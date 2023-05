La recogida de basura se paraliza un día al vencer el seguro de los camiones

El vencimiento de la póliza de seguro de los vehículos de Limpieza ha paralizado este jueves, desde las seis de la mañana, la recogida de residuos sólidos en Las Palmas de Gran Canaria y también todos los servicios de limpieza viaria que dependen de camiones y furgones, entre ellos la recogida de trastos y el traslado de los barrenderos a los sectores.

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, aseguró a primera hora de esta tarde que la póliza había sido renovada por un año más y que los servicios suspendidos desde la tarde del miércoles se reanudarían a partir de la tarde de este jueves.

Medina aseguró que el seguro venció el pasado miércoles y añadió que tras detectarse el problema ordenó paralizar las salidas de toda la flota de recogida y limpieza viaria. Atribuyó el vencimiento del seguro a «un error administrativo, porque estábamos en el trámite de renovar la póliza».

El presidente del comité de empresa de recogida de residuos, Pedro Vega, denuncia que el miércoles por la mañana salieron a trabajar camiones sin seguro

Los trabajadores de recogida se encontraron, cuando acudieron al trabajo este jueves a las seis de la mañana, con la orden de no sacar los camiones porque los seguros de los 37 vehículos de recogida habían expirado. Lo mismo ocurrió con los furgones y camiones de los servicios de limpieza viaria que utilizan vehículos, como la recogida de trastos y los que trasladan a las brigadas de barrenderos a los diferentes sectores.

El seguro venció el pasado marzo, pero según Medina este se «prorroga de manera automática durante un mes más». La ITV rechazó el pasado miércoles varios vehículos, que fueron llevados para que pasaran la inspección, al advertir que los seguros no estaban al día. Según Medina, fue ella misma la que ordenó «parar la recogida de la basura por una cuestión de seguridad. Aquí lo que prima es la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos». Negó que los camiones hayan salido sin seguro.

Por su parte, Pedro Vega, presidente del comité de empresa del servicio de recogida de residuos sólidos consideró que lo ocurrido es consecuencia de la «desastrosa gestión en el servicio que está llevando a cabo el PSOE. El miércoles por la mañana salieron camiones a trabajar sin seguro en el turno de seis a una de la tarde. Ese día por lo menos circularon sin seguro", denunció Vega, quien advirtió de la gravedad de lo sucedido.

"A las seis de la mañana de este jueves", añadió, "estaban los compañeros sentados porque no podían salir los vehículos. Se enteraron en ese momento. El responsable dijo que no salieran porque, obviamente, sin seguro no se puede conducir».

Vega denunció que camiones del servicio privado de recogida, que lleva FCC, «han estado recogiendo en las zonas gestionadas directamente por el Ayuntamiento durante la mañana del jueves» para evitar la acumulación de basuras en los contenedores en las zonas más conflictivas.

«Lo que me gustaría saber es como hace FCC ese trabajo si no lo tiene contratado», sostuvo. La basura no se recogió este jueves en Ciudad Alta, Tamaraceite, Lomo Apolinario, parte de Tafira, Lomo los Frailes, Hoya de la Plata y Tres Palmas, entre otros barrios.

«No me consta que FCC haya estado recogiendo la basura» en los sectores de gestión directa, indicó Medina.

«Quizá por una cuestión de responsabilidad hayan actuado en los mercados, porque esas basuras no se pueden dejar de recoger por una problemas de salubridad, pero a mí no me consta».

Por su parte, Marcos García, presidente del comité de empresa de limpieza viaria, destacó que «esta es la primera vez que se vence el seguro de los vehículos. Si se llegó a esta situación es porque alguien no ha estado atento a la gestión. Es otro ejemplo más del deterioro que está sufriendo Limpieza desde hace un montón de años y una prueba más de la mala gestión. El déficit de personal es cada vez mayor porque se sigue jubilando gente y no se reponen esas plazas. Ala carencia que tenemos desde hace años hay que sumarle ahora las jubilaciones».

A su juicio, «si ya estábamos heridos de muerte, esto es una puntilla más al servicio y refleja la situación que soportamos».