Lidiar con la herencia de los árboles

La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía Gemma Martínez Soliño de Las Palmas de Gran Canaria lleva apenas diez días en el gobierno municipal pero ya ha comprobado que los asuntos relacionados con la naturaleza son especialmente sensibles. La protesta efectuada en las redes por Fauda (Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa Animal) contra la poda de laureles en la calle Hoya de los Enamorados en Siete Palmas a finales de junio, en una época en la que anidan las aves, a la que se sumaron algunos vecinos de la zona y activistas a favor del medio ambiente, llevó a la edil a convocar este jueves una sesión informativa abierta al público en el Centro Cívico Suárez Naranjo para explicar su ‘Política de arbolado’. Lo que quedó claro en la reunión es que la seguridad sobre personas y patrimonio prima a la hora del desmoche y que lo de podar va más allá de la propia técnica.

La poda de laureles de Siete Palmas denunciada por Fadua y residentes de la zona, detonante del encuentro de la edil con los vecinos

A la cita acudió tan solo una veintena de personas, aunque la mitad eran responsables y trabajadores de la contrata que tiene a su cargo el mantenimiento y conservación de los espacios verdes de la ciudad - FCC Medio Ambiente-, así como personal del Ayuntamiento relacionado con Parques y Jardines; entre ellos el jefe del servicio y el inspector. El resto, vecinos y miembros de algún colectivo a favor del arbolado, preocupados por el sin sentido de las podas.

A la reunión no acudió Fauda, que denunció los hechos al Seprona -levantó un informe al respecto que envío al Ayuntamiento y al Cabildo insular- y que realizó varios escritos a la concejala, así como a la Alcaldía, a Parques y Jardines y la concejalía de Ciudad Alta al respecto, por entender que la edil no les ha atendido y, por contra, se ha limitado a convocar una reunión pública por twitter en la que no era «más que una puesta en escena y justificación de la nueva edil». Así lo han hecho saber en las redes sociales.

Caso Hoya de los Enamorados María Cazorla, miembro de Fauda, explicó esta semana que «no están en contra de la poda de árboles» pero que esta debe hacerse a su debido tiempo, en otoño, y no en primavera y verano cuando anidan las aves. Según Cazorla, en estos momentos los polluelos están aprendiendo a volar y si se podan los árboles las aves se asustan, no regresan a los nidos o estos desaparecen en la tala por lo que los pájaros pueden morir. «Hemos recogido algunos polluelos del suelo que hemos enviado al Centro de rehabilitación de aves», indicó la activista, que explicó que en los laureles están anidando mirlos, tórtolas y mosquiteros, que es un pájaro endémico de Canarias, entre otras aves. En su opinión, el Ayuntamiento no hace un mantenimiento del arbolado de la ciudad por lo que de repente se encuentra con ejemplares muy frondosos que pueden molestar o presentar un peligro para paseantes y vecinos. «La mosca blanca no es una excusa para la poda, existen tratamientos fitosanitarios, sin perjuicio para las aves, que pueden prevenirlo. Lo que hay es una dejación y falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento», subraya Cazorla, que indica que está demostrado que los árboles son imprescindibles para aminorar el calor y refrescar el ambiente además de contribuir a frenar la contaminación al emitir Co2 a la atmósfera. Sin olvidar el papel terapéutico que juegan para las personas. Lo mismo ocurre con las aves, que contribuyen además a eliminar los insectos. Los responsables de FCC declararon en la reunión de este jueves en el Centro Cívico Suárez Naranjo que la tala se hizo porque «los vecinos iban a denunciar al Ayuntamiento por inseguridad» dada la frondosidad que tienen los ejemplares en Hoya del Enamorado además de ser un peligro para un centro de discapacidad cercano.

La concejala Gemma Martínez reconoció que pese a que existe un contrato con FCC «todo es mejorable» para la próxima licitación por lo que fomentará los espacios de diálogo y participación ciudadana para que los vecinos pudieran canalizar sus opiniones y desacuerdos y que no todo sea por las redes sociales. «Estas reuniones me parecen oportunas, y que no solo sea por las redes», dijo la edil, que confesó que su visión como ciudadana sobre la tala de árboles había cambiado desde que ha conocido cómo opera la contrata, sus trabajadores y cómo se gestiona el servicio y las denuncias.

Una de las incongruencias es que es el área de Urbanismo es la que decide en qué espacios se planta y qué especies se ponen. Y uno de los problemas del área: la falta de personal. Dos cuestiones que pretende resolver en su mandato. «No se va a proyectar ningún equipamiento sin contar con nuestra opinión. El gris no se va a comer al verde», apuntó sobre las plazas adoquinadas y sin arbolado y plantas que se han construido en la última década en la urbe.

Trabajo de los operarios

Responsables de la contrata comentaron a los asistentes cómo es su trabajo y desvelaron algunas curiosidades desconocidas para el público, en general, sobre por qué a veces hacen podas más extremas para el gusto de los vecinos. En este sentido, explicaron que trabajan con un arbolado que tiene «una herencia de forma», impuesto no de hace solo unas décadas, sino de hace mucho más tiempo, que tratan de resolver.

Comenzando porque hay especies plantadas en espacios inadecuados como alcorques y calles o aceras estrechas, lo que supone un inconveniente o peligro para residentes, paseantes y conductores, al impedir, por ejemplo, que una señal de tráfico se vea. Y terminando porque se les ha hecho una poda inapropiada que deben de ir corrigiendo lentamente para mantener la estabilidad del ejemplar. De ahí que, en ocasiones, no guste cómo se recortan.

Los técnicos de FCC indicaron que el clima de Canarias hace que muchas especies «crezcan durante todo el año» por lo que es necesario podarlos independientemente de la época. «Crecen mucho y cada vez más», apuntaron.

En el caso de la existencia de nidos, afirmaron que son respetuosos en este asunto con las aves y que tratan de cambiar los nidos de sitio o de cortar sin molestar, aunque no siempre se acierta.

La seguridad de las personas y del patrimonio es prioridad para la contrata FCC Medio Ambiente, así como que el ejemplar siga en pie

Indicaron que lo prioritario siempre es la seguridad de las personas y el patrimonio, por lo que pagan un seguro de responsabilidad civil. Por supuesto, también prima la conservación del árbol. «Cualquier rama que se lleve un camión puede dejar caer un árbol por lo que se poda para que esto no ocurra», comentaron.

Información y pedagogía

También destacaron que no todos los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria están concienciados con la necesidad de mantener los árboles ya que muchos generan suciedad, crecen tanto que les molesta porque «necesitan ver la calle» o les produce inseguridad si una calle tiene mucha sombra. Una cuestión que corroboró el personal del Ayuntamiento dada la cantidad de quejas que llegan a diario al servicio de Parques y Jardines para que se pode o elimine un ejemplar.

Los pocos vecinos asistentes a la reunión se quejaron de que la concejala hubiera acudido con el personal de FCC, que solicitaron que a los trabajadores no se les grabe cuando denuncian cualquier incidente por las redes sociales ya que ellos hacen su trabajo. En la búsqueda de soluciones aportaron algunas ideas a la concejala como, por ejemplo, que se informe a los ciudadanos por qué se poda, así como que se haga pedagogía con los vecinos más predispuestos al corte o la tala. También que se aplique la ‘Norma Granada’, un protocolo elaborado por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en los años noventa para conocer el valor de cada árbol.