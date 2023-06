La Paterna Alta reclama una marquesina para la calle Emilio Arrieta

La parada 696 de la calle Emilio Arrieta en La Paterna Alta en Las Palmas de Gran Canaria se ha vuelto un quebradero de cabeza para los vecinos más mayores o con movilidad reducida. Desde hace «por lo menos 15 años» los residentes aseguran que llevan reclamando una marquesina con bancos. Quieren que esperar la guagua no se convierta en un engorro si el tiempo no acompaña o las rodillas no aguantan el tiempo de espera.

Los vecinos explican que desde el Ayuntamiento capitalino les han respondido que «no hay espacio» en la acera. Pero ellos reclaman una solución aunque sea necesario eliminar parte del parterre que hay tras las parada. «Alguna solución debe haber, podrían aumentar el espacio de la calle que digo que vale menos que el bienestar de las personas», opina Maika Morales. La entidad competente para incorporar estos elementos es la Autoridad Única del Transporte, dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Los vecinos, que se han dirigido al Ayuntamiento capitalino, añaden que el Consistorio les ha explicado que «de momento no hay marquesinas y que mirarían en el futuro».

La lluvia o los días de calor intenso dificultan que algunos usuarios puedan esperar las dos líneas de guagua, la 22 con destino a Santa Catalina con una frecuencia de 20 minutos, y la 82 hacia el Teatro con una frecuencia de media hora, excepto los fines de semana que pasan cada hora aproximadamente. «Llevo 59 años aquí y nada, yo me he mojado muchas veces y hay marquesinas en toda La Paterna excepto aquí y en otra parada que está cerca», lamenta María del Carmen Betancourt.

El tiempo, el peor enemigo

Cuando llueve, si no llevan paraguas, tienen que guarecerse debajo de un árbol ubicado frente a la parada, pero en muchas ocasiones por estar a unos metros más allá no les da tiempo a cruzar cuando la guagua aparece y terminan por perder la oportunidad de subirse. Cuando esto sucede tienen que esperar otros 20 minutos o media hora para la siguiente, por lo que a veces llegan tarde a sus citas y el dolor muscular es mayor.

«A mí me dio una bronquitis el pasado invierno porque pasé una hora entera esperando la 82 bajo la lluvia», cuenta Ana María Delgado. Por su parte, Ana Santiago Castellano lleva a su nieto a la guardería y de cargarlo mientras espera el transporte público tiene «la cintura fatal». «Imagina llevar 13 kilos mientras estás de pie, estoy cansada», añade.

Aquellos que tienen familiares enfermos también sufren las consecuencias, María del Carmen Morales tenía que desplazarse en taxi siempre que acompañaba a su marido a las citas médicas en el Hospital Doctor Negrín, ya que no podía esperar de pie. «Una vez está bien, pero todas no», aclara la mujer.

«Mi hermana no puede estar de pie porque le duelen las piernas y tengo que venir antes para que no se nos escape la guagua y no esté mucho rato de pie», explica Maika Morales junto a su hermana con necesidades especiales. «Aquí le han dado ataques epilépticos y no ha habido dónde sentarla», se queja. María Jesús echa un ojo desde el balcón, para controlar cuándo llega la guagua, pero no puede llegar a tiempo cuando la ve cruzar por la curva. Algunos ya no encuentran solución excepto resistir el cansancio y llevar siempre un paraguas a mano por si el tiempo se torna húmedo o el sol está picón, además de una botella de agua para el verano.

No todas las paradas de Las Palmas de Gran Canaria cuentan con marquesina, pero desde Guaguas Municipales aseguran que todas aquellas «que pueden disponer de una cuentan con ella». Hay algunas que no pueden por el espacio de la calle, ya que limitaría el paso de las personas con movilidad reducida, que por ejemplo se desplazan en sillas de ruedas. La empresa de transporte también pone como ejemplo aquellas paradas que son solo de bajada, en la que los usuarios, en su mayoría, «solo se bajan y se dirigen a sus casas».

Para una de las vecinas la solución ha sido coger la guagua en Los Tarahales donde sí hay asientos y hay mayor frecuencia para ir hasta Ciudad Baja. «Yo voy a Las Rehoyas todos los días y me he mojado y me he tenido que meter debajo de un árbol, al final, nos pasamos aquí más de media hora a esperar», reclama.

Los coches aparcados también son un problema para los vecinos mayores, ya que la guagua tiene que parar separada de la acera y es más difícil para acceder entre los vehículos como obstáculo. «Debería venir más la policía a poner multas», indica María Isabel Díaz.

«Veo La Paterna Baja y Las Palmas y en todas partes tienen sus marquesinas, nosotros no pedimos mucho», comenta Morales. La decena de vecinas que se reunieron ayer para contar su experiencia se sienten «cansadas» de la situación. «Aquí cuando casca el sol o llueve no se puede estar», confirman en consenso.