifestación de cómo el carisma de Don Bosco ha llegado a donde más se podía necesitar. Con mi visita quiero agradecer tanta vida entregada y dar las gracias a los que continúan hoy con la misión, decirles que merece la pena y que debemos seguir proyectándonos hacia el futuro.

¿Qué queda del espíritu de San Juan Bosco en el siglo XXI?

Visitando 118 naciones en siete años, las 92 provincias canónicas que tenemos y más de 800 obras salesianas de las 1.942 que hay en los cinco continentes su espíritu está más actual y vivo que nunca; lo digo sin triunfalismo. Los centros están a rebosar y no es por nuestro mérito, es por el modo de educar. Intentamos ser propositivos, valientes en propuestas educativas, ofrecer lo que para nosotros tiene inmenso valor. Todo esto no se improvisa, viene del trabajo de cien años y de la sucesión de generaciones; nuestra gran fortaleza son los laicos y laicas que trabajan con nosotros. La congregación está viva, vamos a nuevos países y abrimos nuevas residencias, ayudando en un mundo falto de justicia real, solidaridad y paz.

¿Confía en que la comunidad seguirá existiendo pese a que el mundo es cada vez más laico?

El criterio para que una casa sea salesiana no es que haya una comunidad de salesianos consagrados. Estamos en 135 naciones y seguimos abriendo casas, aunque en otros sitios no podemos. Te pongo el ejemplo de aquí [Las Palmas de Gran Canaria]. Hay una comunidad de cinco salesianos, de mucha edad y alguno con enfermedad, pero ellos no sostienen una obra como esta de 1.200 alumnos, dos parroquias, un oratorio y un centro juvenil. Puede haber un director de orquesta salesiano consagrado o laico, pero la clave está en las más de 140 personas que cada día marcan un estilo educativo que han mamado, vivido y aprendido. Y eso se nota en la frescura, en la espontaneidad de los jóvenes, en el respeto que hay en la casa. Nuestra existencia no será un problema en los próximos años, puede cambiar la comunidad, incluso no haberla, pero la casa salesiana seguirá existiendo como tal. No renunciaremos, eso sí, a educar en los valores del Evangelio, a la educación cristiana presentada con libertad, incluso a las propuestas pastorales. Tenemos muchas presencias así en el mundo y después de 50 años siguen siendo tan fuertes o más. Un ejemplo de ello es la casa donde fue alumno el Papa. No tiene comunidad salesiana desde hace 35 años y puedo asegurarle que es cien por cien salesiana con 2.000 alumnos; yo fui inspector allí. Podría ponerle más ejemplos.

Conoce al Papa, ¿cómo está?

Le he visto hace poco y le encuentro con muchísimas ganas para seguir orientando a la Iglesia, soñando con una iglesia para los pobres, con molestias en una pierna que, cuando hace desplazamientos grandes, va en una silla de ruedas. Le veo con una claridad, con una fuerza y un sentido de cómo quiere que siga siendo la Iglesia que, para mí, es admirable. Igual que declaro esto, también le digo que soy gran admirador de la gran figura de Benedicto XVI. Gran Papa, gran teólogo, un hombre de gran fe y de gran libertad interior hasta para tomar la decisión que tomó.

¿Hará lo mismo que hizo Benedicto XVI, si se da el caso?

Sí, lo ha declarado él. Lo hará cuando considere, como hizo Benedicto XVI, que abrió un camino que no le gustará a todos pero que califico de una gran libertad.

De las regiones en las están ¿Cuál es la que le preocupa más por la situación que atraviesa?

Allí donde hay una fuerte violencia provocada principalmente por los grupos terroristas; gran parte de ellos en naciones de África. Muy triste es la situación que se vive en Haití, con secuestros, o la de Ucrania, con la guerra. En los demás lugares no tenemos dificultades para la misión educativa, pastoral y evangelizadora.

¿Es más preocupante la guerra que el hambre o la pobreza?

Sí. Cuando hay paz es posible ayudar a los más golpeados. En la violencia todos sufren, y especialmente los más pobres. Estamos muy preocupados por Haití, donde no hay ley. Deseamos que vuelva la paz, no entiendo por qué Naciones Unidas no tiene presencia allí. No sería vulneración de ninguna autonomía de la nación puesto que ahora mismo no tiene gobierno legítimo. Estamos sufriendo secuestros, tenemos muchas dificultades para hacer llegar allí ayuda humanitaria.

La guerra entre Ucrania y Rusia ha olvidado otros conflictos

Eso es más que evidente. Expreso mi dolor con la guerra en Ucrania pero de los otros 23,24, focos de guerra que hay en el mundo nadie habla, y existen igual que la violencia de grupos terroristas en otros países pero, quizás, eso preocupe menos en el ámbito de otras naciones. La paz ayuda al desarrollo, la guerra empobrece todo y a todos

Son una de las comunidades religiosas acusadas de abusos sexuales a menores ¿han retirado de sus funciones a los acusados?,¿cómo va la investigación?

Tristemente hemos tenido casos de orden diverso; menos mal que han sido en décadas muy anteriores, pero un solo caso es inadmisible. Si un salesiano daña a un joven es lo más grave que puede suceder porque tenemos la vida entregada a los muchachos, al bien de los jóvenes. No hay un solo caso que no se conozca en el que no se intervenga. Cuando la situación es verdadera, porque hay ocasiones que no es verdad o se busca dinero y se ha acusado a muertos que ya no pueden defenderse; y se verifica, se llega hasta las últimas consecuencias como puede ser la dimisión de la congregación y del estado clerical. Dicho esto, este no es solo un problema de la Iglesia, es un problema social. En un porcentaje del 32,6% de los casos en nuestro país, en la Península y en las Islas, se dan los abusos en los círculos familiares ¿por qué no resolvemos también esto?. En otro porcentaje, que llega al 28%; y hablo con un gran conocimiento de causa, se da en círculos deportivos, asociacionismo de ese tipo, con seglares. ¿por qué no se afronta?, ¿por qué no hablamos de un gran problema social, que tenemos que blanquear? Y vuelvo, al principio, es absolutamente condenable y, evidentemente, pedimos perdón por los salesianos que han hecho daño, pero eso está muy lejos de quienes piensan que todo sacerdote, todo consagrado y todo obispo está en el mismo grupo. Eso no se puede permitir.

¿Cuántas denuncias tienen?

En los últimos nuevos años, yo he enviado al Vaticano en torno a 38 denuncias que han pasado por todo el proceso. A la luz de la verosimilitud, el Vaticano nos autoriza a hacer el proceso penal administrativo. Es muy posible que haya casos que no hayan salido a la luz.

El informe que el periódico El País ha entregado al Vaticano habla de 61 casos en la congregación

Ahora que menciona a El País, el periódico pensaba que España iba a ser lo que ha salido en Francia y no ha sido así. Se está haciendo un excelente trabajo desde la honestidad en tratar esto en todas las órdenes religiosas en España junto al Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo. Le hablo de los casos que yo he mandado a Roma.

¿Se ha restaurado económicamente a las víctimas?

Seguimos los procesos de restauración, y no es solamente económicamente, puede ser de dignidad de las personas, de encuentro con el agresor si se da el caso; y así ha sido, o de justicia restaurativa. Y cuando un juez lo ha declarado así, también se ha hecho la restauración económica. ¡Por supuesto!. Ya que ha nombrado al País; no todo es trigo limpio en las intenciones

Eso lo tendrán que determinar los jueces

Eso es. En nuestro caso, le digo más, cuando se conoce un caso, se inicia el proceso canónico ¡siempre¡, que es distinto al civil que se pueda promover.

¿A cuánta gente han indemnizado de esos 38 casos?

Solo se ha hecho cuando un juez lo ha pedido, ya sea por apoyo psicológico o daño que se ha considerado. De los procesos canónicos que han ido al Vaticano, lo que han pedido algunas de las víctimas es que esta persona no pueda seguir ejerciendo; otros han pedido justicia restaurativa en un encuentro. Hay casos en los que no se ha podido ir adelante al no poderse verificar; en otros, haciendo el proceso penal administrativo que pide el derecho canónico se ha llegado hasta las últimas consecuencias, y como digo, con la denuncia y con la dimisión del estado clerical y también como salesiano.

¿Han hecho un protocolo para que no se den este tipo de casos?

En nuestro caso existe desde el año 2.000. Lo hemos ido gradualmente implantando, afinando. No hay ni una sola provincia salesiana en el mundo que no tenga este protocolo ético y un código ético en la defensa de los menores. Que, por cierto, va más allá del abuso sexual, de la violencia. Es la defensa de cualquier vulneración de los derechos de los menores. Es muy exigente.

¿Cómo va el asunto de las vocaciones? ¿hay cantera?

Siempre que me hacen está pregunta digo ¿dónde?. Y me explico. Como congregación, estamos bendecidos, tenemos este año 452 novicios y es una riqueza para la globalidad de la comunidad salesiana. Somos la congregación de la Iglesia con más novicios, salvo que unamos a las tres órdenes franciscanas. Y ahora viene el pero: no está repartido equitativamente. En África es muy fuerte la presencia con 200 novicios; en Asia, Oceanía estamos entorno a 150 y luego en Europa la vocación es muy pobre. La nuestra y la de muchas diócesis. Solo tenemos 18 novicios.

Es su segundo mandato y no hay posibilidad de un tercero

¡Y menos mal! Son dos sexenios, terminaré entorno a marzo de 2016. Y le digo menos mal porque el ritmo de hoy en día es tan exigente que hace falta una salud de hierro. Comencé con 53 años, una buena edad para el servicio de superior general y tengo ahora 62; el que venga tiene que venir con toda la frescura. Creo que es un acierto poner un límite de doce años.

¿Qué legado le gustaría dejar?

Muy fácil: poder reconocernos y reconocer que los salesianos de Don Bosco en el mundo seguimos siendo muy fieles a Jesucristo con el estilo de Don Bosco. Y, segundo, esa fidelidad que se pueda traducir en que nuestra predilección siguen siendo los pobres y, entre ellos, los menos favorecidos.