Mercalaspalmas resiste a las llamas

Tres días después del incendio que afectó a una de las naves de Mercalaspalmas, las empresas afectadas hacen balance e intentan recomponerse del susto. Las llamas calcinaron seis de los 20 módulos que conforma esta nave multiusos, que daban cobijo a cuatro empresas. El resto de negocios del recinto trabajan ya con total normalidad. Todo apunta a que la estructura dañada del edificio, a falta de los informes técnicos correspondientes, deberá ser derruida y reconstruida, según el director del mercado de abastos de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Granell. Las llamas, que superaron en más de un metro la cubierta en el momento de mayor intensidad, calcinaron maquinaria y miles de kilos de fruta fresca.

«Habría que ver cómo de afectada está la estructura una vez puedan entrar los técnicos y peritos», señala Granell. Desde el pasado sábado nadie ha podido entrar a la zona cero del incendio por el riesgo de derrumbe de la cubierta. Parte del techo de la nave cayó durante las siete horas que duró el suceso. Los módulos más afectados son el 17 y el 18, ambos pertenecen a la empresa pública del Gobierno autónomo Gestión del Medio Rural (GMR); el tercero que tenían en esta misma nave, el 15, también presenta daños, aunque de menor consideración.

Las llamas también afectaron a tres empresas privadas, una cartonera y dos importadoras y distribuidoras de fruta. «Habrá que valorar el nivel de daños en cada uno de los módulos afectados, igual en algunos no es necesario demoler todo para después reconstruir y basta tan solo con sanear porque solo se vieron afectadas por el humo», señala Granell. Mientras están a la espera de ese estudio técnico que permita determinar el alcance de la actuación a llevar acabo, la dirección de Mercalaspalmas está buscando alternativas a los empresarios que necesiten un nuevo espacio provisional.

«Estamos mirando donde reubicar a los afectados, principalmente a GMR, para darles continuidad y evitar el mayor perjuicio económico», explica Granell. Los dos módulos situados a un costado de la fila en la que hipotéticamente habría comenzado el incendio hicieron las veces de cortafuego, indica, lo que unido a la dirección del viento favorable permitió que las llamas no se extendieran por toda la nave multiusos en cadena. Dichas instalaciones tienen una ocupación del 100% y desde el lunes retomaron su actividad de manera plena, a pesar de que sus vecinos inmediatos han seguido con los accesos acordonados. «El mismo día nos pudimos reponer la corriente eléctrica», añade el director.

«El viernes recibí un cargamento de manzanas y ni llegué a ver el género», indica Rodríguez

«Todavía no hemos podido hacer un balance de pérdidas al no haber podido entrar a los módulos», resalta Juan Armando Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios de Mercalaspalmas (Asemerca) y, además, uno de los afectados por el incendio. «El viernes por la tarde recibí un cargamento de peras y manzanas, no llegué siquiera a ver el género», apunta. Dicha partida está valorada en 40.000 euros. Desde el exterior de la nave este martes la fruta permanecía en el suelo, inservible por el calor y el humo, «la temperatura que se alcanzó dentro tuvo que ser tal que las estanterías de los palés, que son metálicas y soportan hasta 5.000 kilos, se vinieron todas abajo».

Entre las pérdidas, Rodríguez resalta que en la nave tenían todo el archivo de la empresa desde que empezaron en 1988 hasta 2019. «Pudimos sacar dos elevadores, pero el tercero quedó dentro», relata, «los bomberos ya no nos dejaron pasar más».

Final de temporada

Desde fuera es visible la maquinaria, pero afirma que lo más probable es que las altas temperaturas que se alcanzaron en la nave habrán dañado los componentes. Habría que añadir, además, las cámaras frigoríficas inservibles. «Encima nos ha cogido al final de temporada», apostilla. No obstante, cuentan con un puesto en el interior de la nave principal del recinto de Mercalaspalmas, por lo que «podemos ir escapando».

En cuanto a la otra importadora, Frutas Drago, el representante de los empresarios señala que «el corazón del negocio sí lo tenían ahí, lo tendrán más difícil ahora». No obstante, resalta que los clientes de Mercalaspalmas -hoteles, restauración y comercios- y consumidores no notarán los efectos de este incendio. «Si esto hubiera ocurrido en la nave A -la más grande- ahí sí, porque hay muchos más puestos y la mayoría tenemos allí la actividad principal», aclara.

Por el momento, todo apunta a un fallo eléctrico en el cargador de la batería de la maquinaria que estaba situada en uno de los módulos. No obstante, el director del recinto indica que habrá que esperar a la investigación del cuerpo de bomberos.

Para aplacar las llamas fue necesario utilizar 300.000 litros de agua. «Los agentes actuaron desde cinco o seis puntos diferentes mediante las tomas que tenemos aquí, no fue necesario que salieran», explica Granell. Mercalaspalmas cuenta con una capacidad para dos millones de litros de agua dentro de sus medidas contraincendios. Y es que este es el segundo suceso de este tipo dentro del recinto capitalino, aunque el anterior calcinó por completo la nave que se vio afectada.

Rodríguez, por su parte, destaca que las instalaciones están «obsoletas» y que las administraciones públicas -propietarias del recinto de abastos- deberían aprovechar este suceso para remozar los edificios más deteriorados, «en Madrid hubo un incendio mayor que este el año pasado y harán una amplia reforma de los edificios».