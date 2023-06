Las Palmas de Gran Canaria desvela el programa que celebra el 545.º aniversario de su fundación, un conjunto de actos que, del 15 de junio al 2 de julio, acercará a los ciudadanos y visitantes a experiencias culturales y festivas, a encuentros musicales y a eventos con arraigo en estas fechas.

Las fiestas quedarán oficialmente inauguradas la noche del sábado 17 de junio con un pregón diferente, uno especial que otorga a los niños y niñas de Voces de Órgano de Participación de la Infancia y de la Adolescencia (VOPIA) el protagonismo de oficiarlo en el año en el que la capital grancanaria ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la infancia. El sello otorgado por el Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI), ha valorado el trabajo de Las Palmas de Gran Canaria en favor de los derechos y el bienestar de los pequeños y pequeñas. En concreto, según lo señalado en el acto de entrega del distintivo, se concede a la ciudad por «trabajar con criterios inspirados en el respeto hacia los niños, niñas y adolescentes, y contribuir con prácticas responsables al cuidado, buen trato y participación infantil».

La capital grancanaria, que además es ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ según el título concedido en 2021 por UNICEF, compartirá los anhelos de sus ciudadanos más jóvenes. Ellos y ellas, serán los encargados de dar la vuelta a un modelo de Pregón que miraba al pasado y repasaba la historia para encargarse de proyectar hacia el futuro. Estos niños y niñas llegan con experiencia. No en vano representan a la infancia en el municipio, se reúnen con sus autoridades y lanzan sus mensajes y propuestas. Desde 2019 trabajan de la mano de la Unidad Técnica de Infancia y Familia, dependiente del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y como reconocimiento a la labor de VOPIA y a la generosidad de sus integrantes serán ellos los maestros de ceremonias de un singular cumpleaños, el de su ciudad.

Si bien el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publicó el bando de las Fiestas Fundacionales el pasado 17 de mayo, un bando que adelantaba la naturaleza de las citas, no ha sido hasta hoy, 5 de junio cuando el alcalde en funciones, Augusto Hidalgo, y la concejala de Cultura, también en funciones, Encarna Galván, han desvelado el detalle de un intenso programa que ocupará espacios simbólicos como la plaza de Santa Ana o la plaza de La Música, el entorno de Las Canteras, la plaza de Santo Domingo y, de forma ocasional, la calle Mayor de Triana y la avenida Mesa y López, sedes de la actividad al aire libre junto al patio del Palacete Rodríguez Quegles. También el Edificio Miller y el Museo Castillo de Mata ofrecerán contenidos asociados a las Fiestas Fundacionales, lo mismo que los patios del casco histórico como escenografía de los conciertos breves de «Música en el corazón de Vegueta», el Teatro Pérez Galdós en donde se rendirá tributo a los nuevos distinguidos con los títulos de hijos predilectos, adoptivos y medallas de oro de la ciudad o la plaza de Stagno. Asimismo, la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino y la Fundación Auditorio y Teatro se unen con contenidos propios.

Y si algo llama la atención del conjunto del programa es el marcado acento musical que adquiere el mismo. Aunque no faltarán exposiciones como la del decimoprimer Premio de Fotografía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Museo Castillo de Mata; la recuperación, después de haberse estrenado en el marco del TEMUDAS, de «Mitos», propuesta escénica que homenajea a Maria Callas, la diva y su reverso, un montaje de A-Producciones con las actrices Paola Morales y Blanca Rodríguez al frente; veladas literarias en torno al Premio de Poesía y rutas como el popular Paseo Nocturno que organiza el cronista Oficial de la Ciudad, Juan José Laforet, un paseo que en 2023 se presenta bajo el título «Fuentes y pilares, la cultura del agua».

Dentro del calendario se subrayan fechas especiales como el señalado día del pregón, el 17 de junio, que se cerrará con el espectáculo «Volver. Tango Sinfónico» de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas; el Día Mundial de la Música, el 21 de junio, con propuestas del Conservatorio Superior de Música de Canarias en la calle Mayor de Triana, de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria por la avenida Mesa y López, así como de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria que ofrecerá «Grease en concierto» en la plaza de La Música, después de haber agotado las entradas en su pase por el Teatro Pérez Galdós y la sala Miller; la noche de San Juan, 23 de junio, que, además del imprescindible espectáculo pirotécnico, brillará con la presencia de José Vélez también en la plaza de La Música y con los conciertos de Midnight Soul, el popular Agoney, un valor emergente cuya solvencia ha quedado acreditada en su reciente paso por Benidorm Fest, después de haber triunfado en Tu cara me suena (2022), y los ritmos afrocubanos de la oriunda de Pinar del Río Yaite Ramos, conocida como La Dame Blanche, toda una aventura musical que añade ritmos pegadizos y sonidos de hip hop a las influencias que le llegan de la cuna.

Igual trascendencia tendrá el festivo 24 de junio con tres citas imprescindibles. La primera, la que lleva la música a los patios y plazas de Vegueta que este año contará con Yul Ballesteros Trío, el pianista Luis Sánchez, la inconfundible Mel Ömana, el timplista Yone Rodríguez, la voz de Iván Quintana en Trío, el Coro de Cámara Ainur, el Ensemble de Barrios Orquestados, el jazz de Pino Quimont, la música latinoamericana de Marta Bolaños, el funk de Pablo Queu y el de Bentejuí de Vera Trío, en los patios de la Casa de Colón, la Fundación Mapfre Guanarteme, la Fundación Juan Negrín, el Ilustre Colegio de Abogados, el Patio de Los Naranjos, las Casas Consistoriales, la Casa de la Iglesia, y las plazas de San Agustín, Pilar Nuevo y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, respectivamente.

El mismo día llegará el regalo para la ciudad de Olga Cerpa y Mestisay y su «Concierto Sanjuanero» que cuenta con la participación del músico, compositor, arreglista y productor argentino Lito Vitale y que, en 2023, regresa a Santa Ana.

Por último, el día en el que se celebra el aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria, el 24 de junio, los conciertos de Sonora Las Palmas de Gran Canaria subirán al escenario de la plaza de La Música a la ganadora de 2023, décima edición del Festival: Alba Gil Aceytuno, así como al mítico barcelonés Loquillo, a la banda colombiana Ácido Pantera y a Lajalada, ejemplo de la trayectoria de quien fuera ganadora años atrás, lo hizo como Bel Bee Bee cuando la cita era conocida como La Caja Sonora y, más tarde, Capital Sonora.

Pero además de los días señalados, Las Palmas de Gran Canaria recibirá a bandas señeras, artistas consagrados, tributos de altura, ciclos y festivales musicales del 15 de junio al 2 de julio.

Tributo a Amy Winehouse y ocupación de la plaza de La Música

El homenaje llega con toda la honestidad y autenticidad que se puede rendir a la desaparecida diva contemporánea del jazz, el rithm&blues o el soul: el tributo «The Amy Winehouse Band - Live in Concert». Este espectáculo único con Dale Davis al frente, director musical, bajista y amigo personal de Amy, la excepcional voz de una joven Bronte Shandé y la banda original de la británica reivindicarán el auténtico sello de Winehouse el 30 de junio en la plaza de La Música.

Estas serán las mismas tablas que acojan los conciertos de solventes músicos grancanarios que brillan en géneros muy diferentes: el timplista Hirahi Afonso, y los cañeros Ron Voodoo, Reciclaje y Said Muti. Afonso presentará su segundo trabajo discográfico, Lo Puro. Será el 27 de junio cuando el grancanario defienda este disco que conecta la música de raíz, el flamenco y la vanguardia y que llega avalado por el sello catalán Satélite K y por colaboraciones muy potentes.

Y casi como fin de fiesta, el 1 de julio, a partir de las 21:00 horas, la plaza de La Música celebrará una jornada dedicada al rocanrol. Ron Voodoo jugará a poner al servicio del público la veteranía en el hard core de algunos de sus componentes y la frescura de otros, una combinación digna de saborear. Reciclaje, que estrenó su primer disco en directo a finales del año pasado, llegará con los temas que le han otorgado un lugar en la escena roquera. Y, por último, Said Muti se hará con el entorno con el particular y potente sello que imprime al territorio al que ineludiblemente está ligado, el rock.

Tanto el tributo como los conciertos de Hirahi Afonso, Ron Voodoo, Said Muti y la Banda Sinfónica Municipal serán de libre acceso.

Previo paso por taquilla, en cambio, podrá disfrutarse de dos eventos que se han programado coincidiendo con las fechas de las Fiestas Fundacionales. Se trata de los difundidos «Dance City Festival», que ofrece un cartel encabezado por OBK, Chimo Bayo, Corona, Snap, Ice MC y Ryan Paris, el viernes 16; y el festival latino «Vive la Salsa», el sábado 17, con las actuaciones de Tito Nieves, Troveros de Asieta, Lucrecia y Caco Senante. Estas citas tienen sus entradas a la venta en la plataforma entradas.com.

Antes de echar el cierre y desmontar el escenario que se levanta en las proximidades del Auditorio Alfredo Kraus, las Fiestas Fundacionales vivirán una despedida pensada para el disfrute de toda la familia con una convocatoria gratuita que, de 12:00 a 21:00 horas, reunirá a Divershow Kids, Across Hip Hop, Mis primeras cuatro estaciones y Cantajuegos. Y es que, si bien el calendario festivo se inaugura con el protagonismo de los niños y niñas, el cierre del círculo culmina con una gran fiesta para ellos.

H.E.A.T, Def Con Dos, Lichis y Carlos Varela recalan en Miller

En el mosaico de actos destaca el espacio que Miller otorga tanto a valores consagrados como a propuestas menos conocidas. A modo de ejemplo, el referente indie y pioneros del hip hop en España, Def Con Dos, aterrizará en Miller el 15 de junio, justo después de la actuación del dúo tinerfeño de post hardcore MUDA; mientras que la canaria Family Soul Band lo hará el 17 en sendos conciertos familiares que tendrán lugar a las 12:00 y a las 18:00 horas.

La sala del parque Santa Catalina, además, se reconvertirá en salón del glam metal. El 22 de junio Miller se rendirá ante la formación sueca H.E.A.T, todo un acontecimiento que permitirá al público isleño vibrar con uno de los grupos más potentes del género a nivel mundial. «Sign In The Northern Sky Tour 2021» es la gira que los ha traído hasta la capital grancanaria en donde actuarán precedidos por el rock melódico o AOR de The Hackers.

La versatilidad de Miller es tal que, ocho días después, el 30 de junio, ofrecerá su versión más jazzística en una cita con Sergio Alonso. Aunque en estas fechas también tendrá la oportunidad de mostrar su lado más viajero como sede, un año más, del ciclo «Orillas». En estas fechas, el reencuentro con la frescura y el talento que despunta en diferentes latitudes estará protagonizado por los conciertos que brindarán dos grandes de la música: el compositor y cantante Lichis, creador del grupo La Cabra Mecánica, el 17 de junio, y el roquero cubano Carlos Varela, quien repetirá experiencia, el 1 de julio, después de haber cerrado el mismo ciclo en agosto de 2022.

Con diferentes precios en función de la producción o espectáculo, Miller pone las entradas a disposición de los interesados a través de la plataforma lpacultura.com.

Citas con arraigo

El encuentro con la música popular Naifest tampoco faltará a la cita con las Fiestas Fundacionales; llegará en una jornada completa que animará la plaza de Santa Ana el domingo 25 de junio, de 11:00 a 21:00 horas. Las conexiones con las raíces quedarán recogidas en las exhibiciones del juego del palo, de lucha canaria, salto del pastor o de silbo gomero, además de una muestra de la vestimenta tradicional de Gran Canaria, así como en las actuaciones de Iván Quintana, Abraham Ramos y Alberto González en trío; la formación Los Faycanes, y las parrandas Global, La Goleta, Guaguas, El Menjunje y La Polvajera. Como atractivo adicional, Naifest impulsa un singular movimiento: con motivo del festival el mercado de artesanos se trasladará ese día de la plaza del Pilar Nuevo a la plaza de Santa Ana.

Otro imprescindible de estas fechas, el evento «Noche de boleros», brindará un plan en torno al género dividido en dos citas que celebran su 15.º aniversario: el viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio, siempre en la coqueta plaza de Santo Domingo.

Mientras tanto, el patio del Palacete Rodríguez Quegles se abrirá cada miércoles a las 19:00 horas con su programa musical estable dedicado en junio a los bailes del mundo y al ciclo «Paso a paso», citas gratuitas y aptas para todos los públicos. El perímetro del edificio situado en la calle Escritor Benito Pérez Galdós, además, mostrará, del 16 al 18 de junio un elegante mosaico de puestos de moda, bisutería, complementos y otros accesorios artesanos, siempre animados con música de ambiente lanzada por djs, en la propuesta de Bloom Market Canarias «Pop Up Quegles Market».

La música en formato acústico será el objeto del ciclo «Solsticio en el Castillo» previsto en el Museo Castillo de Mata las tardes del 20, 21 y 22 de junio, con las actuaciones de Carla Vega y Jonay Mesa, Sylvie Hernández Trío y, cerrando el programa, Beatriz Alonso y Javier Cerpa, citas, en todos los casos, de libre acceso hasta completar aforo.

La fortaleza, además, celebra la fundación de la capital grancanaria con la ampliación de fechas de una de las exposiciones fundamentales del año: «Verba volant, scripta manent: descubriendo el fondo patrimonial de la primera Biblioteca Municipal de Las Palmas de Gran Canaria» que, después del cierre previsto el 13 de mayo, regresa hasta el 22 de julio a las salas de Mata.

En la otra punta de la ciudad, en el Castillo de La Luz, la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino inaugurará «Vientos. Un camino en espiral hacia el origen», una muestra que podrá visitarse desde el 17 de junio, que reúne una parte importante del ciclo que da título a la misma y que coincide con los planteamientos fundacionales del propio Martín Chirino: de Canarias al mundo y desde el origen hasta nuestros días.

La plaza de Stagno, en la trasera del Teatro Pérez Galdós, brindará una nueva experiencia relacionada con el proyecto «Ópera para todos» y proyectará en gran pantalla la representación de Rigoletto.

La oferta de la Fundación Auditorio y Teatro incorpora en estas fechas un concierto especial, el que imagina a Cristina Ramos como una diva del soul nacida en Memphis en la década de los 40 del siglo pasado. Esta vida alternativa responde al título de Cristina’s Soul y será posible el 16 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus gracias a la participación de la City Dock Band.

En este universo paralelo no faltarán temas como Think, Respect y Natural Woman interpretados por la grancanaria y las tres voces de City Dock Band como acompañamiento musical de la recreación de grandes canciones de la era dorada del género.