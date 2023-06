José Vélez :«Las Palmas de Gran Canaria es un talismán para mí porque fue ahí donde empecé»

El cantante teldense José Vélez actuará este viernes en el Parque de la Música, en Las Canteras, durante las celebraciones de la Noche de San Juan, un concierto con el que se muestra muy ilusionado por la simbología que tiene la fiesta y por volver a cantar una vez más en la ciudad donde arrancó su carrera cuando apenas tenía catorce años. «Las Palmas es un talismán para mí porque fue ahí donde empecé», subraya.

¿Le hace ilusión actuar en Las Palmas de Gran Canaria en la Noche de San Juan?

No me hace ilusión, me hace muchísima ilusión. Para mí es un honor poder estar cantando esa noche, la noche más mágica, en un lugar también muy mágico porque está en Las Canteras, que es realmente impresionante. Es una alegría enorme poder cantar en las fiestas más importantes de Las Palmas, seguro que va a ser precioso, una noche mágica, porque me voy a entregar, porque va a sonar maravillosamente y va a salir todo bien. Hay mucho sentimiento festivo en mis conciertos y mucha magia, así que espero que se junte con la magia de San Juan, que tengamos una noche preciosa y que amanezcamos todos bien, pese a las copas de más, y que el fuego queme todas las cosas feas y negativas. En estos dos últimos meses he hecho cinco conciertos por toda la isla con unos llenazos impresionantes. En Telde hubo 12.000 personas, en el Sur 8.000. Me siento muy querido.

Ese público se multiplicará esa noche, ¿no?

A mí se me juntan siempre casi cinco generaciones, porque me va a ver gente muy joven también, que ha escuchado en sus casas a sus padres y a sus abuelos o familiares mis discos, mis cintas, mis vinilos y, evidentemente, mis canciones las conocen todas de arriba abajo. El patrimonio más importante que puede tener un artista son sus temas, tener un repertorio tan conocido.

¿Ha rejuvenecido su público?

Ha rejuvenecido mi público, mi banda y yo también. Todos estamos rejuvenecidos. Hay que evolucionar en la vida. Llevo una banda magnífica, no utilizo nada de pregrabado. Todo es en vivo y cuento con los mejores de Canarias que estarán en la plaza de La Música con un sonido espectacular y con un José Vélez que creo que estoy de voz como nunca. Un artista comienza todos los días y yo tengo la voz mejor que cuando era joven. Eso es lo que me dice la gente. Y esto es lo más importante.

¿Qué significan para usted las fiestas de San Juan?

Las he vivido muchas veces en Telde, cuando era más jovencillo y luego en Las Palmas también. La fiesta de la Noche de San Juan en Las Palmas es un acontecimiento social absoluto porque se congregan miles de personas. Es la fiesta más importante del año, donde más gente hay en los lugares y donde más alegría existe, donde se quema lo malo y resurge lo bueno.

¿Cómo las vivía cuando era pequeño, lo recuerda?

Me iba con mis amigos y con mi familia a las hogueras de San Juan, siempre. Y luego cuando me pillaba en la Península, que cantaba al lado de Alicante, pues me iba allí, que también hay una gran celebración. He estado también muchos años sin celebrarlo cuando estaba en América.

«Comencé a cantar con trece años en la radio. Actué en la sala de fiestas Papagayo, en el restaurante de la piscina Julio Navarro. Actué también en el viejo hotel Metropol, donde hoy están las oficinas municipales”

Fue en Las Palmas donde usted empezó a cantar, ¿como lo vivió?

Las Palmas para mí es un talismán porque en realidad fue ahí donde empecé. En mi niñez existían programas en Radio Atlántico y Radio Las Palmas, donde daban la oportunidad a la gente muy jovencita, que empezábamos. Allí empecé. Luego empecé a cantar en la sala Papagayo, en la piscina Julio Navarro... en tantísimos lugares en Las Palmas. Además de ayudar a mi familia con algún dinero, aprendí muchísimo, lo que me ayudó después a actuar con grandes orquestas y a tener una carrera mucho más amplia. Cuando me fui a Madrid ya disponía de un bagaje muy bueno, por haber empezado desde abajo.

¿Qué le llevo a ser cantante?

Yo cantaba desde muy niño, pero empecé a ir a Las Palmas cuando tenía trece, catorce años. Estuve cantando durante mucho tiempo también con una orquesta donde hoy está el Ayuntamiento de Las Palmas, que era el hotel Metropol, con una orquesta. Yo canté en muchos sitios. Evidentemente, Telde es mi cuna y donde yo he nacido, pero Las Palmas de Gran Canaria para mí ha sido muy importante. He aprendido mucho. Allí fue donde los compañeros me animaron a irme a Madrid a grabar un primer disco. Ahí empezó todo.

¿A qué edad se marchó a Madrid?

No tenía 18 años todavía. Fui siempre muy emprendedor. Me fui en barco hasta Cádiz y luego en Cádiz me busqué la vida hasta Madrid. Lo llevé muy bien porque tenía bien claro lo que quería. Mi familia se oponía, mi madre sobre todo, pero yo lo tenía muy claro porque era la única forma de hacer una carrera. Ahora, es más fácil darse a conocer en Canarias, pero antes tenías que salir fuera para hacer una carrera y trabajé hasta que conseguí grabar un primer disco.

¿Recuerda la primera canción que cantó en público?

No me acuerdo. Yo cantaba de todo lo que se escuchaba, hasta canción española. Sobre todo lo que cantaba eran canciones italianas porque en aquella época estaba el festival de San Remo, que era muy importante. Había muy buenos cantantes italianos, desde Mina, Milva, todos los grandes, Gigliola Cinquetti, toda esta gente.

¿Quienes son sus ídolos?

Mis ídolos son esa gente que se levanta todos los días temprano para dar de comer a sus hijos, para que puedan tener estudios, para poder sobrevivir en este mundo que nos ha tocado vivir, en el que es bastante penoso llegar a fin de mes. Esta es la gente que yo admiro sinceramente, la gente trabajadora, la que saca adelante a su familia, la gente de a pie.

“Soy un artista que no he engañado nunca a nadie, que me he entregado en cuerpo y alma”

¿Cómo vivió el confinamiento y qué ha cambiado en su carrera desde entonces?

Yo viví esa etapa con gran incertidumbre, como el mundo entero, pero no afectó a mi carrera porque necesitaba un parón y desgraciadamente fue con esto. Yo venía de giras largas de América. En Argentina me hacía el país entero y ya estaba bastante tocado. Y esto de alguna forma me reconfortó un poco -hombre, estaba muy mal porque estaba todo el mundo confinado y mucha gente moría-, pero nada más terminar el confinamiento empecé otra vez a trabajar y no he parado. Sigo con las giras sin ningún problema. Yo creo que soy un artista que he sembrado muy bien, que no he engañado nunca a nadie, que he dejado siempre todo lo que tengo en el escenario. Me he entregado en cuerpo y alma y al final siempre recoges los frutos.

Las ventas

Muchos músicos se quejan de que el público ha dejado de comprar sus discos, lo que está reduciendo sus ingresos ¿qué opina?

Yo siempre he vivido de los conciertos. Ahora en internet vivo de todo lo que está metido mío en You tube, de las canciones mías que bajan, de todo eso yo tengo un porcentaje, logicamente, pero nunca he vivido....Yo he vivido de los contratos discográficos que se hacían antes, he vivido de mis galas porque no he parado de trabajar nunca. Y de eso he vivido siempre muy bien afortunadamente. Hay que estar con los tiempos, el mundo ha cambiado en general y la pena es que los hijos no se comuniquen tanto con los padres como antes y todo el mundo esté con el móvil en la mano, hasta comiendo. Son valores con los que yo no estoy muy de acuerdo. A los niños desde pequeños hay que educarlos de otra forma, pero va con los tiempos.

¿Le molesta que le hagan fotos en los conciertos?

Y te sacan que parece que no eres tú. No me molesta, qué va. Al contrario, me parece muy bonito. Muchas veces no te gusta verte mal y a veces te cogen en una postura o un primer plano que te preguntas, y esto como puede ser. Pero siempre ha pasado. Cuando era joven me sacaban a veces, me sacaban dientes nada más, pero ya estoy acostumbrado y no me molesta nada.

¿Tiene Tik Tok?

No, pero sí han subido cosas mías a Tik Tok, pero yo soy un desastre para las redes sociales, sinceramente. No estoy en esa onda y no soy de la cultura de las redes sociales. Es muy complicado. Ni tampoco me las llevan. Por ejemplo, yo contesto directamente en mi Facebook o en Instagram y doy las gracias cuando tengo tiempo y estoy sin nada que hacer, como agradecimiento a toda la gente por los piropos que me echan.