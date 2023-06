Delgado recoge su acta de edila del PP y afirma que seguirá al frente de la oposición

La cabeza de lista por el Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado,a recogió este miércoles en la Junta Electoral de zona su acta de concejala electa y aseguró, frente a lo que ha venido afirmando en los últimos meses, que no va a renunciar y seguirá, «en principio», en la oposición, al frente de las filas populares.

La economista, que fue directora directora general de Promoción Económica en la Consejería de Economía y Hacienda, aparece en las quinielas como la futura presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas o consejera de Empleo del Gobierno canario.

Al respecto, Delgado se limitó a decir que «hay un montón de rumores. Esa no es la información que manejo».

Hay que recordar que Jimena Delgado reiteró en varias ocasiones durante los últimos cuatro meses que no continuaría en el Ayuntamiento de perder las elecciones, en cuyo caso volvería a su puesto como subdirectora de la oficina de gestión de los fondos europeos Next Generation en el Gobierno canario.

Al respecto, en una entrevista concedida a este periódico dijo lo siguiente preguntada sobre si seguiría en la oposición en el caso de que perdiera las elecciones : «Yo no soy política ni vivo de la política, así que lo normal es que yo vuelva a mi puesto de trabajo si no consigo gobernar. Yo creo que la gente lo entenderá porque yo he dado este paso porque tengo la esperanza de ganar par poder gobernar y cambiar las cosas; pero si no lo logro, donde mejor puedo seguir desempañando mi tarea será sin duda en mi puesto de trabajo».

La edila parecía ayer haberse olvidado de esta afirmación, que reiteró el pasado 25 de mayo en otra entrevista en El Espejo Canario, en la que dijo textualmente :«Yo es que no sirvo para estar en la oposición, destruyendo lo que hacen otros, yo sirvo para ilusionar y construir».

«Por mucho que le pese a la gente», indicó este miércoles, «no voy a renunciar. Eso es lo que puedo decir hoy siete de junio. En principio todo apunta a que voy a estar en la oposición».