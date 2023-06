Guaguas, el club de voleibol que ha unido a Las Palmas de Gran Canaria

El CV Guaguas se ha convertido en parte de la historia deportiva de Las Palmas de Gran Canaria. En los partidos del equipo, durante las últimas décadas del siglo pasado, no cabía ni un alfiler para presenciar la técnica de un equipo que ganaba el 90% de los partidos de la Liga y conformó una afición que los echó de menos en los años que estuvieron ausentes. Durante 12 años, por problemas económicos, el Club desapareció del mapa hasta que durante la pandemia los directivos lo revivieron con la misma ilusión que antaño. A lo largo de las dos etapas que ha vivido el Club han ganado seis Ligas, siete Copas del Rey y dos Supercopas de España. Por esta razón y por haber situado en primer plano al voleibol y afianzar la apuesta municipal por impulsar este deporte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les ha distinguido con la medalla de oro de la capital grancanaria.

Es la segunda distinción que reciben este año, ya que el Cabildo de Gran Canaria también les otorgó el Premio Roque Nublo del Deporte. «Para nosotros es muy importante, no son premios económicos, pero sí te dan una importancia social de cara a los sponsors y a las demás instituciones», destaca el presidente, Juan Ruiz.

El entrenador Sergio Miguel Camarero y Paco Sánchez Jover, el jugador más emblemático del club entre los años 80 y 90, contactaron con Juan Ruiz, a principios de 2020 para reactivar el Club, que seguía jugando en Vecindario bajo el nombre 7 Islas, pero con menos jugadores y en una división menor. El reto era grande: devolver al equipo a su ciudad y el prestigio con el que contaban hace décadas.

El grupo de directivos se ilusionó con el proyecto, aunque en unos meses descubrieron que había sido una apuesta arriesgada, ya que como a toda la sociedad, la Covid-19 perturbó sus planes. El equipo tuvo que jugar durante casi dos años sin el calor del público y en otras ocasiones con pocos espectadores, justo en su renacimiento, cuando más lo necesitaban.

«Tienen que ser buenas personas, buenos jugadores y buenos profesionales», detalla Ruiz

Guaguas era el nombre original, cuando el equipo ganó los principales títulos, por lo que decidieron recuperarlo con la bendición del concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, José Eduardo Ramírez. «Le gustó porque tanto él como el alcalde, Augusto Hidalgo, venían a ver al Guaguas cuando ellos eran universitarios hace 30 años, por lo que nos apoyaron», afirma el presidente.

Es el equipo de voleibol que más títulos tiene en Canarias y siempre han tenido una gran implicación con la capital: «El equipo siempre ha sido de la ciudad y ha tenido el apoyo de la capital en la medida de sus posibilidades, hay momentos en los que ha estado más o menos bien y otros en los que no tanto, pero siempre hemos encontrado el apoyo, es como parte del Club».

Su época dorada fue entre los años 1988 y 1998, cuando se ganaron doce títulos y el pabellón se llenaba de aficionados. Ruiz reconoce que este es uno de los objetivos del club, volver a convocar a las miles de personas, que antes animaban al equipo. Además de atraer a aficionados más jóvenes, ya que en la actualidad mantienen una gran masa de seguidores que rondan los 40 o 50 años porque vivieron la mejor época del Club cuando aún eran adolescentes. Aunque en estos momentos Ruiz considera que están volviendo a recuperar a jóvenes para su causa.

«Un poco antes de volver a poner en marcha el club un señor 48 años me reconoció en la calle y me contó que cuando él tenía 18 años iba a ver al voleibol y en el 90% de las veces siempre ganábamos, y por eso entraban siempre súper contentos, y la verdad es que es cierto, el Guaguas ganaba el 90% de los partidos», rememora Ruiz y que esa fue, a su vez, una de las razones por las que decidió volver a liderar el Club. «Como este año que ganamos el 100% de la Liga, quedamos invictos», incide.

El secreto del éxito cosechado, según Ruiz, ha sido el esfuerzo por escoger buenos fichajes. «El entrenador y yo tenemos un pacto, que no se ficha a nadie si los dos no estamos de acuerdo, así nadie es culpable», explica. Para los jugadores no solo buscan que sean buenos deportistas sino también buenas personas. «Tenemos que tener buenos deportistas para competir en Europa y España, pero también miramos mucho el tema de la persona, la información que podamos tener o buscar del tipo de persona que viene al Club», destaca.

Desde su creación en 1976 el Guaguas ha tenido una larga y estrecha vinculación con la capital grancanaria, que ha sido su hogar durante su trayectoria. Durante los últimos 47 años sus aficionados han vivido con el corazón en vilo cada victoria y cada derrota. «Lo más importante del Club es que cuando ganas lloras de alegría y cuando pierdes las lágrimas son amargas, yo he visto llorar a mucha gente en la historia del Guaguas, y por las dos razones», asevera Ruiz.