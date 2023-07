Un llamador "muy isletero" para El Carmen

La Isleta se paralizará este domingo con motivo de la festividad de la patrona de los marineros y su particular procesión terrestre. El espectáculo religioso festivo no se concibe sin la cofradía de Nuestra Señora del Carmen y sus costaleros, elementos claves de estos festejos que buscan convertirse en fiestas de interés turístico de Las Palmas de Gran Canaria. Este año, el llamador del paso sonará de distinto modo ya que se trata de una pieza nueva, regalo de los cofrades a su virgen y que refleja el alma de este popular barrio. No será el único elemento que estrene.

Han sido meses intensos, de ensayos con las incorporaciones de nuevos costaleros; un reflejo de que la cofradía está viva y de que hay recambio para los próximos años. Todos están preparados para empinar, descender y girar por la estrechura de La Isleta, que se vestirá y olerá a fiesta para el día grande del Carmen. El presidente de la cofradía, Ángel Luzardo, con más de veinte años a sus espaldas como responsable de la entidad y 36 como costalero, asegura que el equipo está listo para ofrecer lo mejor de sí. «Llevamos desde enero trabajando, ha costado un poco porque este año se han incorporado 17 nuevos costaleros y hay que distribuirlos bien bajo el paso para que todo salga bien. Pero se ha logrado hacer escuela», dice orgulloso sobre cómo los nuevos han encajado a la perfección con los más veteranos formando ese equipo necesario para que el paso parezca que levite por La Isleta. Su presidente Ángel Luzardo ha diseñado la pieza, inspirada en el monumento a los marineros del Puerto «La mayoría de los costaleros son de La Isleta; lo han mamado desde chiquititos, pero los hay de otros puntos de la Isla y de la Península», cuenta sobre quién estará bajo el paso, los faldones y los respiraderos. Una treintena de costaleros se encargará de procesionar el paso de la virgen de Nuestra Señora el Carmen por el barrio, aunque contarán con 25 compañeros que actuarán de relevos a lo largo del camino. Todos ellos sentirán en su piel, en sus pies y en su cervicales los 1.600 kilos que pesa el trono engalanado con la virgen, que se procesiona a costal como en las procesiones andaluzas. «Se ha ensayado con un peso de 1.400 kilos pero yo les he ido advirtiendo de que será más», comenta Luzardo sobre el esfuerzo que hará la cuadrilla, caminando durante horas por el barrio y soportando el calor bajo el paso. «Hasta que no termina todo no me siento tranquilo, aunque la cuadrilla siempre responde al 100%», puntualiza. Escultura del Puerto Cuando el capataz toque este año a levantá con el llamador, este sonará diferente para los costaleros. No por su especial soniquete; que de por sí ya lo tiene, sino porque la pieza es un regalo de los cofrades a su patrona. Un acto de devoción que ya se ha convertido en una costumbre para la cofradía. «Tratamos de incrementar cada año el patrimonio de la imagen. Le hemos regalado la corona, las peanas, los faroles, casi el 99% del paso se ha hecho con el esfuerzo y el dinero de los cofrades», relata el presidente de la cofradía, que indica que la junta de gobierno es la que propone y luego se pasa a votación, aunque los costaleros no saben hasta el último momento de qué se trata. Este año la cofradía cuenta con 17 nuevas incorporaciones que levantarán los 1.600 kilos de peso que tiene el paso de la popular imagen El llamador, de metal y bañado en plata, refleja el espíritu de La Isleta, que no es otro que el de un barrio de marineros. De ahí que sea una barca el elemento principal de este utensilio que sirve de guía a los costaleros. La pieza, realizada por el orfebre sevillano José Antonio Conradi, incluye además un símbolo «muy isletero» y es la de los hombres vigía del conjunto escultórico Los Marineros, obra del artista Pedro Barral (1956), que se encuentra a la entrada del antiguo Puerto. Hace décadas formaba parte de un jardín con estanque en el que incluso había patos hasta la reforma de la entrada. El diseño de la pieza ha sido obra del propio presidente de la cofradía Ángel Luzardo, tatuador de profesión. «Son dos marineros de referencia para el barrio; me encanta la historia de La Isleta y y los quise meter en el diseño», explica Luzardo un tanto ruborizado por sentirse protagonista. La cofradía Nuestra Señora del Carmen ha obsequiado además a la imagen con una Inmaculada Concepción, de madera de cedro policromada al óleo y estofada en pan de oro, que también saldrá con el paso. La escultura es obra del imaginero y restaurador gaditano Antonio Miranda Martín y está inspirada en las vírgenes del imaginero del XVII Juan Martínez Montañés. La escultura de madera lleva un aro de orfebrería con estrellas en plata, del mismo autor. No hay dos sin tres. Y la cofradía ha donado también un broche pectoral para la imagen mariana. Se trata de un ancla en plata de ley y chapada en oro, que tiene la particularidad que está realizada en tres dimensiones y que incluye aljófares y crispoprasas verdes, una doble lazada, un querubín y una pequeña corona real. La pieza ha sido comprada en una joyería. «Son tres piezas de gran valor», señala Luzardo, que explica que se le hace entrega a la imagen «con la única condición de que sean de uso exclusivo para las procesiones en su honor».