Tilman Kuttenkeuler: "Está siendo un año de récord en congresos para el Auditorio Alfredo Kraus"

¿Se ha recuperado el sector de congresos tras la pandemia?

Y más. Esa es la gran noticia. La pandemia fue un parón para la actividad Mice (reuniones, incentivos, convenciones y eventos) durante dos años, pero estuvimos activos porque la captación de clientes se realiza con dos, tres y cuatro años de antelación. Aprovechamos este tiempo para reorganizarnos, y aún lo estamos haciendo. Somos bastante fuertes en el sector de congresos sanitario, médico y universitario, pero hemos diversificado la actividad hacia ámbitos relacionados con la sostenibilidad, la energía eléctrica. Hemos recuperado la actividad desde el año pasado; fue una sorpresa. En 2022 tuvimos 13 congresos, la misma cantidad que en 2019, antes de la pandemia, que fue un año excepcional. Aunque recopilando toda la actividad Mice que realizamos en 2022, la cifra total es de 110 eventos. Y 2023 está siendo un año récord desde la existencia del Palacio de Congreso de Canarias-Fundación Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós. Es un éxito, una sorpresa, aunque puede que también un poco suerte (ríe). En el primer semestre, hemos tenido ya 70 eventos y a lo largo del año se celebrarán 16 congresos nacionales e internacionales con hasta 3.000 participantes en alguno de ellos; un 25% más que en 2019. A final del año llegaremos a 130-140 eventos y para 2024 tenemos 15 congresos confirmados y dos en reserva.

Muy buenas cifras

Sí. El impacto financiero en la ciudad en este primer semestre ha sido de 11 millones de euros, calculando lo que los congresistas dejan en taxis, cenas, etcétera. Por eso es un turismo importantísimo para la isla. Es un turismo con dinero; científico en la gran mayoría de los casos, que aporta además a la ciudad contactos con la universidad, los hospitales. Según la memoria de 2022 de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), el Auditorio Alfredo Kraus logró la segunda posición en el ranking, contabilizando los eventos de congresos y culturales, ya que muchos palacios tienen esas dos vertientes, como es nuestro caso. Entre las dos actividades, tuvimos entorno a 500 eventos. Para nuestra facturación eso tiene un gran impacto; tengo que ser honesto (ríe), porque una gran parte de nuestras ganancias anuales vienen de los congresos. No quiero decir que otro tipo de reuniones, eventos, no sean importantes, pero el impacto es menor.

¿Las peticiones de servicios de la clientela ha variado?

Es difícil decirle. Nuestro mercado es la captación de clientes, contactamos con mucha antelación con instituciones, organismos, asociaciones, para organizar un congreso. Y los deseos vienen después. Lo que si hemos notado es que damos menos cenas y almuerzos. Ahora, nos piden una bolsa con bocadillos, ensalada, fruta, agua, o hacen un buffet pequeño. Siguen con la tradición de un almuerzo o cena inaugural pero los congresos, específicamente científicos, han incrementado las horas de trabajo y han minimizado el tiempo para socializarse.

¿Y eso perjudica en el balance final o se equilibra con los días de más que están?

Para nosotros no tiene un gran impacto, puede que la empresa de catering se vea más afectada. El beneficio es más o menos igual porque hay menos servicios que ofrecer. Para la ciudad es lo mejor, porque se hacen más almuerzos y cenas en la calle. La pandemia ha cambiado las costumbres, se traslada el gasto pero no se minimiza. Hay que comer, te lo ofrezca el congreso o no (ríe). Los congresistas dejan mucho dinero en la ciudad, triplican el gasto del turista vacacional y ayudan además a mantener la economía local a lo largo del año al no ser estacional.

¿Los congresos programados antes de la covid se hicieron?

Una gran parte de los que se cancelaron se trasladaron a otras fechas. Perdimos algunos como es lógico. El mercado de congresos es de rotación, especialmente en el sector médico. Hay algunos congresos muy, muy grandes, que siempre tienen sede propia. Pero, una gran parte, es de rotación. Un año en un sitio y otro, en otro lugar; por eso siempre estamos captando clientes. Por supuesto, tenemos algunos congresos fijos.

¿Los congresos científicos, médicos, son los más fieles?

El sector médico es importantísimo para nosotros. El intercambio de ideas y presentación de proyectos tiene un gran valor para ellos y, además, hay tantas especializaciones. Muchos de esos congresos han repetido en los 25 años de historia del Auditorio.

La existencia de la universidad, del hospital Negrín y de instituciones de calado ¿son un polo de atracción para que se celebren congresos?

Por supuesto. Las Palmas de Gran Canaria es una gran ciudad y, por eso, hay un gran movimiento en la actividad de congresos.

Habla de que hacen un trabajo de captación ¿Las Palmas de Gran Canaria no se vende sola?

No, salvo excepciones. Nadie piensa ¿a dónde vamos la próxima vez? Eso no existe, nosotros nos ponemos en contacto con las asociaciones nacionales e internacionales sabiendo que ellos tienen un congreso cada x años. Vamos a los congresos previos, conocemos sus necesidades, y luego nos presentamos. Porque un congreso tiene mucho trabajo detrás. En los siete años y medio que llevo aquí, solo hemos tenido un congreso en el que ellos nos han llamado. Se vende sola cuando son reuniones y encuentros empresariales, da igual que sea una empresa canaria, de la Península o de otro lugar, la que lo organice. Nosotros nos hemos especializado en ofrecer un producto un poco distinto al de la mayoría de los palacios de congresos en España, que se limitan a alquiler salas, ya que tenemos una desventaja obvia que es la distancia. Y, aunque sabemos que tenemos esa desventaja, también sabemos que tenemos una ventaja y es la del clima. Nosotros ofrecemos el producto hecho, organizamos todo para el congreso: azafatas, audiovisuales, catering. Ellos nos trasladan sus deseos y nosotros les ofrecemos todos los proveedores que necesitan. Ese es nuestro punto fuerte. La debilidad la hemos aprovechado, y las evaluaciones nos dan la razón.

¿Cuánto tardan en montar un congreso importante?

Presentamos la candidatura dos o tres años antes de la fecha. Después seis, siete meses antes de la celebración, comenzamos a trabajar. Aunque, desde el primer momento, sabemos más o menos las necesidades porque en la captación el precio es un argumento importante. Y, cuando nos vamos acercando al congreso, siempre llegan las peticiones de última hora. Desde la pandemia, por ejemplo, ya no se concibe un congreso sin wifi, ni streaming. La comunicación es un área que ha aumentado enormemente tras el covid.

¿Alguna anécdota?

Hubo un congreso en el que pidieron un cadáver para hacer una disección en directo pero, al final, lo que se hizo fue una recreación de un cuerpo. Hace un mes, en el congreso de obesidad, se hizo una cirugía en directo para los asistentes desde el Negrín. Hubo que pedir permisos y consentimiento.

El Palacio de Congresos de Maspalomas ¿les ha beneficiado o tienen que pelearse más en la captación de clientes?

Tenemos productos distintos. En el Sur están más preparados para realizar eventos del tipo incentivos que realizan las grandes empresas a sus empleados, en el que ofrecen tanto formación como socialización o divertimento. Aquí no suele haber este tipo de eventos, es un palacio más dedicado a congresos y la infraestructura hotelera de la ciudad no es como la del Sur, más preparada para ello. Por eso no nos chocamos. En el ámbito de la medicina, además, los congresistas buscan siempre ciudades para no dar la impresión de que están de vacaciones. Creo que no somos competencia, sino algo complementario; incluso con Infecar, también.

Para el segundo semestre¿ qué congresos hay preparados?

Hay uno muy importante que se va a celebrar a finales de julio con motivo de la presidencia de España en la Unión Europea y es el encuentro de ministros sanitarios. Los 32 países con sus delegaciones correspondientes. Y que, curiosamente, se pactó en su día con la ministra de Sanidad Carolina Darias (ríe). En septiembre, el Congreso Internacional de Energía de Fusión Nuclear que, por primera vez, se celebrará en España y que reunirá a unas 500 personas de todo el mundo. Y, en octubre, el II Congreso nacional de Energía eólica marina, donde se reunirán unas 600 personas. El Congreso nacional más grande que hemos tenido hasta el momento fue la 23 edición de Gestión Hospitalaria, en marzo, que congregó a 2.600 personas. Es nuestro récord, nuestros congresos tienen un máximo de 2.300-2.500 personas porque no tenemos instalaciones muy grandes, ni tampoco la ciudad puede albergar a tanta gente para compartir con el turismo normal porque nuestros congresistas van siempre a hoteles de cuatro estrellas. El cupo está en unos 3.000 asistentes. Por ejemplo, el Sur tiene más capacidad en esa cuestión.

¿Cómo ha sido la relación con los patronos en estos años, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y y el Cabildo insular?

Muy buena. Durante la pandemia fuimos intocables. Antes de la pandemia nuestro presupuesto dependía de nuestros ingresos comerciales y las subvenciones, que eran del 40%. La actividad se nos redujo a cero y tuvimos que seguir manteniendo dos edificios que necesitan de un mantenimiento, - Auditorio y Teatro- que están al lado del mar y que uno de ellos es además BIC (Bien de Interés Cultural); que no es como mantener un piso nuevo. Ahí los patronos nos han ayudado enormemente.

¿Y que espera de los nuevos equipos de gobierno?

Los patronos saben muy bien qué significa un palacio de congresos en la ciudad y en la isla además de que el Auditorio y el Teatro Pérez Galdós son dos referentes para la cultura de la ciudad. Que de vez en cuando hay discrepancias ¡ por supuesto!. Pero eso lo tengo cada día con los compañeros del Auditorio, es el procedimiento normal para llegar a la mejor decisión. Hay una comunicación permanente.

¿Este año habrá un saldo positivo en las cuentas?

El año pasado pudimos hacer una gran inversión, que fue el cambio de butacas tras 25 años. En relación a 2019 y 2022, este año hemos facturado ya 500.000 euros más por el incremento de actividad.