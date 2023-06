La plaza de La Música volverá a convertirse en epicentro de las Fiestas Fundacionales en la última semana de programa. Jueves, viernes, sábado y domingo vivirán jornadas musicales protagonizadas por un acontecimiento internacional, el concierto homenaje a Amy Winehouse, y por referentes de la escena canaria, incluyendo una jornada diseñada para familias.

Todas las citas programadas en este enclave son gratuitas y abiertas al público. A excepción de la jornada familiar, los conciertos están programados a las 21:00 horas.

A punto de cumplirse doce años de la desaparición de la diva internacional, «The Amy Winehouse Band - Live in Concert» celebra su música y su legado y lo hace bajo dirección de quien fuera su director musical, bajista y amigo personal, Dale Davis. La propuesta no responde al concepto de “tributo”. Según la formación, es un homenaje, una retrospectiva que le dedican sus compañeros y, como tales, reproducen el auténtico sonido que acompañó a la voz inigualable de la londinense. Y aunque el desgarro y el timbre de este icono musical es irrepetible, el concierto llega liderado por una extraordinaria vocalista que se pone a la altura de los grandes temas de Amy, la joven Bronte Shandé.

Se trata, dicen sus componentes, de una experiencia inolvidable y de una celebración de la trayectoria de una de las artistas más importantes de su generación, “la mejor voz femenina salida del Reino Unido”. Recordada y aclamada por el público, avalada por premios y críticas, la cita del viernes 30, a las 21:00 horas en la plaza de La Música, recupera la esencia de Amy al brindar obras maestras como Back To Black, Rehab, Valerie, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own, I’m No Good y otros tantos.

El de Dale Davis (director musical y bajo), Hawi Gondwe (guitarra), Nathen Allen (batería) y Henry Collins (trompeta), los que mejor la conocían y ayudaron a crear su sonido atemporal, además de Bronte Shandé, será, como ellos dicen, “un viaje emotivo y alegre” que, además, proyectará imágenes que reproducen momentos memorables de Amy.

El resto de la programación

La plaza de La Música espera una respuesta masiva por parte del público para esta jornada, pero también para las citas que ocuparán su escenario justo el día antes y los días siguientes.

El joven y virtuoso timplista Hirahi Afonso presentará su segundo trabajo discográfico Lo Puro el jueves 29 de junio. El músico estará acompañado por las voces que han participado en este disco editado por el sello independiente Satélite K: la cantante palmera Valeria Castro, la catalana Judit Neddermann y el dúo gallego Pärbo (integrado por Begoña Riobó y Anxo Pintos). Todos ellos, con Afonso al frente, y sumando la pericia de Sebastiá Gris y Darío Barroso a las guitarras, Ismael Alcina al bajo eléctrico y Antonio Miyagi, a la batería, expondrán un trabajo “luminoso y de sonidos heterogéneos”, confirman desde la productora Amilkilómetros.

El 1 de julio, el diseño de la jornada responde a los gustos de los amantes del rock, el blues y el soul: Said Muti, Reciclaje y Ron Voodoo se irán cediendo las tablas de la plaza en una sucesión de conciertos que, aunque muy diferentes, serán contundentes y rotundos.

El joven compositor Said Muti, recala en las Fiestas Fundacionales de la ciudad con un electrizante y potente directo justo antes de que comience la promoción de su tercer álbum de estudio y tras terminar su reciente gira de salas y teatros por toda España. Reconocido en la escena musical española, su estilo propio y la potencia de sus letras cuentan con el respaldo del público canario y la valoración de iconos del sector: Muti ha sido el único artista invitado de Elton John en España y ha compartido escenario con reconocidos artistas como Fito & Fitipaldis, Bonnie Tyler, Dani Martín o Vetusta Morla.

Ese mismo día Reciclaje, banda que cuenta con el saber hacer de Ángel Quintana, Quino Martínez y Luis Vives y una década de trayectoria, ofrecerá los temas que le han llevado a escenarios del Estado, cientos de conciertos por toda España con sus tres trabajos discográficos editados y un directo a punto de ser lanzado. El último, Mágico, publicado el año pasado bajo el sello de Avispa Music, los mantiene de gira y suma miles de reproducciones en Spotify. Temas como La niña del globo, Tormenta estelar o Aguacero, con la colaboración del ex Pereza Rubén Pozo, les ha merecido una nominación al Mejor Disco del Año por Los 40 Principales de Canarias.

Otro de los protagonistas de la noche del primer día de julio será Ron Voodoo, banda relativamente joven integrada por músicos veteranos, algunos miembros de KRULL, una reconocida banda de hard rock. La aventura Ron Voodoo ha hecho que el Juanma Rodríguez (voz), Zack Monzón y Yaco Rubio (guitarras), Yeray Rodríguez (batería y percusión), Javier Gonzále (bajo) y Miguel Izquierdo (teclado) exploren nuevas derivas y se hayan aproximado a sonidos cercanos y orgánicos propios de ritmos americanos.

Despedida familiar

Según lo avanzado en la presentación del programa, las Fiestas Fundacionales se despedirán cerrando un círculo que dio la palabra a los niños en el pregón. Si los niños y niñas de VOPIA, Voces del Órgano de Participación de la Infancia y Adolescentes, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al programa de actos; los que asistan a la plaza de La Música junto a sus familias, el domingo 2 de julio, de 12:00 a 21:00 horas, serán los protagonistas de la clausura. Ellas y ellos, y los que pisarán el escenario: Divershow Kids, Across Hip Hop, Mis primeras cuatro estaciones y Cantacuentos, tendrán el entorno a su disposición antes de echar el cierre y desmontar el escenario que se levanta en las proximidades del Auditorio Alfredo Kraus.