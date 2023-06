Davinia Barragán, la primera mujer que quiere presidir el Club Victoria

En 1910 Pepe Gonçalves fundó el Real Club Victoria en Las Palmas de Gran Canaria y más de un siglo después ninguna mujer ha accedido a la presidencia del círculo, ni ha habido candidatas para ello. Por primera vez en la historia, una socia del Club se postula para el cargo directivo más alto. Davinia Barragán gestiona el área de Juventud en el actual gobierno desde 2015, y considera que es necesario que se produzca "un cambio tanto a nivel de edad como de género".

"No creo que se hayan atrevido a dar ese paso hacia adelante por ver el frente masculino que hay, que siempre ha sido impuesto, un derecho que debe ser del hombre y no enfrentarse a una mujer", opina la primera candidata.

También influye que muchas de las mujeres son socias familiares, es decir, disfrutan de los servicios del club por sus maridos. Por lo que no tienen derecho a voz y voto en las asambleas, a votar en los procesos electorales para la elección del presidente y a formar parte de las directivas y las diferentes comisiones. "En el caso de los numerarios sí hay más hombres que mujeres, pero la gran mayoría tienen a su pareja, entonces hay un número más o menos equitativo si se cuenta el total", detalla Barragán.

"Es un momento de cambio a nivel general en la sociedad, me he labrado ser independiente, autodidacta y considero que aquí debe haber también una mujer así", afirma la abogada. "Todos somos capaces de poder llevar la presidencia de un club como este, tanto una mujer como un hombre, pero es la hora de que una mujer demuestre que es capaz de gestionar y llevar un club de esta categoría", sopesa Barragán.

La candidata reflexiona que el auge del populismo de las últimas elecciones autonómicas, en las que el partido de ultraderecha, Vox, entró en el Ayuntamiento capitalino por primera vez, no dañará a su candidatura. "No estoy lanzando una moneda al feminismo, sino a la igualdad de todos y también tengo el mismo derecho a presentarme en la candidatura, no porque sea mujer no me puedo presentar, entonces no creo que eso vaya a influir políticamente en la masa social de las votaciones", considera.

Para los socios la juventud de la candidata ha captado más atención que el hecho de que sea mujer. "Algún socio mayor sí que me ha dicho comentarios sobre el tema del género, pero no ha sido ningún hándicap. Mi franja de edad está muy contenta, también un número de socios que utilizan mucho nuestro gimnasio apoya que estemos personas jóvenes", destaca.

Más conciliación

La candidata echa de menos la vida infantil de antaño, cuando los pequeños rondaban por el club en cualquier época del año y no solo en vacaciones, cuando se celebra el campus de verano. "El resto del año ya no tenemos vida social de niños en el club, ni actividades, yo lo viví cuando era pequeña", afirma Barragán, cuyos padres son socios desde 1976. Por ello, la socia propone conformar un espacio para los menores en el que los padres puedan dejar a sus hijos mientras disfrutan de su vida social.

No solo la implicación con la infancia es una de sus preocupaciones, su principal desafío es captar a socios jóvenes. "También sería un reto grande que toda la masa social de las diferentes edades tenga una buena convivencia y estén todos contentos con el proyecto", asevera. Para ello, pretende dinamizar actividades y generar nuevos espacios de encuentro, así como, diversificar la oferta de deportes para que no sea exclusivamente futbolística, y a su vez, incrementar la presencia de mujeres en este deporte. "El fútbol es fundamental, pero somos más deportes, y con ello inculcas valores", indica.

Además de poner freno al salto generacional, la candidata quiere modernizar el club para su transformación verde, de esta forma, propone desarrollar un protocolo de gestión integral de residuos y convertir el edificio en un lugar más sostenible e inteligente energéticamente. Además de una mayor captación de socios a través del aumento de las actividades y fomentar un club más abierto con la sociedad para llegar a ser un espacio abierto al debate.