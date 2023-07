Los guagüeros se solidarizan con los compañeros de Global por las agresiones

Los guagüeros municipales han mostrado su apoyo a los compañeros de Global, que en las últimas semanas han sido víctimas de agresiones e insultos por parte de pasajeros. Desde el Sindicato Unificado de Guaguas (SUG), mayoritario en el comité de empresa, indican que este tipo de incidencias las sufren también ellos «casi a diario» ya que ahora hay más personas problemáticas que entran en los vehículos dada la gratuidad del viaje, que antes no viajaban y que se rebelan contra los conductores si les llaman la atención por no respetar las normas.

El sindicato solicita a la Administración que los chóferes sean considerados «como autoridad» para que las penas «sean más duras» para los infractores ya que estos solo abonar ahora una multa entre 60 y cien euros en función de los hechos. «Si no lo paramos ya van a ocurrir cosas graves», puntualizó. Aday Moreno, secretario general de SUG, relató algunas de las incidencias que en los últimos tiempos han tenido los conductores de Guaguas Municipales, aunque otras muchas reconoce que no se denuncian. «El último domingo de mayo una pareja agredió a un chófer, que tuvo que acudir a Urgencias. El juicio se celebró a primeros de junio, pero aún no se ha dictado sentencia. En la víspera de San Juan una conductora fue insultada», añadió Moreno, que señala que no solo es un peligro para los conductores, sino también para los pasajeros ya que algunas de las agresiones se producen con el vehículo en marcha. Y destacó que el personal de seguridad que va en los coches no es suficiente.