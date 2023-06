Hidalgo cierra sus ochos años de mandato en un pleno lleno de despedidas

Fin de ciclo. Augusto Hidalgo, alcalde en funciones de Las Palmas de Gran Canaria, cerró este miércoles el XI mandato tras la recuperación de la democracia. El que será previsiblemente el nuevo vicepresidente del Cabildo Insular presidió un último pleno extraordinario en el que las despedidas superaron con creces a los puntos del día. Un total de 19 concejales de los 29 que conforman la corporación que está apunto de expirar no continuarán a partir de la próxima semana en las Casas Consistoriales. Bien porque no obtuvieron acta en las elecciones del pasado 28M, porque estarán en otras instituciones o porque directamente abandonan la política.

El ambiente en el Salón Dorado de Santa Ana fue de fin de carrera. En los minutos previos a la sesión, y en los posteriores, se formaron numerosos corrillos y caras de alegría, al tiempo que también había más de una cara larga entre los asistentes. Hidalgo resaltó que él ya se había despedido en el pleno ordinario de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, y que ahora tocaba a los compañeros del pleno. El socialista dejará de ser este sábado alcalde de Las Palmas de Gran Canaria después de ocho años y entregará el bastón de mando a Carolina Darias, quien gobernará con un nuevo tripartito.

La concejala no adscrita Carmen Guerra fue la encargada de abrir la ronda de despedidas. En un tono bronco, señaló que "los ciudadanos han votado y han dicho que les gusta una ciudad sucia, atascada, insegura y socialmente desestructurada, otros se quedaron en casa y otros querían otra cosa; sé que hoy algunos estarán contentos porque me vaya y fuera de aquí también, algunos pensarán ya era hora, otros estarán tristes, la vida misma". Cerró su intervención con un recado para el nuevo equipo de gobierno, que las fiestas del Carmen de La Isleta sean de Interés Turístico.

Sin aplausos para Guerra

De los nueve ediles que pronunciaron este miércoles unas palabras de despedida o de agradecimiento por fin de mandato al personal municipal, Carmen Guerra fue la única que no recibió aplausos por parte de sus compañeros del pleno. Concejala no adscrita desde mayo de 2020, concurrió en la plancha del PP encabezada por Pepa Luzardo, filas que abandonó por discrepancias internas. Guerra entró en el Consistorio capitalino en 1995 en el primer mandato de Soria. El pasado 28M no consiguió acta tras el batacazo electoral de Unidos por Gran Canaria, en cuya lista iba de número dos.

Le siguió el portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, quien aprovechó para cerrar este primer mandato en el Ayuntamiento capitalino. "Desde las discrepancias hemos intentado trabajar y promover una mejor ciudad", indicó, "no es momento para entrar en valoraciones de otro tipo, la ciudad ha hablado y es suficiente". Además, resaltó que espera que el nuevo equipo de gobierno "trabaje para que la ciudad sea como capital que es de Canarias, mejorando en su gestión y en todos los asuntos".

Candil, quien sí cerró su intervención con un aplauso general, volverá a sentarse en Santa Ana como único edil electo de los nacionalistas. Al menos en principio, puesto que ya estuvo en el anterior gobierno de Fernando Clavijo como viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda. Quien seguro sí se irá del Consistorio y dejará la política es Lidia Cáceres, portavoz de Ciudadanos. "Espero que haya podido aportar mi granito de arena y estar a la altura", señaló emocionada, al tiempo que destacó el papel que ha tenido debido a las "circunstancias", en alusión al difícil camino que han sorteado los naranjas y que les ha llevado a la desaparición.

