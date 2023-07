El Carmen brilla en la bahía de La Luz

"Sh que ya sale. Silencio por favor", gritan los vecinos de La Isleta ante la atenta mirada de los más devotos, que se agolpan a las puertas de la iglesia del Carmen a la espera de que la Virgen salga y comience su recorrido hasta el Puerto, donde la subirán para llevar a cabo la procesión marítima. Son las 18:07 de la tarde, momento exacto en el que la Virgen del Carmen sale por la puerta de la iglesia. Voladores, confeti y llantos de los más creyentes, que llevan un año esperando por este momento.

Teléfonos al aire y comentarios que elogian a la Virgen del Carmen. "Ay, que bonita está", exclama Aurora Pérez, que se encuentra junto a su hermana Inés. "No ha habido un año que nos hayamos perdido esta procesión", explican emocionadas. Un recorrido que a pesar de ser muy conmovedor, se hace un poco pesado. "Hasta que llega al Puerto y la embarcan se hace casi de noche, pero es muy bonito de vivir", comentan entre ellas.

La calle Benartemi de la capital grancanaria lucía con mantos de la Virgen en los balcones. Una señal que hacía entender lo que siente el barrio de La Isleta por ella. Con lágrimas en los ojos y un pañuelo en la mano, Carmen Alonso no puede contener la emoción al recordar a su madre. "Vengo para cumplir el deseo de mi viejita, que se quedó con ganas de venir a verla. Cada año veníamos juntas y pedía el deseo de volver a verla al año siguiente, pero esta vez no llegó", explica.

Aunque podría parecer la procesión marítima de cada año, lo cierto es que no lo era por un simple motivo: la política de España se estaba jugando su futuro en unas elecciones generales. Una jornada democrática en la que hubo tiempo de todo. A paso lento y a un lateral de la Virgen, Ana Domínguez aprovecha el recorrido de la procesión para ir a votar con sus dos papeletas en la mano. "El recorrido me pilla de camino al colegio electoral, así que de este modo hago un dos en uno y le pido a la Virgen el milagro para el futuro de España", explica.

Niños, adultos y ancianos. Nadie quiso perderse la procesión marítima de las fiestas de la Virgen del Carmen. "Lo que sentimos en este barrio por esta Virgen es muy grande. Es un sentimiento que yo no podría explicar por nada del mundo", comenta Juan Carlos, que va acompañado de su mujer María, su hija Alexia y su nieto Liam, de tan sólo dos años. "Que guapa es, mamá", exclama el pequeño, que va a los hombros de su abuelo asombrado por la cantidad de personas que ve a su alrededor. "Liam ha venido desde que nació, lo que pasa es que el año pasado no lo recuerda", dice su madre, que asegura que le intentarán inculcar esta devoción.

María del Carmen lleva viviendo en La Isleta desde que tiene uso de razón, y ayer, pese a estar un poco resfriada, no quiso perderse la cita de cada año con la Virgen. «En mi familia siempre hemos sido creyentes, y la Virgen del Carmen ha sido nuestra protectora. Yo llevo viviendo estas cosas desde que era pequeña, que venía junto a mis padres y el resto de la familia», explica con nostalgia. «Ahora ya no somos los de antaño, porque la vida corre muy deprisa y muchos se han ido, pero hasta que yo me muera, seguiré recordando a mi seres queridos de este modo», argumenta.

Entre gritos de "Carmen, guapa, guapa, guapa. Bonita, bonita, bonita. Ole, ole y ole", la Virgen llegó hasta el Puerto, lugar donde una hora y media después de su salida desde la iglesia embarcó para un recorrido entre puntas del muelle. "El paseo durará una hora aproximadamente", explica el capitán de fragata Juan Evangelista, que está viviendo su segunda experiencia con la Virgen del Carmen. "Es muy emotivo, porque se nota el fervor del pueblo de La Isleta y de los costaleros", comenta. Un itinerario en el que hubo una ofrenda de flores y donde se disfrutó del Salve Marinera.

No sólo fue un día epecial para los isleteros, sino también para el capitán de corbeta Óscar Golmayo, que ayer afrontó, junto a la Virgen del Carmen, su primer recorrido como primer navegante. «Llevo desde el miércoles siendo comandante, así que este día es muy especial. Lo estoy viviendo con mucha ilusión y emoción, porque también es la patrona del mar», asegura. Con el almirante Lago Ochoa como presidente del acto, la Virgen del Carmen se coronó en la tarde de ayer no sólo como la reina de La Isleta, sino también como la reina de los mares en un día que será recordado por muchas razones.