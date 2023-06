Más de cinco siglos de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria

Las leyendas envuelven la historia antigua de Canarias, sus escarpados barrancos, su tranquila flora y fauna, el favorable clima y el mar rumiante es la combinación perfecta para que los historiadores fantaseen con posibles conexiones del Archipiélago con mitos del mundo clásico. Aunque solo son eso, fantasías, no es posible negar que el reinado español se dio cuenta de los dones de la tierra y no quiso dejar atrás unas islas tan geográficamente estratégicas como ricas en nuevas oportunidades. Así fue como llegó Juan Rejón a la bahía de las Isletas a orillas del barranco del Guiniguada el 24 de junio de 1478, hace 545 años, y sucesivamente el resto de pobladores peninsulares que buscaban un nuevo futuro atraídos por la posibilidad de comprar tierras de cultivo.

El regimiento escogió el enclave por ser el más cercano al puerto natural, la garantía del abastecimiento de agua y la lejanía de Telde, poblado por los autóctonos. Sin embargo, no pasaron desapercibidos, ya que a los cuatro días llegaron las autoridades canarias representadas por Doramas y Adargoma, como cuenta Manuel Lobo en su libro Historia de Las Palmas de Gran Canaria. De la fundación a la invasión, armados con lanzas y espadas anchas de palo tostado. La lucha se saldó con bajas de los dos bandos, siete por parte de los castellanos y veinte heridos.

Poco a poco fueron dando forma al campamento donde construyeron casas con cubierta de madera y teja y el trazado de calles. Este primer campamento militar dio lugar a la primera fase la ciudad que conocemos hoy en día y que tuvo como núcleo originario la actual plaza de San Antonio Abad, desde las calles los Balcones y Pelota y entre las calles Mendizábal y Herrería. No sería hasta 1515 cuando el poblado se convierte en ciudad con el título de Muy Noble Ciudad Real de Las Palmas, que albergaría por orden de la reina las instituciones políticas, administrativas y religiosas.

La primera ordenanza de la villa prohibía dar de comer a los camellos en la vía pública

Eran momentos convulsos en los que los incipientes barrios de Vegueta y Triana intentaban crecer bajo los asedios de la piratería que saqueaban y destrozaban la ciudad, por esa razón construyeron una muralla al norte y otra al sur que marcaron su perímetro histórico. La población aumentó durante el primer siglo de la constitución de la ciudad atraídos por el reparto de tierras y agua. Fueron principalmente genoveses y portugueses y, por otro lado, buscaron esclavos en la vecina África como mano de obra barata para los nuevos pobladores de una ciudad de sueños de futuro.

No es de extrañar, por lo tanto, que más de 200 familias de la buena sociedad española se mudaran a Las Palmas y que el obispo Frías y el gobernador Pedro de Vera repartieran entre los nuevos vecinos los hijos de los guanches para que los educaran en la fe cristiana. Desde el principio la población esclava, tanto magrebíes, negros como antiguos pobladores, conformó una sociedad muy diversa en la ciudad, llegando a haber en 1514 hasta 71 esclavos bautizados, que eran usados principalmente en los ingenios de azúcar.

Aún así era una población deficiente, por lo que para incrementar los datos demográficos, en 1515 se declara la necesidad de que la isla sea habitada por más familias y en 1526 una real cédula dicta que se poblara el puerto de Las Isletas, también con la intención de que los viajeros encontraran en la zona provisiones sin tener que recorrer los cinco kilómetros que la separaban del casco. A aquellos colonos que llegaban a la ciudad se les exigía hacerlo casados y los que ya residían en la ciudad fueron obligados a casarse para aumentar la población, por lo que muchos contrajeron nupcias con canarias locales.

Pero, a pesar de que buscaban mayor prosperidad, los nuevos pobladores no pudieron evitar las desgracias que se sucedieron durante todo el siglo. Si los canarios enumeraban con tristeza las calamidades sufridas en 2020 entre la pandemia, el volcán de La Palma y la inflación, en aquella época no era menos. Los principales problemas venían de las plagas que provocaban el hambre entre la población, las sequías y algunas pestes, que se iban repartiendo durante los años. La epidemia más larga duró nada más y nada menos que diez años. Por esta razón, el Cabildo recoge por esas fechas que se produce una éxodo de población hacia el campo para favorecer la salud. Tal era la incidencia que hasta el médico de Las Palmas huyó de la ciudad a razón de que «está mala del mal de pestilencia de ocho años a esta parte».

La presencia de la Inquisición

Pero las epidemias no paraban el tiempo, la creación de leyes para el nuevo territorio castellano era urgente. La primera carta administrativa que se realiza para el gobierno de la isla es el Fuero y Privilegio de Gran Canaria que regía la formación de un municipio, que, a su vez, fue el único que existió en toda Gran Canaria durante más de tres siglos. Estaba formado por seis regidores, un personero, un mayordomo, un escribano, tres alcaldes y un alguacil que ejecutaban el Cabildo.

Las ordenanzas de la época dirigieron la vida de los nuevos vecinos y tenían algunas normas que se salían de lo que actualmente podemos imaginar como lo «lógico» como recoge Herrera Piqué en su libro La ciudad de Las Palmas, noticia histórica de su urbanización. Por ejemplo, estaba prohibido depositar la basura en otro sitio que no fuera la playa, de esta forma, la costa palmense era un basurero completamente diferente al oasis natural y atractivo turístico actual. Tampoco estaba permitido dar de comer a los camellos en la vía pública, que al parecer debían vagar por las calles, además de la obligación de ponerles campanilla para que «fueran oídos cuando se acercaran» por si atropellaban a algún viandante despistado como si de los coches actuales se tratara.

La Inquisición y otros tribunales otorgaron a la capital grancanaria la jurisdicción inquisidora de todo el Archipiélago, desde Las Palmas partían todos los inquisidores en viajes a las Islas para conocer los pecados que se cometían por cada una de ellas. La literatura fue uno de los géneros artísticos más controlados por la Inquisición, en Las Palmas se leían libros de la mano de los navíos y los pobladores de todos los orígenes que llegaban y ofrecían un catalogo de impresos religiosos, de ficción, de caballería, históricos, tratados científicos o jurídicos. A pesar de la oferta no había muchos lectores, solo los que habían recibido una educación que no eran muchos, ya que la isla no existían universidades, colegios mayores y menores durante los dos primeros siglos de su creación.

Si los siglos XV y XVI estuvieron marcados por el crecimiento paulatino de la ciudad, los siguientes estuvieron acentuados por un aumento de población mayor que tuvo cabida gracias al nacimiento de la urbanización de los riscos. Fueron habitados por criados, descendientes de esclavos, jornaleros o gente sin oficio, entre otros. Se convirtió en el barrio popular que fue edificándose sobre la ciudad porque los terrenos de la zona baja ya habían sido adjudicados a los colonos. Por otra parte, las laderas de las montañas ofrecían una mayor seguridad ante los constantes y a veces inesperados ataques de piratas. También acogieron a gran parte de la emigración campesina de otras partes de la isla a la ciudad.