Una despedida en San Juan

Fue una pura casualidad, pero hay casualidades que son mágicas. Jocelyn Utrilla y su grupo de amigas de toda la vida organizaron la despedida de soltera de Laura Escobar. No sabían que Las Canteras, donde se hospedaron, era el epicentro palmense de la celebración de San Juan. La noche que atrae a miles de palmenses y sanjuaneros de todas partes de la Isla.

La futura novia se enteró de todo cuando llegó al aeropuerto, es la primera del grupo que se casa y «la última», bromearon. «En Almería no hay fuegos artificiales», explicaron las jóvenes, por lo que a pesar de que tenían una agenda muy marcada de actividades, hicieron un hueco para presenciar el espectáculo de voladores que convierte el cielo en una sinfonía de colores y brillo. «No echamos de menos estar en Almería en estas fechas, ya lo hemos vivido muchas veces, queremos vivirlo en Canarias», comentaron.

Otros son asiduos como Eliot Casimiro, el deportista va todos los días a Las Canteras a practicar voleibol. «Venimos de lunes a domingo a entrenar y luego nos quedamos para disfrutar de las amistades y el atardecer», destacó. Después de que su rutina diaria se convirtiera en entrenar en la playa decidió crear su propio club de voleibol, el Élite Fit GC. Ayer se reunieron para pasar juntos la festividad y mientras esperaban a que la noche llegara para ver los fuegos y bañarse como es tradición, jugaron, comieron y hablaron.

Un grupo de amigas de Almería celebraba las pocas semanas de soltería coincidiendo con la festividad

Llevaron consigo un aluvión de juegos de mesa, algunos tradicionales como la baraja española y otros modernos como Exploding kittens. Los amigos ya han establecido su tradición para cada San Juan, y es que entran al mar de espaldas. «Algunos se meten de culo, yo como no tengo de eso me meto de espaldas», bromeó Casimiro. El menú no era muy extenso, pero no faltaron las aceitunas que comieron por latas y latas y un refrescante melón. Los jóvenes decidieron pedir pizza como cena para comerla directamente en la playa.

En donde no faltaba comida fue en el campamento que montó Carmen Rosa Santana con su familia. Queque, dulces, picoteo, bocadillos de chorizo de Teror, mejillones y todo lo imaginable para esperar a los voladores. Para su nieta de ocho años, Daniela Pérez, lo mejor de la celebración es bañarse en el mar, más incluso que el espectáculo pirotécnico o el picoteo. «Pues que no te vea cogiendo una aceituna entonces», le chincha su abuela. Ambas fueron a bucear y observaron varias viejas de gran tamaño en el «fondo precioso» de Las Canteras, que fue una gran sorpresa para la pequeña. «Teníamos ganas de volver a disfrutarlo», indicó Santana, ya que el año pasado no pudieron, así que en esta ocasión vuelven con más ganas que nunca para reencontrarse en una de las noches más bonitas del año.