Cómo modernizar Vegueta sin daños

La conservación del patrimonio histórico de Vegueta volvió a ser el centro de debate este miércoles de la tercera mesa de las Jornadas que se vienen celebrando en torno al barrio con motivo del 50 aniversario de su declaración como Bien de Interés Cultural de Canarias, pese a que el encuentro se titulaba 'Vientos contemporáneos: arte y cultura'. El director del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca García-Sáenz, uno de los invitados a la mesa, que se celebró en esta ocasión en el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo (CAAM), fue el que metió de nuevo el dedo en la llaga al criticar la desaparición de los inmuebles por la picota urbanística o por el abandono, pero también por reformas inapropiadas que no respetan ni fachadas ni interiores, así como por la construcción de edificios modernos que más que añadir restan o empañan el carácter de Vegueta.

«Están desapareciendo casas y los técnicos no tenemos medios para protegerlas ni sabemos trasmitir esto a la ciudadanía para que se preocupe por ello. Y no solo hablo de fachadas, sino de lo que hay dentro, de las artes decorativas», dijo el director del Museo Néstor, que apuntó que en algunas viviendas se están sustituyendo ventanas y balcones de madera por aluminio sin que ninguna administración pública pare el desaguisado, que ya advirtió el artista Néstor Martín-Fernández de la Torre en 1936, que sin hablar propiamente de Vegueta, no encontró nada canario, «ni siquiera subiendo a Tejeda», buscando escenarios para un filme turístico que se le había propuesto.

El director del Museo Néstor Daniel Montesdeoca pidió proteger el casco histórico pero también sus alrededores -los Riscos-, soterrar los cables de la electricidad y la telefonía y hacer del espacio patrimonial un lugar más habitable

Montesdeoca pidió proteger el casco histórico pero también sus alrededores -los Riscos-; soterrar los cables de la electricidad y la telefonía que cruzan las fachadas y hacer del espacio patrimonial un lugar más habitable para que la gente pasee. «El fachadismo tiene que desaparecer, hay que mantener la trama urbana que es la que forma parte de nuestro pasado», añadió para criticar la idea de que conservar es mantener solo los frontis de los edificios.

Tercera mesa

La mesa, encuadrada en las Jornadas sobre Vegueta ‘Encrucijada de arte, arquitectura y patrimonio en Canarias’, organizadas por el Cabildo insular, contó también con la participación del ex alcalde de la ciudad Jerónimo Saavedra Acevedo; la doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Isabel Saavedra Robaina y el pintor y profesor de Bellas Artes Cristóbal Guerra, en sustitución del catedrático de Historia del Arte Fernando Castro Borrego, que no pudo asistir pese a estar anunciado. El moderador fue el director insular de Patrimonio Histórico Sebastián López García.

El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria entre 2007 y 2011, Jerónimo Saavedra, quiso mirar hacia el futuro de Vegueta y resaltó lo positivo de la reconversión residencial y turística que estaba experimentando el casco histórico al darse utilidad a casonas cerradas durante años que cuestan mucho en mantenimiento. «Es un cambio positivo, aunque tiene dos inconvenientes: el ruido que originan bares y las nuevas actividades y la pérdida de otro tipo de negocios y comercios», puntualizó.

Saavedra, que es vecino de Vegueta, comentó que no se opone a la construcción de nuevos edificios dentro de Vegueta pero que antes de edificar «hay que debatir». «Lo que hay que pedir al arquitecto es que tenga imaginación, argumentar sus propuestas porque puede que tenga efectos buenos sobre el patrimonio», dijo el también ex Diputado del Común de Canarias, que añadió que el «patrimonio de Vegueta tiene que ponerse al día».

Las jornadas entorno al barrio de Vegueta continúan este jueves en el Gabinete Literario, donde los participantes disertarán sobre La ciudad y el espacio público del arte

En cuanto al ámbito musical, Saavedra, que fue promotor del Festival de Música de Canarias, apostó porque se abrieran las iglesias y los patios de las casas nobles para conciertos, así como que las instituciones culturales se organizaran para ofrecer una agenda en la que no se pisaran unos a los otros.

La doctora en Historia Isabel Saavedra Robaina, también secundó la propuesta de Saavedra. En especial para que se pudiera conocer la creación musical canaria dado que hay un catálogo de cerca de 6.000 piezas en el Museo Canario, pero también la que están haciendo los creadores contemporáneos.

El pintor Cristóbal Guerra, por su parte, subrayó que hablar de arte en Canarias y en Gran Canaria «y no centrarnos en Vegueta es casi imposible» dado que en el casco viejo es donde surgieron las primeras galerías de arte y donde se concentran los museos y salas de arte, exceptuando La regenta y el Museo Elder.

Él también hizo referencia al valor patrimonial de Vegueta, y en general de todos los cascos históricos, que atraen sin saber la razón. «Ofrecen una estética, armonía y proporciones que nos sugieren felicidad, que nos cargan de energía por la fuerza que se ha ido depositando en ellos siglo tras siglo», reflexionó el artista, que declaró la complejidad que supone su conservación y la necesidad de estar vigilantes ante los cambios. «Lo que está claro es que el mundo del arte tiene que decir mucho para que Vegueta esté viva y pueda seguir disfrutándose».

Las jornadas entorno al barrio de Vegueta continúan este jueves en el Gabinete Literario, a las 18.00 horas. Los participantes: Ana María Quesada Acosta, profesora de Historia del Arte por la Universidad de La Laguna; María Isabel Navarro Segura, catedrática de Historia del Arte también por la Universidad de La Laguna; Fernando Martín Galán, geógrafo, disertarán sobre La ciudad y el espacio público del arte. La mesa estará moderada por el director insular de Patrimonio Histórico Sebastián López García.