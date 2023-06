Los nervios están a flor de piel para los doce pregoneros que se subirán al escenario en una inmensa y repleta plaza de Santa Ana. Las Fiestas Fundacionales cuentan, por primera vez, con la voz y opinión de los niños y adolescentes. En su discurso, su visión de la ciudad y del futuro será escuchada el próximo sábado 17. Esa noche, a las 20:30, los doce representantes del Órgano de las Voces y la Participación Infantil y Adolescente (Vopia) subirán al escenario para dar la perspectiva más joven de una ciudad que cumple 545 años.

Jorge Cardona, Iratxe Urquía, Chris Peña, Aroa García, Leyre Suárez, Evelyn Suárez, Lucas Torres, Giovanni Flores, Valentina Taboada, Dara Arencibia, Aday Torres y Alexia Díaz mantuvieron la primera reunión el pasado sábado para ensayar de cara a la noche del discurso, algunos con sueño, otros más activos, pero desde luego, todos con ganas de aportar su granito de arena por su ciudad.

Cada uno comenzó su aventura en el Vopia por razones distintas, pero coinciden en que querían «ser escuchados». «El novio de mi madre siempre decía que cuando los mayores hablan, los niños callan y a mí me parecía injusto, ahora ya no lo dice», cuenta Taboada, de nueve años. A Urquía le fascinó la idea de poder explicar los principales problemas que sufrían los niños en su municipio con el alcalde o con los concejales, por lo que no dudó en entrar en el órgano para transmitir a los representantes políticos los «desesos de tener una ciudad mejor». García accedió cuando estaba aún en primero de la ESO y, ahora, ya ha cumplido los quince: «Me quedé y me gustó crecer aquí».

En el órgano son alrededor de 40 niños y niñas, que también estarán esa noche apoyando a sus compañeros. El Vopia se creó en 2019 y es un órgano que pertenece a la Unidad Técnica de Infancia y Familia, dependiente del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino. La jefa de la Unidad, Ángeles García, explica que el objetivo de su creación fue el de establecer una «oportunidad para cambiar la realidad de los niños en los barrios». «La evaluación después de estos años es positiva porque se nos han desbordado las expectativas, cada vez hay mayor implicación de la sociedad en relación al Consejo de Infancia de esta ciudad», añade García.

Desde su formación, han participado en tres presupuestos participativos y han llevado a cabo actividades dinámicas para los miembros del grupo. «El pregón es un acto más, un acto significativo, que va a aportar visibilidad, pero lo importante es el trabajo que estamos haciendo en todos los barrios, y cómo estamos intentando que la voces de los niños sean escuchadas, ese es nuestro interés, que la participación se haga en espiral y que llegue al corazón», comenta García. Lo corrobora Leyre Suárez, que asegura que lo que más le sorprendió al entrar en el órgano fue que de verdad les escuchan.

Las Palmas de Gran Canaria fue reconocida como ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ según el título concedido en 2021 por Unicef, una distinción que pretende impulsar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local. Lo que supone garantizar que los ciudadanos más jóvenes sean escuchados y puedan trasladar sus propuestas y demandas a su administración más cercana. Para conmemorarlo, a principios de este año se colocaron más de medio centenar de señales para dar visibilidad a la distinción.

No solo el Consistorio se ha preocupado de hacer valer el reconocimiento, sino que los propios niños son altavoces de ello. Cardona cuando supo que el Consistorio capitalino había designado al Vopia para hacer el pregón, pensó que sería una buena oportunidad para dar a conocer al órgano porque «necesita más visibilidad de la que tiene ahora». En el caso de Evelyn Suárez, la experiencia se ha convertido en una oportunidad para soltarse porque es «muy vergonzosa». Y la adolescente de doce años lo ha hecho a lo grande, y es que la joven leerá, junto a sus compañeros, el discurso delante de cientos de personas. A pesar de estar nerviosa, considera que está gestionando «bien» los nervios.

Una noche inclusiva

Aroa García nunca se ha perdido un pregón, cada vez que asistía a la cita con sus padres no podía evitar imaginar ser ella la pregonera. Y ahora, cumple su sueño. «Tienen que darse cuenta de que los niños tenemos derechos y nosotros somos un altavoz, tenemos ideas y queremos aportarlas», cuenta Díaz. Por su parte, Arencibia destaca que se ofreció como candidata porque le parecía una experiencia «interesante», y de esta forma, puede expresarse gracias a la oportunidad que le han ofrecido.

Lucas Torres, decidió embarcarse en el proyecto porque le gusta dar su «opinión, ideas y planificación». «Siempre me ha encantado», indica. Los niños son partícipes de prácticamente todas las decisiones del acto, desde lo más pequeño hasta lo más esencial. De forma colaborativa han escrito el guion, propuesto la música e incluso las luces o planos de cámara.

Todos se imaginan algo diferente para el gran día o les gustaría incorporar efectos según sus gustos, como por ejemplo el confeti. Díaz apunta que el confeti le parece «buena idea porque es ecológico y cuando llueve se desintegra», sin embargo, opina que no deberían incluir los globos porque son contaminantes. Los chicos y chicas organizan una fiesta amigable para todos y que sea respetuosa con el planeta. Por ejemplo, tampoco están de acuerdo con los fuegos artificiales porque asustan a los perros. «Llevamos dos Vopias hablando sobre los fuegos artificiales y los perros», explica García. Peña añade que es importante incluir un intérprete de lengua de signos para que sea uno noche lo más inclusiva posible.

García espera que esa noche sea «algo mágico». Y para ello, el actor y escritor de teatro Luis O’Malley dirige a los chicos en algunos aspectos técnicos de la lectura la postura o la dicción, para que todo vaya como la seda. En el grupo, cuatro de los miembros ya habían hecho teatro, por lo que las intenciones artísticas se notaban incipientemente entre los jóvenes. «Yo no he hecho teatro, pero mi padre dice que soy muy teatrera», bromeó Taboada y dejó el salón del centro cívico Suárez Naranjo con una carcajada como sonido ambiente. «Entre la obra de teatro que me tengo que aprender para la orla y esto se me va a olvidar todo», salta también Aday Torres. Los jóvenes con su espontaneidad y sinceridad darán forma a un pregón único en la historia de la capital grancanaria.

Los participantes, que pertenecen a diferentes zonas de la capital, les encanta vivir en su ciudad, pero tampoco olvidan los problemas y retos que debe superar. Flores considera que existe una tarea pendiente con la accesibilidad. «Hay playas que para las personas con discapacidad es imposible acceder, y no se piensa lo suficiente en ello», explica. Para Chris Peña se debería atender más a la inseguridad que se vive en las calles. A Peña le gusta caminar con sus amigos y ensayar con un grupo de versiones de canciones y estar tanto tiempo en la calle a veces le produce «mal rollo».

Urquía lo tiene claro, le encanta que el municipio sea ‘Amiga de la Infancia’ porque destaca que lo hace «mejor ciudad», pero le da «vergüenza» la suciedad que impera. «Somos la novena ciudad más grande de España y me da vergüenza que se encuentre en ese estado deberían hacer más campañas de concienciación», opina.

Para finalizar la sesión de ensayo, O´Malley les hizo una pregunta muy clara al grupo: «¿Cómo les gustaría que se sintiera el público al acabar el pregón?» Taboada respondió de forma muy concisa: «Con preguntas».