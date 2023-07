El incendio de Mercalaspalmas partió de un área de cargadores de máquinas eléctricas

Uno de los asuntos del pleno municipal de Las Palmas de Gran Canaria de este viernes en las Casas Consistoriales de la plaza de Santa Ana fue la presentación de una moción del Partido Popular para adoptar medidas de apoyo a las cuatro empresas afectadas por el incendio, ocurrido el pasado 10 de junio en Mercalaspalmas, empresa pública cuyo consejo de administración preside la alcaldesa de la ciudad Carolina Darias. La moción, que contó con el apoyo de Vox, no prosperó por la mayoría del grupo de gobierno.

El concejal de Desarrollo Local Pedro Quevedo indicó que no había lugar para ello porque tenía un informe del gerente de Mercalaspalmas en el que se explicaba que a las cuatro empresas afectadas se les había facilitado espacios para continuar con su labor, así como frigoríficos. Fue uno de los momentos tirantes del día. Quevedo ya había sufrido otra moción del PP respecto a las carencias y deficiencias de gestión que tienen las playas de la ciudad y las insinuaciones de que no había quedado patente si se actuó o no con celeridad, calentó el ambiente.

A las cuatro empresas afectadas se les ha prestado otro espacio para que puedan continuar con su trabajo

El informe sobre el incendio en la nave multiusos, firmado por el gerente de la empresa, afirma que el fuego se detectó a las 6:00 horas y que a las 6:25 ya estaban los bomberos allí. A las 09:00, estuvo controlado y las 11:30 se dio por dominado. Hasta las 18:50 no se enfriaron los rescoldos.

«Presuntamente, tuvo su origen en el módulo 17, en una zona de cargadores de baterías de elevadores y transpaletas eléctricas, en las que se acumulan cajas de cartón y bandejas, necesarias para la actividad», dice el informe, en el que se añade que los 2.000 metros cúbicos de reserva que tiene Mercalaspalmas para estos casos, evitó que el incendio se propagará.

El informe indica que las máquinas estaban al parecer en régimen de alquiler por lo que «es difícil saber de quién es la responsabilidad. Si de la empresa de los módulos o la arrendadora de la maquinaria». Para ello, se está averiguando cuál fue la causa exacta.

La zona siniestrada está a la espera de demolición. El Ayuntamiento ha pedido un proyecto de derribo que podrá concluir en estas semanas, según indicó Quevedo. Posteriormente habrá que sacar una licitación para retirar los escombros y maquinaria estropeada.