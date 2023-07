Los vecinos de Guanarteme se movilizan contra la gentrificación

Un centenar de personas se manifestaron este martes en la plaza América para evitar la gentrificación que experimenta Guanarteme. Los vecinos temen las consecuencias de los cambios urbanísticos que están previstos con la prolongación de la avenida Mesa y López hasta el Centro Comercial Las Arenas y la construcción del residencial Las Américas. La remodelación supondrá la desaparición de casas terreras para abrir paso al proyecto, por ello, los residentes denuncian la incertidumbre que sufren al no saber si su vivienda será una de las afectadas.

"Los que vivimos en casas terreras sobramos", lamenta Idaira Feo, vecina y miembro de Guanarteme se mueve, el colectivo organizador. La joven vive en Luchana, una de las calles que desaparecería con la ampliación de la avenida, cuenta que tanto ella como sus familiares piensan primero "luchar" antes de tomar la decisión de dejar el hogar en el que se ha criado toda su familia. "Vivimos en un constante miedo por ver qué pasa con nuestra casa y nuestro futuro", explica. "El acoso y miedo continuo al que han sido sometidos los vecinos y vecinas desde hace muchos años, ha llevado a un deterioro en la salud, llegando a tener depresión, insomnio y a malvivir en sus propios viviendas", refleja en el escrito el colectivo.

Elena García, sin embargo, no aguantó la situación y se mudó en 2007 a Valleseco. Guanarteme pasó de ser un barrio con casas terreras a experimentar una acelerada edificación, y García no lo soportó. "Todo era ruido y me saturé, estaba agobiada, tenía tres construcciones a la vez cerca de mi casa", detalla. "Nuestros abuelos invirtieron cuando nadie quería este barrio y ahora da pena que sean expropiados por dos o tres perras", añade. "No es lo que cuesta es el abuso", apunta.

No es lugar para jóvenes

A pesar de su juventud, Feo recuerda que durante su infancia, el barrio era muy diferente: "Antes la gente te conocía, yo me acuerdo de celebrar mi cumpleaños e invitar a mis vecinos, y obviamente, con las grandes construcciones que han hecho ya no están".

Xiomara Feo vive con sus padres y no se plantea independizarse por el alto coste de los alquileres de su barrio natal. "Es una misión imposible, me he puesto a buscar y hay casas por más de 1.200 euros", destaca. Su vivienda es una de las posibles afectadas por la prolongación y Feo prevé que la compensación económica de la expropiación no será suficiente para seguir viviendo en el barrio ante su revalorización económica. "¿Van a tener que mudarse mi madre o mi abuela, que han vivido toda su vida aquí, a Escaleritas o La Ballena?", se pregunta.

Feo señala a la proliferación de viviendas vacacionales y el incremento de los nómadas digitales como parte del problema detrás del alza de los precios que ha tensionado el lugar. "Molestamos los que hemos vivido aquí toda la vida no el que viene de fuera", hace hincapié.

El desvío provisional de la calle Fernando Guanarteme por las obras del inmueble Las Américas provocó, a finales de junio, un socavón en Luchana, al soportar el tráfico de vehículos pesados como camiones y guaguas. El incidente, que también afectó a una tubería, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los vecinos, que se declaran hartos de "los humos, el ruido y el cemento". "Esto antes era todo arena, por más que construyan encima, se va a seguir hundiendo porque no aguanta el peso de tanto, Guanarteme no soporta tanto peso ni tanta cantidad de gente", incide Idaira Feo.

"Esto ha sido una pasada, no se imaginan la cantidad de coches que pasan por ahí, todo el ruido que hacen, a cualquier hora del día, por la madrugada, por la mañana, al mediodía, por la tarde, a todas las horas", se queja la vecina.

Durante la movilización los miembros de la organización implicada también recogieron firmas para dotar de zonas verdes al barrio frente a la construcción de grandes edificios, ya que prevén que evitarán la creación de "espacios libres de humo, de ruidos y vegetación".

Lidia Cruz expone que la construcción de grandes inmuebles incrementará el espacio pavimentado sin dar solución a la carencia de espacios verdes. "El barrio puede crecer, un solar lo puedes vender y edificar cinco plantas, no diez como quieren hacer", opina Cruz. La miembro del colectivo asegura que "tanto cemento provocará una 'isla de calor" al carecer de parques y una masa vegetal significativa. La playa de Las Canteras es el mayor pulmón natural del barrio, pero también la joya medioambiental y paisajística que ha provocado el incremento de población en la zona, que ha terminado por desplazar a muchos de sus vecinos.