El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tala el 'árbol bonito' de San Juan por seguridad al tener el tronco podrido

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido talar el 'árbol bonito' de San Juan por seguridad al estar su doble tronco podrido tras la inspección este lunes de los técnicos de Parques y Jardines después de que una parte del ejemplar cayera el viernes por la noche en la carretera que sube hacia Tafira sin que produjera daños humanos o materiales.

El centenario espécimen de higuera australiana está catalogado como árbol singular de Gran Canaria por el Cabildo insular debido a su antigüedad -más de 120 años- y envergadura -3 diámetros de ancho y 16 metros de altura. El ejemplar formaba parte de la docena de árboles singulares que ha contabilizado la consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria en la ciudad, responsable de su gestión, conservación y protección pero que aún no cuenta con un inventario específico sobre el tema pese a las reclamaciones efectuadas por asociaciones como Adapa (Asociación para la defensa del árbol y del paisaje de Gran Canaria) dado que no es el primer árbol que se cae en los últimos años.

La concejala de Parques y Jardines Inmaculada Medina indicó que desde la pasada semana ya tenía sobre la mesa un informe de los técnicos de Parques y Jardines que señalaban la necesidad de proceder a su tala dado el mal estado en el que se encontraba el 'árbol bonito', situado en el mismo arcén de la carretera del Centro justo al lado del colegio salesiano que lleva su mismo nombre. «Lo que sucede es que nosotros intentemos por todo los medios que ningún árbol de la ciudad se tenga que talar a no ser que sea por necesidad o por peligro para la ciudadanía», dijo la edil.

El asfalto y el cemento para sus curas, entre las causas de la putrefacción del fuste

Técnicos de Parques y Jardines comenzaron la tala ayer de las ramas, que durará también hoy martes dada las dimensiones del árbol. «Se ha intentado cuidar al máximo, pero como cualquier otro ser vivo, crece, se desarrolla y muere», añadió la edil, que señaló que desde los años 90 se llevaba a cabo un cuidado y tratamiento preventivo para evitar su caída.

Regenerarse

Agustín Suárez, técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria; que junto a otros expertos de la administración insular, inspeccionó el árbol, señaló, por su parte, que entre los factores que han podido afectar a la putrefacción del tronco es que se trata de un ejemplar «acogotado por la urbanización» que se ha generado a su alrededor -la carretera y el colegio-; el uso de cemento o hormigón que se utilizaba antiguamente para los tratamientos cuando el árbol tenía alguna herida para sanarle «y que afortunadamente hoy no se lleva a cabo» y la propia vejez del individuo.

Técnicos del Cabildo proponen cortarle a una altura y mejorar su alcorque para ver si puede regenerarse

«Al no tener aire en la base del tronco; el asfalto cubría su pie, la propia humedad ha hecho daño a madera, se ha ido pudriendo y el tronco está hueco pese a que el árbol se ha seguido alimentado y llenando de hojas», dijo el técnico sobre el estado de salud del 'árbol bonito', que al no poderse anclar a la tierra y no contar con un fuste sano no tenía la estabilidad suficiente para sostener la gran copa sin riesgos; tal y como finalmente ha ocurrido.

No obstante, los técnicos del Cabildo de Gran Canaria han aconsejado al Ayuntamiento dejar el tronco a una «altura conveniente, sin riesgos», mejorar el alcorque en el que está con más tierra y amplitud e higienizar la parte dañada para ver si existe la posibilidad de que el árbol se regenere por sí solo dado que se trata de una higuera australiana que cuenta con raíces aéreas por donde pueden absorber los nutrientes y el agua. «Se le puede dar una segunda oportunidad en vez de cortarle a ras del suelo. Al menos no se dejara morir el árbol, aunque ya no tendrá el porte que tenía», apuntó.

El experto añadió que «es un palo para Gran Canaria y para la ciudad perder un árbol singular pero hay que ser conscientes de que hay que mejorar las condiciones de estos árboles centenarios, principalmente los que están urbanizados». Él también dijo que los árboles podían morir de viejos.