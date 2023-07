"Algunos socios piensan que tienen más derechos y la igualdad es evidente"

¿Qué ha hecho en sus primeras semanas como presidente?

Antes que nada ir poniéndome al día de la realidad del club, que no difiere mucho de lo que yo había pensado, es más o menos un club saneado, con algunas cosas para cambiar, por supuesto, pero, sin pausa pero sin prisa, (lo pongo al revés).

¿Nada le ha sorprendido desde que accedió a la presidencia?

Evidentemente hay cosas que luego no dejan de sorprenderte. Algunas cosillas de las que no habías prestado atención, pero que por el rango de uso del club, igual no las tocabas. Lo más importante del club está en la diversidad de la masa social, que es muy rica en ese aspecto, y tienen gustos y atenciones específicas a cada uno en dependencia de la comodidad que busca dentro del club. Evidentemente esto implica intentar atender a todo el mundo, pero siempre de una forma generalizada. Todas las acciones que pretendo realizar no tienen que llevar otro camino que el disfrute común de toda la masa de socios por igual. En este club no hay distinciones, es cierto que hay reconocimientos, porque los hay, y son naturales para aquellos que llevan más tiempo aquí o que viven de forma más intensa el club, pero no hay diferencia en cuanto a categorías de esos afiliados, son todos exactamente iguales.

¿Y cuáles son esas 'cosillas' que ha visto?

Son pequeños detalles, pequeñas costumbres que se hacen obligatorias y no debe ser así. El uso del club, repito, tiene que ser exactamente igual para todo el mundo. Hay algunas pequeñas excepciones de costumbres, o sea, algunos piensan que tienen más derechos y para mí, con todo el respeto del mundo, la igualdad es evidente porque siempre ha sido así.

¿Ha habido una transición cordial con Paco Medina, el anterior presidente?

Sí, con Paco suelo hablar bastante, gracias a Dios, me está orientando en algunos pequeños detalles. Pero lo más que deseo es que Paco, primero, que nada, se recupere, que se olvide un poquito del club durante un tiempo, porque bastante que le ha dado. Yo sé que no deja de estar ahí y si tengo alguna problemática en cuanto a relaciones o actuaciones puedo contar con él. Está muy preocupado con la culminación de las obras y él sabe perfectamente que van a culminar en plazo y en tiempo según lo prometido. Yo he convivido con este hombre todos estos años pensamos en la misma línea, él con su forma y yo con las mías. No serán mejores ni peores, sino distintas y a lo mejor, en mi caso, más tirando para la gente nueva. Mi fuerza radica en mi equipo.

"La digitalización del club no es nada difícil ni costosa, que también es lo que más nos preocupa"

¿Qué buscaba en su equipo?

Es una red bastante joven la que van a llevar todas las áreas. Además, en el puesto de comodoro hay una chica por primera vez. Y festejos y cultura lo lleva también una señora muy emblemática en el club, que lo conoce bien, y con unos asesores o colaboradores también específicos.

¿Habrá nuevas actividades?

Hay que reactivar actividades y proponer nuevas que sean viables. Ahí tiene mucho que decir la gente joven, que ya me consta que se están reuniendo y están forjando ideas. Estamos también intentando crear espacios para que se puedan llevar a cabo de una forma constante esas ideas. Hay bastante espacio para ocupar por las tardes cuando se termina el campus de verano, pues esa sesión está infrautilizada. Por lo que quiero darle un uso más vivo, hay muchas sesiones del club que necesitan espacio.

Uno de sus pilares en campaña fue la digitalización, ¿cómo se materializará?

La página web forma parte de lo que es la digitalización, pero me refiero a todo. Todo el club debe ir eliminando el papel porque va sobrando, con lo cual generamos unos canales de trabajo más dinámicos. Y, dentro, está también la página web, que tiene que ser una página viva para el socio. El tema de la digitalización también está para que tú veas, a través de esa web cómo está el club en todo momento. Ya se usa en Las Canteras, tú desde tu casa, te metes en la web y dices, oye, en el gimnasio hay mucha gente hoy, pues voy a tal hora. O sea, tener una visión real del club al momento. Se hará a través de una serie de sensores para que sepan en todo momento el nivel de ocupación, los actos o eventos que hay.

¿Tiene alguna fecha para cumplir con esta remodelación?

Hemos empezado ayer, o sea que lo antes posible. Ayer [el pasado lunes para el lector] hemos empezado ya a tocar el tema de la remodelación. Estuvo el técnico con nosotros y uno de mis asesores haciendo ya su valoración inmediata de lo que hay, y según me comentan, no es nada difícil ni costoso, que también es lo que más nos preocupa al llegar a hacerla.

¿No le preocupa que los socios más mayores se encuentren con una barrera a la hora de digitalizar el club?

Al contrario, gracias a digitalizar el club sabremos los rangos de edad y los de uso. En el caso de observarse que hay gente que no accede porque no tiene esos medios de acercamiento, ya que no está dado de alta en la web, los canales de información van a ser los mismos que usamos hasta ahora mismo. Independientemente de los que ya tenemos visuales, también se pondrán dos paneles que están viniendo, uno abajo en la entrada y otro en el gimnasio, que serán interactivos en los que tú ves toda la información del día. La propia red nos va a decir a quién no le está llegando a esa información y dará el núcleo de socios que no la reciben. Entonces se usarán los canales tradicionales para acercar esos avisos.