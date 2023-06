Lichis: “La mitad de las canciones que tienen éxito son una muestra de falta de inteligencia”

Miguel Ángel Hernando Trillo, de nombre artístico Lichis (Barcelona, 1970), actúa este sábado a las 20:30 horas en el Espacio Miller, en Las Palmas de Gran Canaria donde interpretará sus canciones «malditas», las que ha compuesto tras la época en la que lideró La Cabra Mecánica y no son tan conocidas como aquellos primeros bombazos del grupo. El músico está embarcado en estos momentos en la aventura de sacar un futuro álbum de blues, su sueño más inmediato.

¿Con qué se va a encontrar la gente este sábado en el edificio Miller, cuáles son sus canciones malditas, por qué malditas?

Son las canciones que escribí al margen de La Cabra Mecánica y he ido grabando estos años en sucesivos discos como Lichis. Es un repertorio que no tiene ninguna ida ni ninguna vuelta con ese repertorio de La Cabra Mecánica. Son fruto también de una época de mi vida en la que decidí empezar mi camino al margen de la industria, a mi rollo, autoeditando mis cosas, haciéndolas y trabajándolas de esta manera más artesanal y más cercana. Son, por lo tanto, canciones menos conocidas con las que juega en contra su falta de notoriedad frente a la fama del anterior y por eso las denomino malditas.

¿Se arrepiente de haberse encarrilado por este nuevo camino?

Ha sido duro, porque ha coincidido con una nueva época en la que casi todos los artistas de mi generación o anteriores mezclaban ambos repertorios y cuando tocabas con tu nombre eras simplemente la marca blanca de tu anterior trabajo. Esa ha sido un poco la tendencia general y yo, que no me he dedicado a eso, ha sido un poco difícil, pero ya con los años he llegado al punto que quería, he conseguido un público suficiente, justo para seguir haciendo mis cosas y mantenerme en el trabajo. No hay un solo día que me arrepienta la verdad.

Sin embargo, ahora simultanea sus actuaciones como Lichis con la gira de la Cabra Mecánica, que ha vuelto a rular tras su retirada. Ha dicho que esta será definitivamente la última gira, ¿podemos creerlo o va a seguir ligado a la banda que le dio más éxitos?

En absoluto, no por Dios, si no no podría seguir. Lo más sano de este reencuentro es que este era el momento de hacerlo. El año pasado se cumplieron 25 años desde el primer disco de La Cabra, Cuando me suenan las tripas, del año 97, y me dijeron que a lo mejor el siguiente 25 aniversario ya no me pillaría tan bien. Eso me convenció. Es verdad que siempre ha habido una lucha contra corriente entre Lichis y La Cabra, porque siempre ha habido un requerimiento por parte de algún sector del público que preguntaba por La Cabra y que se sentía estafado si iba a un concierto mío y no veía temas de La Cabra. Así que decidí que la gira por el 25 cumpleaños es una buena manera de que todos guardemos un buen recuerdo, limemos aspereza y volvamos a dejar claro este mensaje: gracias por todo este apoyo y este cariño que nos habéis dado con La Cabra, vamos a hacer un último baile, pero vamos a seguir cada uno por nuestro lado haciendo nuestras cosas. No estamos renegando de nada ni os consideremos idiotas por habernos seguido. Simplemente, son dos caminos separados. Gracias por habernos dado un último abrazo, una última despedida. Nos volvemos a ver en un punto de la vida bonito. Y a otra cosa.

¿Es diferente la gente que acude a ver a Lichis de la que va a oír los viejos éxitos de La Cabra?

Bueno, hay gente que ha venido a las dos cosas. Ha habido mucho público al que seguramente le ha gustado mucho mi trabajo como Lichis, pero que La Cabra no lo consideraba su onda y no ha querido venir y viceversa. Y bueno, viene mucha más gente a ver La Cabra; es la principal diferencia. Con lo difícil que es poner en marcha un proyecto nuevo por ti mismo y alejado de los grandes medios y, qué fácil diez años más tarde de haber sacado el disco, que se junten para oírlo 30.000 personas, cuando te está costando la vida juntar 30 o 300 como Lichis.

¿Es duro no poder competir con su propio formato de La Cabra?

Si te lo tomas así, te ahorcas en el primer árbol que encuentres. Te lo tienes que tomar de una manera sana. A mí me encantaría que vinieran a verme 30.000 personas como Lichis, pero acepto que ninguna de mis canciones va a sonar jamás en ninguna radio y que encuentre la misma promoción que tengo con La Cabra. Es algo circunstancial, no me lo tomo a mal. Seguiré luchando. Yo de momento salgo al escenario y disfruto y procuro pasármelo lo mejor posible para que la gente sienta lo mismo. Disfruto cada día intentando hacer un formato nuevo, dar sorpresas con lo que hago y ya está. Y el que quiera venir que venga y ojalá en la siguiente ocasión esté en un bautizo y quiera venir con el bautizo entero.

"En la composición de cada letra, siempre se empieza de cero. Es un salto al vacío"

¿Después de 35 años sigue siendo un trabajo arduo para usted componer una buena letra?

Cada vez más. Hay una cierta soberbia y engreimiento en la juventud que te hace creer ser mejor de lo que eres y que tienes algo que enseñar al mundo. Con los años te vas dando cuenta de que …. cada vez que escucho un disco de Paul McCartney, me pregunto qué cojones estoy haciendo. Pero sigo porque me gusta escribir canciones y sí es verdad que encontrar cosas que te motiven a seguir escribiendo o lo que pase tu listón de calidad es cada vez más difícil. Por ejemplo, me gusta más casi tocar música o instrumentos que componer porque es más gratificante. El proceso de estudio musical es acumulativo, si he tocado ocho horas hoy, posiblemente mañana tocaré un poquito mejor, no mucho, pero sí un poquito mejor. En la composición no es así. Siempre se empieza de cero. Es un salto al vacío.

"No creo que la inteligencia artificial nos destruya; lo más probable es que nosotros destruyamos a ella, que es lo que suele ocurrir"

¿Qué piensa de esas aplicaciones de inteligencia artificial que crean canciones al estilo de cualquier músico? ¿Le preocupa?

No me impresiona particularmente porque es lo que se viene haciendo en la industria desde hace un montón de tiempo. Cada vez que alguien encontraba un nuevo camino por algún lado, en seguida salían imitaciones. No es algo que me parezca especialmente preocupante. Eso ha pasado siempre y es algo que siempre se hará. La inteligencia artificial lo que no tiene son sentimientos y esa es la base de toda composición, de toda canción que merezca la pena. Habrá ciertas cosas que se parezcan a nuestras construcciones mentales y hay cosas que se pueden hacer, pero otras no. Seguramente tendrá éxito. Creo que la mitad de las canciones que tienen éxito en el mundo, y no me considero mejor ni tampoco peor que nadie, son una muestra más de falta de inteligencia que de lo contrario. No hay de qué preocuparse. Además, teniendo en cuenta la historia de la humanidad no creo que la inteligencia artificial nos destruya; lo más probable es que nosotros destruyamos la inteligencia artificial, que es lo que suele ocurrir. (risas)

¿Qué ha cambiado en la cabeza y el corazón de Miguel Hernando desde que compuso la canción Felicidad, la que le lanza la fama, la volvería a hacer?

Seguramente no, porque las canciones obedecen a un tiempo. Para mí las canciones son fotografías de un momento muy especial de la vida en el que has escuchado ciertas cosas, en el que por tu corazón pasaban ciertas otras. Y evidentemente tú eres la misma persona pero es una pregunta que es de ida y vuelta, exactamente igual que tú no eras la misma cuando tenías doce, catorce años que ahora con la edad que tienes. A mis 53 años soy la misma persona, con circunstancias y cosas diferentes y eso da una fotografía muy concreta y un reflejo de tu rostro en el espejo diferente, aunque detrás de los ojos siga latiendo la misma persona. Las canciones son lo mismo.

¿En qué está trabajando ahora?

Saqué hace poco un tema, del que más orgulloso me siento, un single. Me he puesto a trabajar como los chavales jóvenes, voy a hacer un single. Tampoco nadie está esperando un disco nuevo mío. Grabaré las cosas cuando tenga que grabarlas Cuando surja. Me dedico mucho a seguir acumulando bocetos y, sobre todo, a estudiar. Estoy estudiando mucho. Llevo también este año centrado en la guitarra. Aunque he sido bajista y he estudiado mucho batería y piano y otros instrumentos, ahora me he puesto mucho más en serio con la guitarra y estoy profundizando mucho en el blues, en retomar el proyecto de Troublemakers Blues Review con el que grabé el disco de Chicano Blues y llevo un tiempo intentando sumergirme mucho en el mundo del blues. Mi sueño sería también hacer algún día un álbum de blues, pero las ideas que he tenido no tienen aún la calidad suficiente para pasar mi baremo personal. Y luego, por otro parte, también noto que me faltan muchas cosas en las que profundizar y muchas cosas que estudiar para que ese proyecto salga. En eso es en lo que estoy embarcado y sigo aquí con mis discos de pop y mis Beatles y mi Bob Dylan y mis Kinks y Belle and Sebastian y el blues.....

Lo que hace al blues espacial

¿Qué tiene el blues que lo hace esencial para usted?

Tiene el sustrato de las músicas esenciales, ese sentimiento que tiene la música popular, que es la que se hace con el corazón y en los estratos más humildes y muy de espaldas a la cultura mayúscula, aunque siempre la termina conquistando. Siempre los bárbaros terminan conquistando Roma. Lo que también tiene el blues es una particularidad, como todas las músicas populares, es que con la madurez se cantan y se expresan mejor las cosas. Son estilos que aunque hablan de la pena y el dolor no lo hacen desde la óptica un poco latina del despecho y del rencor y de la furia. El blues tiene una cosa muy amable, habla del dolor mientras lo estás bailando, de alguna manera lo exorciza y le da una visión más positiva, más amable, no hay despecho, no hay agresividad. Hay un discurso en el que lo blanco y lo negro forma parte del mismo discurso de la vida. Se habla de ello con una cierta amabilidad y una cierta calma, que me parece maravillosa. No pone el dolor como una cara de la que huir o reflejarse, la junta con la alegría en un mismo caldo. Y lo hace sin rencor, con la aceptación de las circunstancias de la vida como son. Eso me parece una virtud maravillosa y muy particular, que también tiene un poco el country o el folk americano de los años 40. que era la música que hacían los negros que no sabían que eran negros, es decir, los blancos a los que se trataba como a negros en aquella época.

"El blues tiene una cosa muy amable, habla del dolor mientras lo estás bailando, de alguna manera lo exorciza y le da una visión más positiva, más amable, no hay despecho, no hay agresividad"

Comentaba el otro día que hoy nadie entiende un concierto sin grabar o sacar fotos o hablar sin parar, ¿cómo vive esa tendencia?

A mí no me gusta y tampoco lo hago yo en los conciertos. Para qué quiero sacar una foto si seguramente al día siguiente un buen fotógrafo publicará una buena foto desde un ángulo cojonudo. Otra cosa es que me saque una foto con mis amigos en el bar, que hace 30 años que no nos vemos. Lo de hablar en los conciertos tampoco lo entiendo. A mí se me cae la cara de vergüenza. No puedo ir a un concierto y ponerme a hablar. Siempre lo digo en broma en mis conciertos que, claro, como ahora en las redes sociales nadie habla, quedan en un concierto para hablar como les va la vida. Los conciertos se han convertido también en un acontecimiento social. Yo no prohíbo nada, no soy quien para hacerlo, pero sí agradezco profundamente a la gente que asiste a un concierto que se siente y escuche. Si no te gusta, te vas tranquilamente. Y poco más, no puedo prohibir nada. Es una experiencia única e íntima, aunque la compartamos con más gente. Es un recuerdo que vamos a tener tú como público y yo como artista y es muy bonito que se quede ahí.