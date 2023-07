El bar Imperial empieza un nuevo capítulo en su historia

Empezó como un bar de rones y maní y terminó como punto de encuentro de amigos en la capital. El Imperial II es un lugar donde tomar vinos de excelencia y comida casera de calidad a precios bajos. José María Barros llegó desde Madrid a Gran Canaria para hacer la mili y, al finalizar, se quedó en la Isla sin saber que su destino, durante más de tres décadas, estaba en un pequeño local de la calle Eusebio Navarro. Recuerda el pasado con «nostalgia», pero es hora de descansar después de que el corazón le diera un primer aviso.

El mítico bar, por suerte, no cierra sus puertas. Los propietarios del restaurante El Pote, son los encargados de seguir con la tradición de El Imperial II con sus platos de tradición castellana y canaria, pero sobre todo de invención de Barros. El antiguo propietario se jubiló el pasado lunes y cuenta que su carta tiene mucho de su propia marca. «Venía mi hija de Madrid y me decía, mira, me comí unos huevos con carabineros, pero aquí los carabineros encarecen el plato, entonces lo hicimos, pero con gambones. El resultado fue un plato de 12 euros y es uno de los que más se vende», explica. Codillo, costillas, cordero, pavo asado o bacalao son otros de los platos más famosos.

«Hacemos el codillito y el cordero en la salsa que eso sí es típico castellano, con agüita, vino, laurel y sale muy rico, además de que el producto es bueno y el precio justo», destaca. Se siente muy orgulloso de ofrecer una carta con precios que no son desmedidos para una comida que sacia el hambre y es, a su vez, sabrosa. «Parece que es un bareto, pero en realidad aquí se come mejor que en la mayoría de sitios de Las Palmas, y lo siento porque son todos compañeros, pero hay que decirlo», expresa.

Es habitual que por la imagen del local muchos despistados que no conocen su fama entren pensando que es un bar de barrio y se asombran con la carta que ofrece. «Mucha gente se sorprende porque viene aquí y resulta que este bar es un barito, que tiene unos buenos vinos, estamos hablando de precios de mil y pico euros en los vinos», destaca.

Su afición por la vid es tan profunda que ha viajado hasta California para catas. En la carta los más buenos que tiene son un Valduero de 12 años y La Faraona, que obtuvo en 2020 la máxima puntuación de The Wine Advocate.

Pasión por el fútbol

El fútbol forma parte de la historia del bar. «Hicimos un equipo que se llamaba El Imperial, primero de aficionados y luego veteranos, eso también me ayudó al principio porque venían los equipos y hacíamos las reuniones en el sótano», recuerda. «Lo más importante era acabar el partido y luego ir a tomarte las cervecitas y algo para picar», añade. Este año el equipo se disolvió al no contar con la misma intensidad y sponsors que antes de la pandemia.

En lo que atañe al bar, Barros considera que están en «pleno auge», siempre están llenos y es imposible comer sin una reserva, ya que de por sí el lugar es pequeño y la fama extensa. El antiguo dueño pensó en expandir el negocio «demasiado tarde». «Tanta gente ha venido y me ha ofrecido montar un local en Fuerteventura o en no sé dónde con el mismo producto que aquí, y al final, no sé, siempre te quedas ahí mirando, mirando, y no ves nada», afirma.

Por otra parte, el propietario explica que en el pequeño bar de la capital grancanaria tienen «mucha calidad de vida», ya que descansan los fines de semana, días que suelen ser intensos para el sector de la hostelería. Empezaron trabajando todos los días, pero poco a poco consiguieron estabilizar las cuentas sin necesidad de trabajar esos días.

«Ha sido necesario sufrir, luchar, trabajar, y se ha hecho muy bien», opina. Por ello, es hora de descansar después de una vida dedicada al trabajo desde los 14 años. Barros siempre ha estado vinculado a la hostelería, una profesión que asegura que es vocacional. «Si no te gusta esto no podrías trabajar», defiende.

Ahora que disfrutará de más tiempo libre visitará a sus hijas en Fuerteventura y Lanzarote y le dará cancha a la moto, otra de sus pasiones. También caminará y hará ejercicio para ponerse en forma y evitar otro susto, que es lo que le ha obligado a parar la actividad porque si es por él, hubiera seguido al pie del cañón varios años más.