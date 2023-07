Tocar el cielo con los pies en el agua en el Hotel Reina Isabel

El hotel abrió sus puertas en los años 60 y desde su inauguración la piscina fue uno de sus mayores atractivos. Desde entonces su estética ha cambiado mucho, por ejemplo, se eliminó cualquier impedimento material que dificultara las vistas ideales a la bahía capitalina. "La piscina estaba cubierta y sectorizada por cubículos en los que estaban las hamacas, en una reforma quitamos los pequeños muros que daban hacia atrás con el objetivo de que fuera más diáfano", resalta el director, Alfredo Toro. Hasta los 80 estuvo acompañada por un solarium en el que los clientes podían broncearse al sol. Ahora, un bar con una carta llena de cócteles y 'snacks', ocupa su lugar. Desde el bar, protegido del viento por amplias cristaleras, también se pueden disfrutar de las vistas del paseo, a la derecha, y las de la ciudad, a la izquierda.

Uno de los elementos más característicos es el sistema de ventilación que finaliza en la piscina a través de varias torretas muy peculiares, que se asemejan a la vela de un barco. "Algunos clientes vienen y se sacan fotos", detalla Toro. En los años 90, cuando se terminó de reformar la parte superior, se quiso embellecer los canales, que en un principio eran solo funcionales y no estéticos. "Tienen una forma que se ha convertido en icónica", opina.

Las reformas tuvieron lugar a razón de los nuevos servicios que demandaba la clientela, como por ejemplo, un gimnasio en la misma planta para los amantes del deporte. El spa es otro de los reclamos más populares, también con vistas a la playa. "Nos diferenciamos porque ofrecemos el spa gratuito para todos los clientes", explica el director. "Intentamos potenciar al máximo las vistas al mar porque tenemos un paseo único", añade.

La mayor parte de sus clientes son alemanes, ingleses y suecos, estos últimos con más presencia desde la pandemia. Entre lenguas extranjeras se encuentra Mari Melían, tinerfeña que ha organizado una escapada en el hotel de tres días. Melián confiesa que la playa le parece un engorro, entre la arena pegada por todas partes y la sal incrustada en el cuerpo ha terminado por desistir. "Me encanta y ver Las Canteras desde aquí es increíble", afirma todavía mojada del último chapuzón.

El spa ha sido otro de los atractivos que ha enamorado a Melián, el recorrido por saunas, piscinas y chorros consiguió hacerle olvidar la rutina, a la que por desgracia, tendrá que regresar dentro de pocos días. "Repetiría con los ojos cerrados", declara la mujer mientras toma un cóctel y lee alguna que otra revista. La canaria defiende que vino a descansar, por lo que no se ha movido de las instalaciones del hotel y sus alrededores: "Vine sin coche ni moto, no quería recorrerme la Isla solo recargar pilas".

Toro explica que la piscina es el mejor aliado de aquellos clientes que prefieren la playa para contemplarla, pero no para zambullirse. Además, asegura que la ciudad ofrece una oferta gastronómica y cultural que la diferencia de otras zonas turísticas de la Isla, en las que predominan el turismo de sol y playa. Igualmente, el paseo de la costa capitalina dispone de numerosas actividades acuáticas y deportivas para aquellos turistas que, a pesar de estar de vacaciones, quieren conocer una ciudad multifacética.

La piscina también puede disfrutarse de noche. Los fines de semana, rodeada por las luces de la ciudad, la azotea del hotel Reina Isabel se llena de música en vivo con la que los huéspedes pueden vibrar al ritmo del saxofón y otros instrumentos que crean una atmósfera serena, pero divertida. Los artistas invitados son, en su mayoría, canarios para acercar a los clientes la sazón del Archipiélago, además de favorecer laboralmente a los músicos locales. Durante la semana, estas actuaciones tienen lugar en el restaurante La Marina, en el paseo, y están abiertas al público general.

Ya sea en la fresca nocturnidad o en los calurosos días de verano, la piscina del Hotel Reina Isabel se convierte en una de las actividades preferidas por la clientela. Serán las vistas o el ambiente sosegado, pero Mari Melián cuando sale del agua está más sonriente, un aire a vacaciones y despreocupación la rodea. La tranquilidad inunda la octava planta del complejo en la que se puede encontrar el turista achicharrado por el sol, la canaria que busca la desconexión o la huésped que observa maravillada una playa que visitará cuando el ascensor llegue a la planta baja.

Un paseo de las estrellas entre sus habitaciones

El hotel siempre ha sido un segundo hogar para famosos y políticos, ya sea para hospedarse o asistir a algún evento. Entre ellos, la difunta Lola Flores; el líder del Partido Popular, Feijóo; el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins; el expresidente de Perú, Pedro Castillo y cocineros reconocidos como los hermanos Roca, Pedro Subijana o Ferran Adrià. El Reina Isabel también ha sido el escenario para vídeos musicales y películas. El cantante inglés Rick Astley escogió la piscina para ilustrar su canción Whenever You Need Somebody. Gracias a la grabación es posible apreciar cómo ha cambiado esta emblemática terraza desde finales de los años 80. Aunque el cambio estético es notable, las actividades siguen siendo las mismas, tomar el sol con una refrescante bebida o darse un chapuzón. A pesar de ser uno de los lugares más recurrentes para celebrar eventos, desde la dirección priman el descanso de sus clientes, por lo que rechazan grabaciones o actos que dejen a los usuarios sin servicios esenciales o generen molestias.