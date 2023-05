La ruta en moto más misteriosa

Unos cuarenta moteros y moteras participaron este sábado en la experiencia más novedosa de la Feria de la Moto y la Movilidad Sostenible LPA Motown, en Las Palmas de Gran Canaria, que este año estrena su séptima edición con una nueva forma de disfrutar al mismo tiempo de los vehículos de dos ruedas y de los paisajes más bellos de la isla de Gran Canaria a través de un recorrido sorpresa.

Cuando partieron a las nueve de la mañana del Recinto Ferial de Canarias (Infecar) -lugar al que regresaron a las siete de la tarde- ninguno de los participantes conocía el recorrido que iban a realizar. Sólo sabían que visitarían los 21 municipios de la isla por las rutas más inesperadas.

Los participantes de la actividad King/ Queen of the Route, recibieron un navegador, una guía virtual denominada Roadbook que les iba indicando a cada momento por donde tenían que ir para llegar a los diferentes pueblos, una ruta no competitiva por caminos incógnitos inicialmente, que ha nacido con la idea de repetirse varias veces a lo largo del año.

El recorrido elegido para esta ocasión discurre por zonas de costa y del interior y tiene dos categorías, una que transitó por carreteras asfaltadas y otras por rutas del interior.

En la experiencia participaron moteros de todas las edades, desde los más veteranos y los que se han incorporado hace poco.

Su presencia por los diferentes caminos y pueblos sirvió par reflejar la pasión por la moto que hay en toda la isla.

Además de las motos, que acapararon el protagonismo durante el segundo día de celebración de la feria, todos los asistentes que quisieron pudieron también realizar circuitos en patinetes eléctricos y bicicletas.

Las patinetas de la Sityneta, el servicio público de alquiler que pondrá en marcha en breve la empresa Sagulpa, acapararon el interés de muchos asistentes, que quisieron realizar un pequeño viaje para comprobar su funcionamiento.

Además del estreno de las patinetas de Sagulpa participan también en la feria hasta hoy domingo los vehículos de la empresa Mundo Patineta.

Entre la gente que se animó a darse un garbeo por el circuito preparado para la ocasión figuraban personas muy jóvenes que no habían montado en su vida en un vehículo de este tipo y contaron con el asesoramiento de varios monitores. También participaron forofos de las motos, que quisieron darle la oportunidad por una vez a este medio de comunicación que cada día que pasa gana más adeptos en la ciudad.

La feria, que concluirá este domingo por la noche, con el concierto Papas and the mojo a las 20:30 horas, ha reunido en sus diferentes expositores a más de 60 empresas del sector de las dos ruedas, que están mostrando las últimas tendencias de sus productos y las mejoras que se han registrado tanto en los que se refiere a la innovación como a la sostenibilidad. Se han mostrado modelos de una veintena de marcas y los asistentes han tenido la oportunidad de probar algunos modelos.

Viejas glorias

Como en ediciones anteriores, no ha faltado un espacio para las motos más antiguas de la isla, auténticas joyas de más de 70 años que han causado la admiración y la nostalgia de muchos asistentes.

En el expositor de Moto Club Las Palmas Roque Nublo se pueden contemplar desde el sidecar más antiguo de la isla, un vehículo de 1960, hasta una BMW o una Ducati de los años 50.

«Todas funcionan perfectamente», asegura Juanma Monzón, uno de los responsables de Moto Club Las Palmas Roque Nublo.

El colectivo prepara el próximo encuentro de Viejas Glorias Canarias, que celebrará su 31 edición en Moya entre el 10 y el 12 de noviembre.

En esta ocasión, los moteros quieren recordar la I subida a Moya que se celebró allá por el año 1963. Varios de los pilotos que participaron en aquel evento histórico recibirán un homenaje como Viejas Glorias de oro que han demostrado ser.

«Todos los años», señala Monzón, «reunimos entre 300 y 500 motos antiguas, pero para darlas a conocer tenemos que hacer un evento como el nuestro».

LPAMotown está organizado por Aemoto, Femepa y Top Time Eventos y promovido por la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el patrocinio de Sagulpa y Guaguas Municipales. Las actividades de la feria concluyeron este sábado con un concierto de Los Coquillos.

La Feria tendrá este domingo actividades pensadas para los más pequeños y las familias, entre las 10 de la mañana y las cuatro de la tarde, con juegos y circuitos infantiles para que aprendan seguridad vial y disfruten de sus primeras experiencias en conducción segura. Hoy tendrá lugar la salida motera de Gran Canaria.