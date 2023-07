Agustín Tapia: «Queremos desarrollar la impresión en 3D para hacer reparaciones navales»

¿Qué proyectos tienen en marcha para modernizarse?

Me contrataron con el objetivo principal de cambiar el ERP, que es el sistema informático central de gestión de los astilleros. Veníamos de un desarrollo a medida que no llegaba a buen puerto. Por eso me encargaron seleccionar el ERP y ponerlo en marcha. Hemos tardado porque el proceso incluye Astican y Astander, nuestro otro astillero en España (Santander).

¿Les pilló el Covid?

Nos cogió en medio del proceso de selección, implantación y análisis de datos, pero hemos logrado ponerlo en marchar en mayo. En paralelo hemos cambiado la cultura informática de petición de información en PDF a lo que es el análisis de datos.

¿En qué ventajas prácticas se traduce ese avance?

Ahora consultamos los datos cuando los necesitamos y lo hacemos en la forma en la que los necesitamos. Tenemos unos cuadros de mando para ver los procesos de cada departamento, pero nos queda lograr que los usuarios se hagan sus propias analíticas, que trabajen ellos mismos con la cultura del dato. En la parte de operaciones hemos sensorizado el astillero, un proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias en el que trabajamos con empresas de aquí especializadas en robótica submarina. Nos ayudaron a diseñar los sensores.

El algoritmo ahorra costes porque te dice cómo y dónde es más rentable arreglar un barco

¿Qué diferencia al astillero?

Aquí nos encontramos con situaciones muy diversas, no es un trabajo estándar como el de una planta industrial. Con los sensores, por ejemplo, hemos mejorado las intervenciones de chorreo, que es uno de los trabajos principales para reparar un barco. Es una red de aire y de agua a presión que está toda sensorizada para que los departamentos de planta controlen su estado. Lo mismo con la estación desaladora y los dos tanques de agua. Alertas, fugas, pérdidas de presión... Todo se detecta al instante. El ascensor para elevar los barcos y todo el sistema eléctrico está monitorizado. También tenemos sensores de hidrocarburos que te ayudan a la detección temprana de vertidos accidentales, o dos estaciones que miden la velocidad del viento, la dirección, la temperatura, el porcentaje de humedad y hasta el punto de rocío, porque son parámetros muy importantes a la hora de pintar un barco.

¿Qué problemas suele haber?

Lo más importante es controlar la humedad y la dirección del viento para que las partículas de pintura no salpiquen fuera del astillero. Empezamos con sensores en las fosas sépticas para evitar los rebosos y tenemos motorizado hasta la dirección del aire o las pérdidas de presión. Hay también otros sistemas implantados como la digitalización de la seguridad industrial con permisos de trabajo electrónicos o la digitalización de recursos humanos y de toda la planta con un software de gestión de activos (Gmao).

Durante el Covid usamos gafas de control remoto para poder certificar las reparaciones

¿Todos esos sistemas se han implantado también en el astillero de Panamá?

Allí, en Astibal, empezamos desde cero porque tuvimos que instalarlo todo: las cámaras, el wifi, los proveedores de internet, el teléfono, los cables y los sistemas informáticos. La digitalización la hicimos al tiempo que los compañeros de producción rehabilitaban el astillero. Instalamos un sistema informático temporal que esperamos cambiar a finales de año por el que tenemos aquí. Arrancamos en marzo y al mes siguiente estábamos operativos para darle cobertura informática a los compañeros. Ahí fueron claves los servidores de la nube porque no contábamos con los propios.

¿Qué ocurrió con el Covid?

Que me pusieron ‘Agustims’, por la herramienta de trabajo colaborativo. Había cierto rechazo a implantarla, pero todos tuvimos que usarla por necesidad. Aquí necesitamos movilidad porque los jefes de buque suelen ir por todo el mundo a realizar presupuestos. Así que cambiamos los ordenadores de sobremesa por los portátiles. El Covid impulsó el trabajo colaborativo y todo nuestro proceso de digitalización. Pusimos en marcha proyectos como el de las gafas remotas. Se ponen en el casco y sirven para acercar a la oficina lo que ves fuera. Se pueden hacer anotaciones e invitar a otras personas a las reuniones. Con esas gafas superamos las restricciones a reparar barcos cuando los inspectores no podían venir.

¿Cuáles son las tecnologías más demandas?

En un astillero como el nuestro, de reparación, es importante la digitalización 360. Te permite generar un paseo virtual sobre un barco para que un técnico lo vea. Ese contenido se puede compartir con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es útil para hacer los presupuestos o el seguimiento de las obras. También el escaneado en 3D, que ha dado un gran salto en los últimos años. En el taller de reparación no tienes ese modelo previo del barco y dispones de poco tiempo para sacarlo a través de una nube de puntos. Pero en el sector del videojuego o del turismo se están generando nuevas técnicas que van a reducir esos tiempos. La otra parte es la fabricación aditiva. Cada vez hay más impresoras que permiten generar componentes metálicos. Ahora, si eres un taller multimarca y no tienes una pieza de repuesto, generas un escaneo en 3D y la fabricas. El ejército norteamericano ha incorporado dos impresoras en cada barco para hacer las piezas que se les estropean en vez de mandarlas a reparar. Reciben por correo electrónico el modelo y las hacen sobre la marcha. Vimos ese avance hace poco en las instalaciones de Navantia en Cádiz.

¿Y aquí?

Estamos tratando de crear un equipo de trabajo mixto, con una persona que esté tutorizada por un laboratorio de fabricación digital. Ahora nos apoyamos en la oficina de transparencia tecnológica que tiene Sebastián López para canalizar las necesidades de Astican. La idea es que ese grupo de investigación nos ayude a introducir esta tecnología en el trabajo diario del astillero. Por eso buscamos un punto de contacto entre esa persona, la universidad y nuestra gente.

Trabajamos con un programa para detectar con una foto los posibles errores de soldadura

¿Y la inteligencia artificial?

No la usamos de manera directa, sino mediante los algoritmos que están presentes en las diferentes líneas de trabajo. La usamos, por ejemplo, para obtener cálculos más precisos de los costes de las reparaciones con las subcontratas. Queremos ajustar al máximo nuestros tarifas de venta a cada proyecto. Eso lo desarrollamos con la asociación IndesIA. También queremos trabajar con un algoritmo que nos ayude a determinar la posición correcta del barco para repararlo. Ahora lo hacemos en base a nuestra experiencia.

¿Algún proyecto en ciernes?

Trabajamos con la universidad en la detección temprana de los defectos de soldadura con visión artificial. No se trata de sustituir las certificaciones de calidad en los procesos de soldadura, sino de lograr una aplicación que te permita identificar el posible error humano con una simple foto de móvil.

¿Los beneficios concretos?

La inteligencia artificial ahorra costes. Los algoritmos manejan un montón de datos en poco tiempo que te ayudan a identificar patrones para darte una información relevante al momento, como la calle en la que sale más rentable la reparación de un determinado barco. Por eso nos fijamos en IndesIA y nos alegra el acuerdo alcanzado con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y del Centro de Innovación Marino Marítimo, en cuyo comité asesor participo. La labor del Clúster Marítimo de Canarias, con Elsa Bueno, y de la Asociación de Reparaciones Navales (ARN), con Luisa Ramos, también es clave para la digitalización del sector.