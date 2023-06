Germán López: «Me encantaría interpretar reguetón, pero no se ha dado el caso»

¿Cuál es su implicación con la ciudad?

Viví en dos sitios, porque mis padres viven en la Feria del Atlántico, pero yo me crie realmente con mis abuelos por sus horarios de trabajo, que justamente por eso es por lo que empecé a estudiar con José Antonio Ramos, ya que él y mi familia vivían al lado. La ciudad ha sido el lugar donde se ha desarrollado toda mi formación, la carrera de música la hice aquí, en las clases de timple las hacía en la ciudad, estoy muy vinculado.

¿Cuándo fue su primer contacto con el timple?

Mi primer contacto con el timple fue con cinco años, cuando era chiquitito, y a los seis empecé con José Antonio Ramos. Entré en el conservatorio un año después y escogí el piano porque no se podía estudiar timple en el conservatorio. Yo quería estudiarlo porque era lo que me gustaba, pero me dijeron que ahí solo se estudiaban ‘instrumentos importantes’.

¿Ahora se puede estudiar en el Conservatorio de Música?

Ahora sí se puede, creo que desde hace seis años. Eso es importante porque aunque sea un instrumento de ámbito regional y que históricamente se ha desarrollado a través del folclore, ya hay pruebas y manifestaciones a través de discos de músicos por todo el Archipiélago y de material incluso didáctico que acreditan que puede formar parte de la enseñanza reglada como cualquier otro instrumento.

¿A los instrumentos de música folclórica se les toma menos en serio?

Desde el punto de vista académico sí, porque no gozan la tradición histórica de otros instrumentos. Para empezar, en cuanto a literatura no hay partituras, casi siempre la música folklórica es por tradición oral, las partituras que hay muchas veces son manuscritos que entiende el profesor y el alumno, pero no son rigurosas en cuanto a una escritura musical.

¿Qué fue lo que le llamó la atención del timple desde tan pequeño?

Lo que me llamó la atención fue mi profesor, José Antonio Ramos. Cuando vi el timple en sus manos hacía cosas que yo no había escuchado nunca. Yo no vengo de una familia parrendera, ni vinculada con la música, entonces yo me quedé impresionado y ahí es donde estaba mi verdadera motivación. Me fui familiarizando con la música y con ese ambientillo y ahí es cuando realmente ya me engancho al timple y tengo claro que aunque estudiara piano en el Conservatorio, lo que a mí me gustaba era estudiar timple. Estaba deseando que se acabara el cronómetro de lo que tenía que aprender obligatoriamente para coger el timple y tocar.

¿Cómo es la reacción del público que escucha por primera vez un timple?

La reacción es muy emocionante. En una ocasión, sin ir más lejos, estuvimos en una gira una semana en Estados Unidos y la siguiente en China. La música que yo hago tiene mucha improvisación, me gusta que todos los conciertos sean distintos, de modo que el feedback con la gente sea determinante a la hora del resultado sonoro. Es una música que está muy mezclada, hay elementos de música tradicional, con composiciones originales, o sea que también tiene una visión diferente. Es muy bonito ver la reacción de la gente porque se emocionan igual que nos emocionamos nosotros y que eso se produzca es maravilloso, le da sentido a muchos de los momentos más duros de nuestro trabajo.

¿Cuál ha sido el lugar del mundo que más le ha inspirado en su música?

En China, por el contraste tan grande que hay con nosotros, fue muy interesante. Como consecuencia, hicimos un disco con músicos chinos, con una guitarrista clásica y con músicos que tocaban instrumentos tradicionales chinos. Fue muy interesante, porque entendemos la música de manera diferente. Yo siento especial predilección por la música africana. También en el último disco que hice, Alma, hay un encuentro con músicos flamencos y de diferentes culturas, pero no podría quedarme con un sitio en particular, me quedo con el entusiasmo de la gente.

¿El timple tiene una gran acogida entre los jóvenes?

Yo doy clases en varias escuelas de música y viene gente que está muy vinculada al folclore y que quiere conocer el timple para tocar una folía y una isa, pero también vienen niños que quieren tocar alguna canción de Michael Jackson. Hay quienes quieren conocer otras facetas del instrumento, entonces creo que eso es una de las de las señales que quizá en estas nuevas generaciones (entre las que me incluyo) se están produciendo respecto a la generación de mis padres o mis abuelos, donde todo estaba más vinculado a la música folclórica.

¿Es importante la fusión para que el timple siga vivo y evolucione?

La experimentación y la apertura a diferentes influencias que nos llegan es importante. Y por supuesto, siempre teniendo claro cuál es su origen y cuál ha sido su mayor desarrollo. En nuestro folclore, tocamos polcas y no son canarias, pero forman parte de nuestro folclore porque las hemos hecho nuestras. Canarias es un puente de culturas, un lugar de paso y de conexión, por lo que inevitablemente, la música que se hace en el Archipiélago es el resultado de esas mezclas.

¿Hay algún género que no se puede interpretar en el timple?

No, se trata de llevar el timple a un extremo técnico y sonoro que no se había explorado de otra forma y ha sido un aprendizaje muy grande para mí.

¿Ha pensado probar con el reguetón o el trap?

Me encantaría, pero no se ha dado el caso. Primero sé que me lo voy a pasar muy bien, estoy convencido y posiblemente el resultado sea interesante, creo que es una vía de experimentación que me encantaría hacer. Rosalía quizás es uno de los grandes ejemplos de mezclar mundos que están muy alejados, y a través de ella y de su música, los escuchamos de una manera natural.