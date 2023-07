Luis Ibarra: "Me gustaría que me sustituya una mujer, aquí hay mucho machismo"

¿Por qué tanto ruido de sable al final de su mandato?

Solo fueron unos cuantos días. Un puerto siempre es complicado. Las Palmas todavía más porque es diferente, es un puerto en una isla. Todo entra por aquí y hay muchos intereses cruzados. Cuando se da una concesión a una empresa, hay otras que pierden. Son muchos los vasos comunicantes y, si toca irse, siempre hay intereses particulares esperando en la bajadita.

Siete plazas de promoción interna no parece para tanto...

Son otros los que tienen que explicar por qué han hecho esta campaña de injurias para causar daño. Hemos intentado darle estabilidad a gran parte de los eventuales y lo hemos logrado con 13 compañeros. Ahora el más antiguo es de 2018. También firmamos hace escasos meses el convenio colectivo, que era de 2009, y nadie lo ha recurrido. Nuestro compromiso era darle estabilidad a los trabajadores.

¿Debe renovarse la plantilla?

La inmensa mayoría de su personal es ejemplar. Así lo digo porque así lo siento. Los puertos necesitan personal rápido y versátil y aquí lo tenemos. Departamentos como Asesoría Jurídica, Obras, Mantenimiento, Financiero, Facturación, Policía Portuaria o Medio Ambiente funcionan perfectamente. La gobernanza, sin embargo, es complicada, porque gran parte de la gestión está predeterminada por la importancia que tienen los ingenieros de caminos dentro de la casa.

¿Qué problema hay con ellos?

Por ahí puede venir también todo ese ruido. Los ingenieros de caminos han sido un colectivo fundamental y así se ha puesto de manifiesto por Puertos del Estado en el marco estratégico para el desarrollo de las infraestructuras portuarias. Pero, como dice también ese marco estratégico, las infraestructuras están hechas y, por lo tanto, no se trata de basar siempre el crecimiento del puerto en la inversión pública, sino gestionarlo, optimizar los espacios e intentar traer la inversión privada. Hay que priorizar la gestión y no la inversión pública. Al final ha habido un poco más de reticencia de este colectivo a cambiar el formato que han desarrollado los últimos 30 años, pero creo que el puerto ha sido un modelo de éxito estos años. Así lo ha puesto de manifiesto el sector empresarial.

¿Y la cuarta fase de La Esfinge?

Me ha dolido que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos la recurriera porque es una obra que tiene 26 millones de subvención, el mayor importe de Europa en la primera convocatoria para el transporte. Si tenían quejas, podrían haberlas puesto de manifiesto en obras menos relevantes, porque corremos el riesgo de perder esa subvención. La obra tiene que finalizar el 31 de diciembre de 2024. Vamos mal de tiempo.

No he tenido apoyo de los ingenieros de caminos, podemos perder 26 millones en La Esfinge

¿Se perderán esos fondos?

Es posible. Esa es la realidad. Pero este colectivo no comenta que, hasta 2011, solo ellos podían ser directores de Puerto, ocupando luego una plaza en la máxima categoría. Ese trato privilegiado se cambió. Ahora se ha abierto camino una filosofía de apertura a otros títulos académicos y de priorizar la gestión. Es evidente que durante estos 11 años no he tenido el apoyo de los ingenieros de caminos para todo lo que se ha hecho en esta casa.

Esa obra agota el crecimiento exterior de La Luz. ¿Hacia dónde debe ir su futuro?

Es la última gran obra que nos queda, después serán interiores, como la del espacio para la eólica offshore, que fue ese concurso que sacamos el año pasado. Nos encontramos un puerto prácticamente ocupado al 90-95% de su superficie. Tenemos que pensar en Canarias y buscar sinergias con Granadilla, que sirva de soporte o de apoyo al Puerto de La Luz para poder realizar su actividad. Si convertimos Las Palmas como un referente offshore por toda la cantidad de talleres, el conocimiento en reparaciones, la ausencia de viento o por su calado, necesitamos también espacios que nos sirvan como hub para interrelacionarnos, porque el Puerto estará casi todo ocupado. Cuando Fred. Olsen se traslade desde Cambulloneros al pantalán de Cori se liberará espacio, pero todo eso está ocupado por redes de pesca. Necesitamos sitios abiertos que puedan ser utilizados con autorizaciones temporales. El futuro creo que debe ir por ahí.

¿Se refiera a crear el centro de energía eólica marina y establecer vínculos con Granadilla?

Sí. Es importante que los puertos canarios no se vean como competidores. Me refiero a los grandes puertos. En Santa Cruz de Tenerife, por su cercanía a la ciudad, hay determinadas actividades que no se pueden realizar y las tendrán que hacer en Granadilla. Por eso entendemos que debe de haber una sinergia con ese puerto. Es lo mismo que pasa con Arinaga. Allí hemos pasado de estar vacíos a tener el 100% del cantil ocupado. No podemos perder influencia ni capacidad de negocio. Por eso tenemos que trabajar con Granadilla.

¿Está satisfecho con Arinaga y el traslado de Gramelcan?

Y por otras cosas, como mejorar la conectividad interinsular con unas instalaciones de primer nivel, similares a las de un aeropuerto, que han aumentado la satisfacción de los canarios. Me refiero a la gran obra de Antonio Armas. Ese es el proyecto más relevante para mí. Fred. Olsen también está inmerso en un proceso para consolidar todos sus servicios en un mismo espacio. Y hemos avanzado en el proyecto Puerto-Ciudad, que goza de un amplio consenso, con el traslado de las naves del PMA para crear la gran zona verde. O el cambio de actividad en el Reina Sofía, que antes era eminentemente pesquero y ahora está especializado en reparaciones navales, con empresas como Astican, Hamilton e Hidramar. Esto ha permitido desarrollar el sector offshore de perforación y especializarnos en las reparaciones en aguas profundas, así como trasladar a Arinaga toda la actividad de graneles. Hay que agradecerle a Enrique Delgado que hiciera allí la terminal. Ahora está ejecutando la segunda y última parte de la inversión.

¿Por qué no salió el concurso de la energía eólica marina?

No hubo acuerdo entre las empresas de Canarias. Navantia, que es una compañía pública y referente internacional, ha manifestado su interés en venirse aquí. Nuestro sector de las reparaciones navales tiene un amplio conocimiento, pero hay que seguir profundizando. No solo tienen que competir entre ellos, sino ser capaces también de unirse en una gran proyecto. Aquí, al final, las relaciones personales intercedieron y perdimos esa oportunidad. Espero que el nuevo presidente o presidenta sea capaz de retomar el proyecto y liderarlo para solventar esas dificultades.

¿Dónde está el problema?

Volver a sacar un concurso no será posible porque Zamakona ha apostado por seguir adelante sola con su parcela. Habrá que poner de nuevo a los agentes en común en base a las realidades de ahora. Es la tarea principal que debe abordar el nuevo presidente o presidenta, porque en el resto de áreas hay muchos temas zanjados o solventados. Es cierto que los problemas son diarios, porque este es un puerto muy vivo, pero como gran proyecto estratégico solo queda éste.

¿Qué impide el concurso?

Es muy difícil. El objetivo del concurso era generar confianza entre las empresas para que Zamakona devolviera una parcela, con la finalidad de que la administración pública hiciera luego una gran inversión y ampliara el espacio. Al quedarse Zamakona con esa parte, lo que queda libre será objeto de una concesión si alguien la pide. Nuestro objetivo es que Navantia lidere ese proceso, pero así ha quedado la cosa. Ellos tienen interés, pero todo está supeditado a después de las elecciones.

¿Habrá que ir entonces al trámite de competencia?

Efectivamente.

En el foro portuario se especula con que será relevado por una mujer. ¿Qué le parece?

No me ha llegado nada, pero en lo personal me gustaría que fuera una mujer porque en el puerto hay un ambiente muy machista. Eso tiene cambiar, por eso sería muy bueno que la presidenta sea una mujer. Este es uno de los últimos espacios donde aún hay que relanzar el papel de la mujer.

¿Le fastidia no contar con un tercer mandato para rematar el proyecto Puerto-Ciudad?

No porque lo hemos ido haciendo los últimos 12 años. El proyecto comenzó cuando llegué y asumí el problema tremendo del Centro Comercial El Muelle, aunque lo que más me asombró fue el concurso de la Gran Marina, porque me di cuenta de que era un proyecto especulativo. En toda la zona del Sanapú, que es donde ahora está el acuario, no se podía realizar ninguna actividad terciaria, pero en el muelle Pesquero estaban previstas construcciones de hasta 50 metros. Querían hacer rascacielos pegados a una dársena deportiva en el interior del muelle y eso, al final, acabaría generando problemas en la salida de los barcos. Porque si ahora hay incidentes con los veleros del Muelle Deportivo, imagínese si sacamos las embarcaciones por toda la zona interior, lo colapsaría todo. En 2011 me encontré con un puerto que añoraba el pasado, que se acordaba de los años de bonanza de la pesca, y con un proyecto especulativo impulsado por el PP que fracasaba.

Hay que crear el centro de energía eólica marina y establecer vínculos con el puerto de Granadilla

La Gran Marina.

Sí. Teníamos que darle la vuelta a la situación y lo hemos hecho paulatinamente. A corto plazo tuvimos la suerte de lograr un gran acuario con una empresa solvente que se ha mantenido en la época del Covid. También dije que era necesaria una pasarela y la hicimos, al tiempo que logramos un concurso para hacer una gran terminal de cruceros, con un palmeral a la entrada del muelle Santa Catalina. Recientemente hemos cerrado con el Ayuntamiento la construcción de un parque de 25.000 metros cuadrados de zona verde, sin ningún tipo de instalaciones. Lo que nos queda, simplemente, es que la sociedad decida qué quiere en 2043, cuando se tire el centro comercial. Entendemos, por supuesto, que debe ser algo con mucha menos urbanización. Nos hemos encontrado con un centro comercial que corresponde a una visión de otro momento, mucho más especulativa, y hemos tenido que tomar la decisión de ampliar su actividad unos años para hacerlo viable, porque si nos demanda el fondo de inversión que lo gestiona nos podemos encontrar con un nuevo Canódromo, como en Schamann, con dos rascacielos abandonados desde hace 15 años. Por eso ampliamos su actividad. Cuando trabajas con concesiones hay que ver cuál es la mejor solución a medio plazo, no la más óptima o lógica.

El exresponsable de Urbanismo de la ciudad no se quedó muy conforme con el proyecto Puerto-Ciudad...

Al señor Setién le agradezco todo lo que ha hecho por este puerto desde mi llegada a la Autoridad Portuaria. Todo. Desde las modificaciones del Plan General que nos han permitido ejecutar pequeños proyectos, como la obra de ampliación hacia el interior de la cantera, hasta las gestiones más complejas en Urbanismo, porque con el concejal Javier Doreste también he tenido una relación espectacular. Por el centro comercial no hemos discutido, entiendo su visión. Fue un proyecto que se hizo a espaldas del Ayuntamiento y que no se tenía que haber hecho. Comparto esa opinión, pero el problema es que existe una concesión y hay que decidir entre hacerlo un poquito más pequeño y duradero y darle un poco de vida, o que se me convierta en un Canódromo. Hemos buscado la solución menos mala.

Pasan los años y siguen coleando los ‘swaps’ de Arnáiz.

Cuando entré teníamos 1,3 millones de tesorería que apenas daban para una nómina y hoy tenemos 107. Hemos multiplicado por 82 la tesorería del Puerto, y la deuda ha pasado de 146 a 16 millones, es decir, la hemos bajado un 90 %. No la hemos reducido del todo porque todavía tenemos una serie de créditos ‘suapeados’ con determinados bancos. La Abogacía del Estado considera que son productos tóxicos que nunca debieron hacerse, por eso Madrid ha autorizado que se recurran al Tribunal Supremo. Estos productos son de 2004, nunca he podido entender por qué no hubo una comunicación a los técnicos de esta casa por parte del Banco Santander. No existe ningún correo en ese sentido. En ese ‘swap’ solamente se firmó un folio, que era el último y no aportaba información. Tampoco pasó por el notario ni fue al Consejo de Administración. Creo que hubo mala fe al ocultar esa información para que no fuera analizada. En eso se basa el recurso de la Abogacía del Estado. Se trata de un ‘swap’ vinculado a un crédito que se tenía que haber anulado a los pocos meses. Además, en 2004, cuando se firma, solo había dos personas en el Departamento Económico Financiero, una estaba de baja y la otra era un auxiliar administrativo. Por tanto, no teníamos conocimiento técnico, aparte que la primera cuota se paga a los cuatro años, sin que constara nada. Estamos hablando de un perjuicio que ha superado los 20 millones, todo por una simple firma en un papel que no dice nada más que la fecha y Las Palmas de Gran Canaria. Espero que gane la Abogacía del Estado y el sistema portuaria español recupere el dinero.

Los problemas de la segunda fase de La Esfinge, en cambio, parecen superados.

Desde 2011 hemos realizado multitud de obras y no ha habido problemas con ninguna. Esa debió finalizar en 2009 y lo hizo dos años después con un montón de irregularidades. A pesar de que fue verificada por tres ingenieros de caminos, es la obra peor gestionada que he visto, tanto que conllevó unos gastos extra de cinco millones en vía judicial.

¿Hay que poner más economistas al frente de los puertos?

Hay que poner gente que se preocupe por optimizar el espacio portuario para lograr una rentabilidad que contribuya al mantenimiento del estado de bienestar.

¿Cuál es la receta?

Tratar a todas las concesiones con el mismo respeto, sean empresarios grandes o pequeños, y evitar cualquier tipo de corrupción o gasto innecesario. Eso nos ha permitido bajar dos veces el precio del suelo y las tasas, lo que nos posiciona como uno de los grandes puertos españoles más baratos. La diversificación hace que entren más empresas y paguen más tasas de ocupación. Por eso somos más competitivos, solo por detrás de Baleares y de Barcelona. Al resto les ganamos en generación de beneficios.

¿Es difícil la relación con los empresarios?

Exige mucha cintura y trato personalizado. Tienen que pasar años hasta que descubren que solo te mueve el interés general, porque de entrada están un poco viendo a ver de quién eres amigo. Mi mayor logro es que nadie me puede decir que he favorecido a alguien. Esa hoja de ruta la tiene que mantener el nuevo presidente o presidenta por encima de todo.

¿De qué está más orgulloso?

De la inversión de Armas por lo que ha supuesto para la conectividad de los canarios, y después del proyecto Puerto-Ciudad. Hemos logrado que arranque también un nuevo sector de reparaciones, como los catamaranes o los yates de mayor eslora, porque con el proyecto de Rodritol, que está avanzado, este tipo de embarcaciones podrán ser reparadas aquí si vienen a la regata ARC. Y, en lo sentimental, hemos recuperado la descarga de pesca fresca y hemos ayudado a la cooperativa de pescadores de San Cristóbal.

¿Quedan pendientes el Muelle Deportivo y la granja de pulpos?

Tenemos sobre la mesa una oferta muy seria para el Muelle Deportivo que estamos estudiando. Mi última tarea será intentar que salga adelante. De la granja de pulpos nos hemos quedado esperando por el informe del Gobierno de Canarias, pero espero que sea una realidad el próximo mandato.

¿A dónde se va Ibarra?

A la Audiencia de Cuentas de Canarias, pero antes quiero agradecer a José Miguel Pérez, Patricia Hernández y Ángel Víctor Torres el apoyo y la confianza.

¿Espera prejubilarse allí?

Me quedan cinco añitos, pero no sé cuál será mi futuro. Me siento tremendamente orgulloso de que el PSOE haya confiado en mí.