Guanarteme se mueve ha convocado una manifestación para el próximo martes contra la especulación urbanística que sufre el barrio, que está acabando con la identidad de uno de las zonas más populares de Las Palmas de Gran Canaria. La convocatoria pública, bajo el lema ‘Salvemos Guanarteme. No a a la especulación’, será a las 19.00 horas en la plaza de América.

La protesta de este colectivo vecinal, que desde hace tiempo ha mostrado su desacuerdo con el desarrollo urbanístico que ha experimentado el barrio; principalmente con carteles en diversas calles del barrio anunciando la pérdida de identidad del barrio y la especulación, así como alguna acción puntual, retoma su actividad tras los daños que está ocasionando en la barriada la construcción del complejo Residencial Las Américas, en lo que será la prolongación de Mesa y López.

El socavón en la calle Luchana por el incremento de tráfico pesado, detonante de la protesta

El inmueble que se construye tendrá 468 viviendas, lo que supondrá un impacto importante para el barrio, ya sobredimensionado de población con los edificios de gran altura construidos en los últimos cuatro años aprovechando la cercanía de la barriada a la playa de Las Canteras.

A mediados de junio aparecía un socavón en la calle Luchana y se rompían las tuberías del agua ante el incremento del tráfico pesado por la vía con motivo del desvío provisional de Fernando Guanarteme por la edificación del complejo. Este hecho motivó que los vecinos se movilizaran y convocaran para este martes una protesta.

Guanarteme se mueve lleva tiempo advirtiendo de que el negocio urbanístico está acabando con la barriada

Sara Suárez, integrante de Guanarteme se Mueve y vecina del barrio, indicó ayer que la protesta es con motivo de «la especulación que está sufriendo el barrio y el regalo de zonas públicas a empresas privadas para que edifiquen en alto», en clara referencia al escaso espacio público que dejan las construcciones en altura.

En este sentido, hizo referencia al edificio que se construyó en la calle Castillejos de once plantas. «Del 15% que había que dejar de zona libre por edificabilidad en altura no llega ni a un 5% porque 400 metros correspondían al barranco, donde no se puede construir», dijo. Pese a que los vecinos presentaron alegaciones al respecto, se mantuvo el proyecto.

Suárez se quejó de que el barrio no tiene zonas verdes y que de por sí ya está colmatado de viviendas y de población. «Guanarteme no está preparado para maxi edificios» y reseñó las consecuencias que ha provocado ya el edificio Las Américas en Luchana y las que podrían venir si se sigue construyendo.