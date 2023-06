Los empresarios del Puerto de Las Palmas salieron este martes en defensa de la gestión del presidente de la Autoridad Portuaria Luis Ibarra, cuestionado estas últimas semanas por los cambios efectuados en el organigrama de la entidad, y que según indicó ayer Ibarra está «diseñado para atajar la eventualidad de los trabajadores» y por «una incompatibilidad manifiesta» en el caso de la Jefa de Dominio Público, que ha sido asignada a otro puesto.

«El Puerto no puede ser el instrumento del legítimo enfrentamiento sindical, ni debe ser moneda de cambio de intereses particulares de nadie. No juguemos con el Puerto, porque en él nos va el futuro. Enmarquémonos en el debate técnico, dentro del marco legal, porque no todo es válido cuando ponemos en la balanza sectores tan estratégicos» ha indicado la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) en una carta remitida a los medios de comunicación.

En dicha misiva, titulada ‘No paralicemos el desarrollo del Puerto’, Fedeport indica que en los últimos meses ha habido un gran debate en cuanto al presente y futuro del Puerto, el desarrollo de diversas infraestructuras, así como el desarrollo de la organización y renovación en materia de Recursos Humanos, y que como organización han expresado su parecer al respecto. Sin embargo, dado el cariz que han tomado los acontecimientos «creemos conveniente hacer pública nuestra postura por cuanto entendemos que en el desarrollo del Puerto nos jugamos gran parte del futuro de nuestra ciudad, de la isla, la provincia y la región».

«Desde el sector empresarial portuario sostenemos que bajo ningún concepto se puede desembocar en una postura pasiva, donde el eterno debate sobre la bondad o la maldad de las actuaciones cercene las posibilidades de desarrollo», apuntan sobre cómo las críticas que ha recibido el presidente Luis Ibarra, que este martes se despidió de su segundo mandato, pueden afectar al Puerto como entidad.

Los empresarios subrayan que el Puerto de Las Palmas es un caso de éxito de colaboración Público-Privada en todos sus ámbitos además de ser eje del desarrollo económico de la isla como plataforma logística internacional.

«Nos encontramos en un momento crucial, es nuestra oportunidad de volver a distanciarnos de nuestros competidores, quienes aspiran a paralizar nuestro desarrollo con el fin de impedir que nos consolidemos como lo que somos, el puerto líder del Atlántico Medio», afirman en su discurso.

Fedeport indica que para lograr «un puerto renovado y regenerado, el puerto industrial y de servicios que hemos venido construyendo administración, empresas y trabajadores en la última década» es necesario «una inversión en infraestructuras, renovación de sus recursos técnicos y humanos y, en definitiva, estabilidad, eficiencia y seguridad en todos sus ámbitos». Algo que ya han manifestado ellos desde hace tiempo a los agentes sociales, representantes de los diferentes Gobiernos Autonómicos y a los correspondientes presidentes del ente público Puertos del Estado.

«La misma idea que se viene desarrollando por el Consejo de Administración del Puerto, por su actual presidente Luis Ibarra y su director», puntualiza el colectivo en clara defensa a los responsables de la entidad.

«En todo este proceso hemos estado los empresarios portuarios pertenecientes a Fedeport, participando de manera activa, defendiendo en todo momento el interés general, la necesidad de las actuaciones de desarrollo de infraestructuras estratégicas, de la reordenación del espacio portuario ante la escasez de suelo y de la ampliación y renovación de los Recursos Humanos», añaden.

La Federación Canaria de Empresas Portuarias sostiene que no puede «permanecer impasibles por mensajes que transmiten inestabilidad e incertidumbre» sobre la gestión de la entidad por lo que el desarrollo y estabilidad del Puerto de Las Palmas significa para la prosperidad de los grancanarios. De ahí que hayan decidido remitir esta carta a los medios de comunicación para defender el desarrollo del Puerto

El colectivo termina diciendo que «el patrimonio histórico y el pulmón económico de Gran Canaria debe seguir creciendo de forma sostenible. En un mundo absolutamente competitivo como el actual es preciso innovar y diversificar, pero sobre todo es necesario progresar. En ese objetivo siempre estaremos los empresarios».