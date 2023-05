«Solo se ha publicitado la parte punitiva de la ley del sí es sí, no se ha explicado»

¿En qué consistieron estas jornadas que se celebran anualmente y que este año vinieron a Las Palmas de Gran Canaria?

Las socias de la Asociación de Mujeres Juristas Themis todos los años hacemos un congreso, mínimo, para aunar criterios, para estudiar, analizar y hacer un diagnóstico de todas las reformas legislativas y textos que tenemos en estos momentos, así como las propuestas que nosotras queremos hacer llegar o aquellas proposiciones que en estos momentos están en tramitación. Entonces, consensuamos nuestras preocupaciones. Estos días, hacemos el plenario con las distintas reuniones y redactamos las conclusiones que remitimos siempre, porque esto tiene una trascendencia y no se queda internamente, a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, así como organismos e instituciones que sean de interés. Yo como canaria agradezco muchísimo a mis compañeras que hayan venido. Es la primera vez que se celebra la asamblea anual en esta isla. Tenemos que agradecer también a la directiva y a la asociación, la colaboración que ha tenido el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Igualdad, y el Patronato de Turismo de Gran Canaria. Es un hándicap enorme el poder desplazarse y más en la era post-Covid por el coste que supone, y creo que es de agradecer ese esfuerzo que las compañeras de distintos puntos de España, porque nosotras somos más de 400 socias, han hecho para estar aquí.

Imagino que es muy importante para ustedes esta reunión que hacen para analizar y para fijar esos criterios con toda la normativa que va saliendo en torno a derechos feministas, pero realmente no solo eso, sino todo lo que toca también esa amplia corriente.

A ver, con todos los cambios legislativos, toda la vorágine en la que nos hemos encontrado por último, entendemos que tenemos que estar insistiendo en esa perspectiva de género, de Derechos Humanos, de infancia y de adolescencia y sobre todo interseccional e intercultural. O sea, no podemos estar en el siglo XXI con estos retrocesos hacia los derechos de las mujeres, de las menores y con normativa que además nos afecta de manera muy, muy directa. Pero es que nos afecta a toda la sociedad porque eso va a afectar y a implicar cómo nos relacionemos y cómo estemos interactuando mujeres y hombres.

«La norma supone un cambio de paradigma en el abordaje contra las violencias sexuales»

En ese sentido, se han analizado muchas normativas, porque este año ha venido cargado.

Muy cargado, y hay mucho trabajo pendiente de la anterior presidencia y de la anterior junta en esta materia debido a la parálisis en el momento del Covid. ¿Por qué? Porque efectivamente, ahí tuvimos que hacer muchas aportaciones en anteproyectos de ley, que han derivado en proposiciones de ley y que en estos momentos están algunas de ellas ya publicadas, y otras todavía en capilla porque están en la comisión del Congreso y que esperamos sean aprobadas, como puede ser la Ley de Trata, o la abolición de la prostitución, porque esta asociación es abolicionista.

¿En qué cuestiones se incidió más en profundidad en estas jornadas de trabajo?

Incidimos mucho en el tema de cómo se están aplicando las suspensiones en los regímenes de visitas, con los cambios modificativos del año 2021, de la Ley de Protección de Infancia. Insistimos mucho en el tema de la aplicación y las revisiones de los tipos penales, con la nueva aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS). También la trascendencia que tiene para las mujeres, para los menores y para la sociedad en general la aplicación de la Ley trans. Y las siguientes peticiones que tenemos en bandeja de salida, que son la aprobación en esta legislatura de esa Ley de Trata y contra la prostitución.

«No podemos estar en el siglo XXI con estos retrocesos en normas que nos afectan de forma muy directa»

Ya se va apagando un poco ese fuego inicial que provocó la aprobación de la Ley 10/2022, conocida popularmente como del sí es sí, que estuvo en boca de todos. Imagino que desde Themis se mostraron preocupadas por toda esa vorágine que generó la ley más allá de la cuestión legal, que es lo importante.

Para nosotras, que yo creo nos hacemos eco de ello muchas asociaciones y muchas juristas, entendemos que esta Ley no se ha explicado didácticamente. La norma supone un cambio de paradigma en el abordaje contra las violencias sexuales. Pero obviamente, ha quedado solamente en publicidad de medios de comunicación o a la sociedad la parte punitiva. Y la parte punitiva es una más. Pero todo ese abordaje de prevención, de protección, de reparación a las víctimas y cómo se va a tratar la violencia sexual, se ha dejado al margen cuando es lo importante de la Ley, a la vez que es un cambio de entendimiento de lo que es el consentimiento y que no se ha tocado con los cambios legislativos. Entonces, ese apartado punitivo es cierto y ha sido una preocupación de Themis, porque además nosotras insistimos en que no se bajaran las penas porque la práctica nos está diciendo que siempre se suelen imponer las penas en sus mínimos. Pero bueno, tenemos que darle tiempo a la legislación para que se vaya implantando, impregnando en la sociedad. Y, sobre todo, debemos no tenerle miedo a esas revisiones, porque tenemos que tener esa perspectiva clara de analizar sentencia por sentencia los hechos probados, las agravantes, hay una circular de Fiscalía con una instrucción muy clara que en esa línea nos lo está diciendo. Y estamos esperando a que el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se pronuncie ahora, a principios de junio.

«Queremos que la nueva ley de trata salga antes de que se disuelvan las actuales Cortes»

Todavía se pueden aplicar todas estas conclusiones que se saquen en este tipo de jornadas para llevarlas al Congreso y que se tengan en cuenta para la nueva Ley de Trata.

Claro, está en tramitación, nosotras ya hemos hecho nuestras aportaciones porque formamos parte de la red de trata estatal junto con más asociaciones, pero efectivamente lo que queremos es que salga en esta legislatura porque ha sido un reclamo del movimiento feminista.

O sea, es un empujón lo que quieren dar respecto de esta normativa.

Queremos darle ese empujón, sí, y seguiremos insistiendo en que salga antes de que se disuelvan las Cortes en esta legislatura, porque es de vital importancia.