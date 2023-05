El entusiasmo y la creatividad de los estudiantes de Secundaria han deslumbrado en un nuevo concurso de redacción organizado por el Colegio Claret, que este año celebraba su edición número 49. Mediante una compleja organización, se ha conseguido convocar a 63 centros de toda la isla de Gran Canaria, desde La Aldea de San Nicolás hasta Santa Lucía de Tirajana; desde Teror a Valsequillo; desde Gáldar hasta Telde; desde Almatriche hasta Jinámar… Un evento único, una oportunidad perfecta para que los jóvenes muestren sus habilidades literarias y expresen su mundo interior a través de un papel y un bolígrafo, en lugar del teclado del móvil en una red social.

Los participantes, más de 600 jóvenes de los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, fueron desafiados a escribir un relato sobre un tema dado. Se les convocó en enero en las instalaciones de la Facultad de Filología de la ULPGC. Disponían de una hora para plasmar en una hoja en blanco todo su potencial creador y fueron alentados a utilizar su creatividad para presentar una redacción que desbordara imaginación, estilo y buenos sentimientos. Este año el título escogido fue “Y todo se tiñó de verde…”. En las composiciones aparecieron desde inmensos bosques y jardines, donde se dejaba traslucir una preocupación ecológica por “nuestra casa común”, hasta perros protagonistas o lavadoras rotas que teñían toda la ropa.

Los trabajos presentados fueron evaluados por un jurado de expertos, presidido por la filóloga Ana María Pérez Martín, que tomó en cuenta no solo la calidad de la escritura sino también la originalidad y la habilidad creadora. Aunque todos los asistentes recibieron obsequios por su participación, los ganadores del certamen fueron anunciados en una ceremonia especial, divertida y juvenil, celebrada ayer en el salón de actos del Colegio Claret de Tamaraceite, donde se volvieron a reunir todos los jóvenes participantes y donde se premió a los mejores relatos de cada uno de los cuatro cursos. Tras un copioso desayuno, recibieron el reconocimiento como ganadoras, en la categoría de 1º ESO, Ariadna del Rosario (IES Profesor Juan Pulido Castro) y Elena Rodríguez (IES Guanarteme); en 2º ESO, Mª del Pino Rodríguez (Colegio Claret) y Anella Pérez (Colegio San Vicente de Paúl); Alexia Colla (IES La Minilla) y Cecilia García (IES Guanarteme) se proclamaron vencedoras entre los participantes de 3º ESO y cerraron el cuadro de honor en 4º ESO Nayara Hernández (IES Gran Canaria) e Irene Sánchez (Colegio Heidelberg).

Inspiración

El concurso de redacción Claret se consolida como una oportunidad única e inspiradora para que los jóvenes de Secundaria de nuestra isla mejoren su habilidades de redacción y muestren su pasión por la lengua escrita y la literatura. Ha quedado demostrado que los estudiantes de estas edades son capaces de producir escritos de gran calidad cuando se les da la oportunidad de demostrar su talento y se motivan para ello. Han vivido una jornada con compañeros de otros municipios u otras realidades con los que, de no ser por esta cita, no habrían tenido ningún contacto. Todo ello, bajo el paraguas de una entidad reconocida y valorada por toda la comunidad educativa del Archipiélago como un ejemplo de prestigio y rigor, pero también de compromiso, solidaridad, cercanía o empatía. La cita demuestra que la educación no consiste únicamente en aprender de los libros, los profesores y dentro las aulas, sino también en participar en actividades extracurriculares como esta que fomenten el crecimiento personal y las distintas habilidades del alumnado. Por ello, desde el centro que comandan los misioneros claretianos “amenazan” con una nueva convocatoria de este concurso al que esperan seguir sumando nuevos centros en la edición de 2024. El año que viene, sin duda, nuevos retos aguardan a los potenciales literatos, así como una gran cita en la que combinar la escritura con el aprendizaje y la diversión.