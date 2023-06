El trabajo más complicado: la inclusión social en el empleo

En Canarias hay 91.000 personas con discapacidad en edad laboral, pero el 74% está desempleado. Encontrar trabajo resulta muy complicado para muchas personas de este colectivo, por ello, desde la Fundación Once a través del proyecto Inserta Empleo, crean una sinergia con el mundo laboral para atajar la alta tasa de paro. En el encuentro Gran Canaria Acoge Talento celebrado este miércoles, las pymes tuvieron la oportunidad de conocer los beneficios de contar con personas con discapacidad en su plantilla.

Canarias está a la cola de la inclusión laboral y el tejido empresarial del Archipiélago no ayuda a subsanar la situación. La ley obliga que las empresas con más de 50 trabajadores cuenten con un 2% de trabajadores con alguna discapacidad reconocida. Sin embargo, en Canarias el 58% son microempresas sin asalariados y solo el 0,51% de las compañías tienen entre 50 y 200 empleados.

Una de las usuarias beneficiadas del proyecto es Brígida Socorro, que perdió la audición de un oído debido a la otosclerosis múltiple, que le detectaron cuando tenía 25 años. "Me quedé con secuelas de vértigo y mareo, me perdía las conversaciones y eso me creó inseguridad, por lo que pasé de ser una persona súper dinámica y resolutiva, a apartarme", cuenta. Después de dos años en el paro, se topó con la iniciativa que le ayudó a volver a posicionarse en el mercado laboral.

La coordinadora de Inserta Empleo en la provincia de Las Palmas, Carolina Herrera, detalló que la inclusión social pasa, en primer lugar, por encontrar un empleo. "Gracias a que trabajo tengo una casa, un coche, conocí a mi marido en el trabajo, si no estuviera trabajando no me lo quiero ni imaginar", reflexiona Herrera, que conoce de primera mano las necesidades de los usuarios al ser ella también una persona con discapacidad.

Hace años Inserta Empleo respondía principalmente a esta obligación de las empresas más grandes por cumplir la ley. Sin embargo, la directora regional en Canarias, Emma Fernández, explica que en los últimos años la situación ha mejorado, ya que reciben peticiones de empresas que quieren incluir a más perfiles de forma voluntaria. Además, la incorporación de facilidades para que las personas con discapacidad obtengan formación ha ayudado a incentivar el encuentro de empleo.

"Lo hacen por una rentabilidad más social, no solo económica porque están contribuyendo a la formación de las personas, a que se integren sociolaboralmente", indica. "Tener una persona con discapacidad les hace más rentables porque la empresa mientras más diversa sea, más productiva será", añade. Aunque a lo largo de los años ha mejorado, los datos siguen siendo "tristes", apunta.

El responsable de Recursos Humanos de Effico, Héctor Déniz, destaca que lleva años sensibilizado con la inclusión, ya que previamente trabajaba en Ilunion, donde casi más de la mitad de la plantilla cuenta con personas con discapacidad, por lo que decidió que como responsable del área debía hacer lo mismo en la plantilla de Effico. "Te das cuenta al trabajar con ellos que son personas con una capacidad de trabajo exactamente igual que el resto", asegura. Actualmente, han incorporado 10 empleados, pero esperan llegar a un 4 o 5% de la plantilla.

"Nosotros presentamos una oferta de empleo y buscamos personal con y sin discapacidad y hacemos una selección, a última instancia vamos a coger a la persona más capacitada y si es una persona con discapacidad significa que ha sido un éxito el proceso de selección", detalla Déniz.

Las mujeres discapacitadas tienen aún más dificultades a al hora de encontrar empleo, por ello, son una de las principales usuarias de Inserta Empleo, el 43% de todos los usuarios inscritos en las Islas son mujeres. Déniz afirma que hace poco se incorporó una mujer víctima de violencia de género que ha "conseguido adaptarse muy bien". "Tenemos la satisfacción de saber que estamos ayudando a este tipo de personas. Bastante lo tienen complicado ya al ser discapacitadas y encima que hayan sufrido esta lacra", destaca.