Hamilton exige en el juzgado una lámina de agua para competir con Astican e Hidramar en el Puerto de Las Palmas

La consignataria Hamilton y Compañía, una de las más antiguas del Puerto de Las Palmas, ha recurrido a la jurisdicción contencioso administrativa para obtener una lámina de agua en su terminal del muelle Reina Sofía, con la finalidad de que atraquen en ella barcos y plataformas para poder competir en igualdad de condiciones con Astican e Hidramar, los dos astilleros instalados en esa zona, que está destinada al negocio de las reparaciones navales off shore, sobre todo en el sector del gas y del petróleo.

Hamilton, en asociación con la empresa Tecnavin, ganó el concurso público convocado en 2018 para instalarse entre las terminales de Astican e Hidramar. En febrero de 2019, la Autoridad Portuaria de Las Palmas otorgó 8.076 metros cuadrados en el último gran espacio libre del Reina Sofía. La licitación, sin embargo, no incluía zona de maniobra ni de acceso a la lámina de agua para trabajar con los barcos a flote.

Al concurso se presentaron cinco ofertas, pero fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Hamilton y Tecnavin la que obtuvo la concesión por un periodo de 28 años, siete meses y 20 días, con una inversión reversible de 2,1 millones de euros y otra en bienes de equipo y maquinaria de poco más de un millón.

Finalidad del contrato

El objeto del contrato destina la parcela a reparaciones navales y terminal polivalente, incluidos los graneles sólidos no alimentarios o la descarga de cemento, entre otros materiales menores, pero con la prohibición expresa de mover contenedores.

El concurso fue recurrido en reposición por el anterior concesionario del suelo, Gramelcan, que luego trasladó su actividad al Puerto de Arinaga, pero el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ratificó la licitación a favor de Hamilton y Tecnavin. Su propuesta fue la elegida porque garantizaba al Puerto una actividad mínima de 2,9 millones de euros anuales en volumen de negocio de reparaciones y 3.500 toneladas de tráfico mínimo de graneles sólidos.

La adjudicataria puso en marcha la nueva terminal en junio de 2021. Su intención no solo es captar el tráfico de plataformas y barcos perforadores, que es el fuerte del Reina Sofía gracias a la gran profundidad de su muelle, sino posicionarse también frente a la inminente irrupción del negocio generado por la energía eólica marina, un sector en auge al que el Puerto de Las Palmas aspira a sumarse con la creación de un centro especializado.

Pero los números parece que no le salen a cuenta a Hamilton, entre otros motivos porque no dispone de lámina de agua y eso encarece el coste de sus operaciones, sobre todo frente a Astican e Hidramar, dos astilleros consolidados en el sector de las reparaciones navales off shore.

Ampliación de la concesión

Por ese motivo la compañía ha solicitado al Puerto de Las Palmas una ampliación de la concesión obtenida en 2019. Reclaman ahora 2.295 metros de terreno como zona de superficie de maniobra, así como una lámina de agua de 9.450 metros cuadrados.

La petición, según los datos recogidos en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Las Palmas, es de finales del año pasado, pero ha sido rechazada recientemente por la Autoridad Portuaria, lo que ha motivado la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte de la consignataria y su socio.

Serán los jueces, por tanto, quienes decidan si procede o no ampliar la concesión hasta los 20.000 metros cuadrados, incluida una lamina de agua similar a la que tienen sus vecinos en el muelle Reina Sofía. Necesitan ese acceso para hacer viable el proyecto en términos económicos, porque solo así podrían ofrecer mejores tarifas para competir con sus rivales, que se mueven en un sector bastante maduro y consolidado.

Error de diseño

Las fuentes consultadas explican que el concurso diseñado por la Autoridad Portuaria estaba mal planteado desde su origen y, por ese motivo, están obligados a corregir el supuesto error para cumplir con el objeto de la concesión, pues sin zona de atraque es inviable dedicarse a la reparación naval en las mismas condiciones que las otras entidades. De lo contrario se vulneraría el principio de competencia que inspira la colaboración público-privada en la gestión de los puertos españoles.

Hamilton, hasta la fecha, viene trabajando con autorizaciones provisionales de la Autoridad Portuaria para atracar las plataformas y poder trabajar en ellas desde su terminal en el Reina Sofía.

No lo ve así la Abogacía del Estado, que ha informado en contra de la ampliación de la concesión solicitada por Hamilton. Su argumento principal es que en las bases del concurso no están previstas la zona de maniobra, la lámina de agua ni tampoco la posibilidad de extender la actividad con reparaciones a flote.

Por esa razón, introducir esos requisitos o circunstancias ahora, supondría una alteración sustancial del régimen de obligaciones y derechos establecidos en la concesión, lo cual equivaldría a incurrir en fraude de ley respecto al resto de empresas que se presentaron a la licitación en 2018, vulnerándose así los principios publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva que rigen los procedimientos públicos de esta naturaleza.

Ese dictamen de la Abogacía del Estado es el que Hamilton ha llevado al juzgado para recurrir la denegación de la ampliación de su concesión. El artículo 88 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, en ese sentido, regula las modificaciones de los contratos en un sentido amplio, incluidos su objeto, la superficie, el volumen construido y la ubicación.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), además, permite ciertas modificaciones, siempre y cuando no desemboquen en una transformación, desvinculación o mutación total de la concesión.