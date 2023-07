El gasto de 11 millones en el Guiniguada busca que los puentes resistan otros 80 años

El progresivo aumento del presupuesto para reparar el viaducto del Guiniguada -de 400.000 euros a 4,5 millones y finalmente a 11,2 millones- tiene como objetivo subsanar todos los defectos de construcción de los dos puentes que cruzan el barranco para que resistan otros 80 años, según informó ayer el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien subrayó que la durabilidad de ese tipo de infraestructuras es de un centenar de años y se quiere garantizar esa vida útil.

Hidalgo, recién incorporado a ese departamento del Cabildo, no descartó que el presupuesto se dispare aún más con las obras en el puente del lado tierra, el de la circulación norte-sur desde La Paterna a Lomo Blanco, en el que se han detectado los principales problemas. En ese tramo de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria todavía está prohibido el paso a camiones y furgones de más de 3.500 kilogramos de peso.

El coste de los trabajos en ese puente dependerá de las soluciones técnicas que se utilicen para su reparación, algo que decidirán en las próximas semanas los responsables de Obras Públicas del Cabildo y los ingenieros especialistas de la empresa contratada. Por tanto, tampoco se ha podido fijar un plazo de ejecución de las obras, aunque es previsible que la reparación total se prolongue durante varios años.

La emergencia de las obras se declaró hace algo más de un año, el 1 de julio de 2022, y en ese tiempo se arreglaron los defectos del puente del lado mar, por el que pueden circular los vehículos pesados desde el pasado mes de febrero, recordó Hidalgo.

Emergencia

«Hay una parte concluida, pero en la otra los costes van a ser muy superiores, por lo que he llevado al Consejo del Gobierno del Cabildo la continuidad de la emergencia porque en el último informe ya vimos que el presupuesto estaba rondando los 11 millones de euros», declaró el consejero, quien precisó que lo que acordó el pasado lunes el gabinete de Antonio Morales fue darle cobertura económica a esa obra, con 11,2 millones de euros, «para garantizar el pago lo más rápido posible a la empresa contratada».

Esa cuantía podría aumentar, comentó Hidalgo, «dependiendo de la fórmula que se utilice para el pretensado del lado tierra, si interno o exterior, con la garantía de que esa reparación haga que la durabilidad de esa infraestructura sea de 100 años; pueden ser 11 millones o aumentar un poco más, se sabrá según se vaya haciendo la obra».

El presupuesto y el plazo de ejecución dependen de que el pretensado de los puentes sea interno o exterior

El vicepresidente del Cabildo y alcalde socialista de la capital hasta el pasado mes de junio quiso dejar claro que «no hay ningún tipo de peligro» para los usuarios de la circunvalación porque los técnicos tienen monitorizados esos puentes durante todo el año. No obstante, sí reconoció que un desembolso imprevisto de 11 millones supone un fuerte contratiempo para su departamento y las arcas de la corporación insular. De hecho, hay varios consejerías del Cabildo con menos presupuesto para todo el año.

«Ese dinero se irá gastando a medida que se vaya realizado la obra, pero con los recursos que tenemos en este momento en la Consejería podremos continuar hasta final de este año», insistió Hidalgo. Por tanto, junto a la continuidad de la emergencia, no ha sido necesario tramitar una modificación de crédito para que la Consejería de Hacienda inyecte fondos a la de Obras Públicas.

La cuantía del incremento presupuestario de esa obra ha sorprendido a los partidos de la oposición del Cabildo y el grupo del PP registró ayer mismo una interpelación para que Augusto Hidalgo explique ante el Pleno los detalles de ese expediente, que se aprobó el lunes sin dar ningún tipo de información previa o posterior a los demás representantes políticos de la corporación.

Miguel Jorge Blanco, portavoz del Partido Popular (PP), expresó «la sorpresa» de su grupo y criticó que «después de un año de declararse la emergencia ni siquiera se ha acabado la valoración técnica y el gasto previsto ha pasado de 400.000 euros a más de 11 millones».

Información

En referencia a los informes de los técnicos, que desde el mes de mayo ya advirtieron de los «graves defectos» en la construcción del viaducto, el portavoz de los populares consideró que «el gobierno insular debe informar con claridad que lo que está pasando en el Guiniguada y lo que puede suceder para tratar de evitar la alarma entre los usuarios».

«Lo importante es que se informe a la población de que allí no existen riesgos, que lo diga el gobierno del Cabildo en una comunicación formal y oficial para no generar alarmas innecesarias», reclamó Miguel Jorge, quien auguró que las obras se van prolongar durante años porque «11 millones de euros no se gastan de un día para otro».

Los grupos del PP y CC del Cabildo piden que se informe a la población para evitar alarmas innecesarias

La portavoz de Coalición Canaria, María Fernández, también anunció que preguntará al grupo de gobierno del Cabildo «si se han realizado las revisiones periódicas necesarias que requiere una obra de estas características, quién se va a encargar de la reparación del viaducto y de dónde van a salir los fondos para financiar la obra».

«Es alarmante que la reparación pase de 400.000 euros a 11,2 millones de euros, como afirman ahora; eso evidencia que hay algo que no se ha hecho bien, porque si era necesario reparar, el coste no es el mismo cuando se detecta la necesidad que 20 años después de que el Cabildo de Gran Canaria recepcione la obra», concluyó.

El expediente aprobado el lunes revela la existencia de un informe del 16 de mayo de 2023 en el que se pone de manifiesto la situación de las estructuras E-14 y E-15 del viaducto, refiriendo las actuaciones a realizar, «las cuales son de emergencia ya que tienen la función de garantizar la capacidad estructural de los viaductos y restablecer las condiciones funcionales de la actual GC-3, en el tramo en cuestión», y ello, sin perjuicio de que se estima que «existen graves defectos de ejecución relativos a la fase de construcción de la estructura».