La Policía Local multa a un operario de la obra del carril bici de la Avenida Marítima

Motoristas de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) multaron este martes a un operario de obras por circular con una carretilla elevadora eléctrica por el carril bici de la avenida Alcalde José Ramírez Betencourt y carecer del permiso de conducción. Se da la circunstancia de que el obrero trabaja en la obra de acondicionamiento del carril, licitada por el Ayuntamiento el pasado año para mejorar el tramo que va desde la Supercomisaría hasta el parque de San Telmo, y que realiza la empresa Probisa Vías y Obras S.L.U.

El incidente ocurrió por la mañana a la altura del Centro Insular de Deportes y la foto y el comentario fue colgada en el twitter de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria (@PolicíaLPA), generando numerosos comentarios de seguidores.

El operario «circulaba con una carretilla elevadora eléctrica por un carril bici. Tras darle el alto, motoristas de la #UMEC comprobaron que carecía de todo tipo de permiso de conducción. Se realizaron las correspondientes diligencias por delito contra la #SeguridadVial», indicaba el tuit.

Unidad de Mediación y Convivencia Los agentes que multaron al operario que trabaja en la obra de acondicionamiento del carril bici de la Avenida Marítima, en el tramo de tierra, pertenecen a la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) puesta en marcha por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en marzo del pasado año para mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia en los barrios. Se trata de una policía de proximidad, que en la actualidad cuenta con una veintena de agentes, especializados también en protección animal y medio ambiente. En el último año han realizado más de 3.000 intervenciones

La Policía Local se remitió ayer al propio tuit al ser preguntada por LA PROVINCIA/DLP por el asunto. «El señor conducía un vehículo a motor por un carril bici sin permiso de circulación», indicaron.

El encargado de la obra de la empresa Probisa Vías y Obras S.L.U., Santiago Calixto, sorprendido por la repercusión del tuit, explicó que la razón de la multa fue «porque iba circulando por el carri bici» y, en ningún caso, por la falta de permiso de circulación.

«Lo tiene, la empresa no permitiría que no fuera así», indicó el responsable, quien añadió que no entendía la razón de que la policía hubiera multado al operario trabajando justo en el carril bici, que es el motivo de la obra y que cuenta con todos los permisos pertinentes para llevarse a cabo.

Las carretillas elevadoras de obras son consideradas por el Código de Circulación como vehículos especiales y no necesitan de un permiso especial salvo el B para su conducción siempre y cuando no superen los 20 km/h, aunque sí es obligatorio que señalen su presencia con una luz intermitente o giratoria amarilla, contar con una autorización para trabajar y señalizar la obra en la que estén operando.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que trabaja en una nueva ordenanza de movilidad, especifica que los itinerarios ciclistas señalizados «están acondicionados para la circulación de bicicletas», aunque en zonas en donde hay mucho tráfico de peatones, tienen preferencia estos. En referencia a los vehículos de obras, se remite a la norma estatal.

«Llevamos un año trabajando en la obra, y nunca nos había puesto un pero. Nos ha sorprendido; no es justo cuando intentamos molestar lo menos posible», dijo Santiago Calixto, que comentó que la obra está señalizada al inició y al final del carril bici - a la altura de la supercomisaría y del parque de San Telmo- y que no se habían cerrado los 2 kilómetros para que la gente pudiera transitar sin problemas, salvo el tramo específico en el que los operarios trabajan.

Los trabajos, con una inversión cercana a los 900.000 euros provenientes de los Fondos de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, están previstos que finalicen en el primer semestre del año

Los operarios se encontraban ayer a la altura del restaurante Marea Azul, mientras una avanzadilla se instalaba en la calle del Fuero Real de Gran Canaria, cerca del Centro Insular de Deportes. El encargado de la obra declaró que el abogado de la empresa recurrirá la multa.

Las obras de mejora de la accesibilidad del carril bici de la avenida marítima, en el lado de tierra, consisten en instalar un nuevo pavimento dado que fue uno de los primeros carriles que se construyeron en la ciudad además de eliminar barreras y mejorar los bordillos en sus cruces con el tráfico rodado. La mejora también está siendo aprovechada para adecentar la red de pluviales, instalar nuevo cableado de alumbrado y la plantación de árboles.

La obra, a cargo de los presupuestos del Plan de Cooperación con el Cabildo de Gran Canaria 2000-2023, fue licitada a finales de diciembre y cuenta con una inversión de 900.000 euros. Está previsto que finalice en el primer semestre del año.