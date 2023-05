El gasto diario de los turistas en la capital crece un 26% con respecto a hace cuatro años

El gasto diario de los turistas en Las Palmas de Gran Canaria crece un 26% con respecto al año anterior a la pandemia. Según datos del Sistema de Inteligencia Turística, en lo que va de 2023 los visitantes alojados en la capital desembolsaron cada día de su estancia una media de 130,6 euros, mientras que en el primer trimestre de 2019 fue de 95,2 euros por jornada. Por edades y sexos, los hombres mayores de 44 años son los que más han gastado de enero a marzo con diferencia.

La capital grancanaria ha estado viviendo en los últimos años un momento dulce en el sector turístico, salvo el paréntesis de la crisis sanitaria. Hasta el pasado abril 149.238 viajeros se habían alojado en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la ciudad, es decir, un 15,3% más con respecto al año pasado y un 10,9% por encima del mismo periodo de 2019. Las cifras reflejan la buena recuperación del sector tras la Covid-19 y el incremento de la planta hotelera, con establecimientos de mayor categoría.

Los datos del sistema que elabora la concejalía de Turismo evidencian que el gasto de los turistas en la capital se encuentra en máximos. La cantidad que el visitante dedica a compras, alojamientos y servicios es la más elevada durante el primer trimestre del año, al menos, de los últimos cinco años. Además, ya de octubre a diciembre de 2022 esta cifra tocó techo al alcanzar los 137,6 euros de inversión diaria.

De esta manera, el gasto de los turistas en Las Palmas de Gran Canaria lleva dos trimestres consecutivos por encima de los 130 euros, cifra que hasta finales de 2022 no se había alcanzado, según los datos disponibles. De hecho, en todo 2022 gastaron 128,1 euros diarios, unos 12 euros más de media que en los cinco ejercicios anteriores.

En cuanto al gasto medio por turista durante toda su estancia, este ha alcanzado en el primer trimestre del año los 1.039,9 euros. Se trata de una cifra un 56,5% superior a la media de ese mismo periodo de 2019. Además, con respecto al año pasado la subida ha sido del 15,78%. Según los datos del Sistema de Inteligencia, el año previo a la pandemia fue el peor en gasto turístico de los últimos cinco años. En aquella ocasión ni siquiera sobrepasaron los 800 euros. No obstante, sería en 2022 cuando se pasó de mil por primera vez en la serie histórica.

En estas cifras influyen varios factores. Por un lado, el gasto de los turistas ha batido récords en toda Canarias en este primer trimestre del año, con 5.300 millones de euros de desembolso, al tiempo que el número de turistas también se encuentra en máximos. Por otro lado, en este periodo en la capital han abierto o reabierto una serie de establecimientos de mayor categoría. Caso de los establecimientos de Cordial en Triana y Vegueta y de la reinauguración del hotel Santa Catalina tras cerrar durante año y medio para su reforma en mayo de 2018.

Ellos, más que ellas

Por edades y sexos, los hombres mayores de 44 años son los que más gastan. Emplearon en hoteles, comercios o servicios una media de 165 euros. Esto es, un 40% más de lo que gastaron los que tienen entre 16 y 44 años -117,7 euros al día-. Entre las mujeres, en cambio, no hay tantas diferencias. Las mayores sacaron de su bolsillo 126,6 euros al día y las más jóvenes 122,3 euros. En definitiva, ellos, a partir de cierta edad, gastan bastante más que ellas -la tendencia de este primer trimestre del año es un patrón que suele repetirse cada ejercicio-.

Por niveles de ingresos, el gasto va acorde al poder adquisitivo de los turistas. Aquellos que ganan más de 75.000 euros anuales gastaron de enero a marzo 166 euros al día, mientras que los que no alcanzan los 25.000 euros rondaron los 105. Una diferencia que también se observa entre los que son población activa e inactiva -desempleados y pensionistas- y por estudios. No obstante, en este último caso no es tan acusada la diferencia, 134 euros de los universitarios frente a los 107,5 de quienes carecen de formación reglada más allá de la primaria.

El nivel de gasto varía a la baja en función del número de días que pasan en la ciudad. Así, los turistas que se alojaron en la capital de uno a siete días gastaron una media de 149 euros, los que lo hicieron hasta una quincena 117 y los que permanecieron más tiempo 66. Esta escala es a la inversa si se tiene en cuenta el gasto total del visitante en toda su estancia: aquellos que pasaron en la ciudad más de dos semanas desembolsaron de media 2.280 euros.