Las discotecas de Presidente Alvear dan paso a viviendas

Por allí pasaron la Ness, la Dojo y por último la enésima reencarnación del Miau, entre otros locales. Hasta el ex canario de Belén Esteban, Óscar Lozano, llegó a tener allí un negocio. Los más juerguistas han dicho adiós a la marcha en Presidente Alvear. Tras finalizar lo más duro de la pandemia, el único establecimiento de ocio nocturno que reabrió sus puertas en la citada calle de la zona Puerto de Las Palmas de Gran Canaria fue el Urban Night Club. Después de más de un año con la lona de «próxima construcción» en su fachada, la promotora Acosta Matos ha comenzado el derribo del inmueble poniendo punto final a un espacio que ha cambiado mil y una veces de manos.

Situado en el 67 y 69 de la calle Presidente Alvear, el Urban Night Club mantuvo actividad hasta el pasado fin de año. Por último solo abrían los fines de semana, con la sesión de los viernes como estrella, al suponer la reapertura del Miau Las Palmas, conocida fiesta de ambiente LGTB en la capital que llevaba unos años desaparecida. Tras el cierre definitivo del local, la piqueta comenzó con el derribo del inmueble, que data de la primera mitad del siglo XX, y tan solo queda en pie parte de la fachada principal.

En 2003 Óscar Lozano, ex de Belén Esteban, abrió en el local el Coyote Lounge, habitual entre famosos

El nuevo edificio que construirá Acosta Matos en los próximos meses tendrá un total de 30 viviendas distribuidas en tres plantas, más un bajo con cuatro locales comerciales -uno de ellos de grandes dimensiones- y garaje subterráneo. De estas, tan solo quedan por vender siete, según el portal web de la promotora. Se trata de casas de entre 38 y 58 metros cuadrados, con una o dos habitaciones. El inmueble llevará por nombre Isla de Cuba, al hacer esquina con esta calle, que será además por donde se acceda a las viviendas.

El edificio que está siendo derribado era uno de los pocos de la primera mitad del siglo XX que seguían en pie en el eje de Presidente Alvear y León y Castillo. Por allí pasaron comercios de todo tipo durante décadas. Una inmobiliaria, almacenes y tiendas variadas. Sería a finales de la década de 1990 cuando se convertiría en un lugar señalado de la vida nocturna de la capital.

El local fue un lugar habitual de la marcha capitalina y también de famosetes que recalaban en la ciudad. Abrió sus puertas a finales de los 90 como discoteca Ness de la mano de los hermanos Machín y Miguel Rodríguez, conocidos por haber llevado el Mogambo. En aquel momento la noche capitalina revivía tímidamente tras el shock de años previos; y es que esta no fue la única inauguración en la zona -el resto de locales también han desaparecido-.

Música en directo

La Ness incluyó música en directo y en su sala llegó a actuar la rapera andaluza La Mala, entre otros. Era habitual comenzar allí la marcha y acabarla en Pachá, en la cercana rambla de Simón Bolívar. La cercanía al Santa Catalina ayudaba a mantener la caja llena en la época dorada del Carnaval.

Pero aquello no duró demasiado y en 2003 el ex de Belén Esteban abrió allí un local: El Coyote Lounge. Bajo la dirección de Óscar Lozano las visitas de habituales de la televisión -de concursos como Supervivientes o Gran Hermano- se convirtió en habitual, además de pasar por allí actores y conocidos de la farándula -hasta Paz Vega puso un pie en la sala-. Además, pinchaba habitualmente Dani, un dj ex también de Esteban.

Tras el cierre, el local reabrió como Dojo, Kube, London, Saturdays y el Urban. Los últimos se especializaron en universitarios y en estudiantes erasmus. Los antiguos dueños del inmueble intentaron venderlo desde antes de la crisis de 2008, pero el crack de la burbuja inmobiliaria impidió la operación. Finalmente, la actual promotora, con sede en esa misma calle, se hizo con el edificio y ha optado por su derribo.