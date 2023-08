Resquemor en la calle General Bravo

Desde la calle Malteses en Las Palmas de Gran Canaria se escucha el trasiego de la obra de General Bravo, que pretende peatonalizar la zona creando una pasarela única. Los trabajos, como todo, no son al gusto de todo el mundo, algunos empresarios de la zona lamentan la duración de las obras, que están previstas que finalicen dentro de ocho meses y cuatro, en el caso de los cortes de tráfico.

«Ayer bajó el tránsito de personas, pero hoy mucho más [por pasado y ayer para el lector]», se queja María Isabel Ortega, dueña de De Carmen Arreglos y Bordados. Ortega explica que muchos de sus clientes venían en coche y ahora nota que el trasiego no es el mismo.

«Agosto tampoco es un mal mes para las ventas porque el que no trabaja aprovecha para hacer arreglos», defiende. Pero ahora con la obra de por medio la empresaria tiene miedo de que sea un mes fatídico para las cuentas. «No digo que no hagan las obras, pero tiene que haber alguna manera de compensar al empresario, porque si me dices que es una semana, pero son meses», reclama.

El objetivo de la obra es crear una pasarela peatonal en las calles General Bravo, en el tramo comprendido entre Malteses y San Nicolás, y Muro. Mediante esta actuación, se eliminarán las actuales aceras y la calzada para crear una plataforma única para el tránsito de peatones, bicicletas y vehículos privados, donde las aceras y la calzada se van a encontrar al mismo nivel. Además, se pavimentará con piedra natural con colores y acabados similares a los existentes.

La calle General Bravo se ejecutará una plataforma única compuesta por un carril de circulación y un carril para bicicletas para circular en sentido contrario en dirección a Vegueta. También se ampliará el ancho de las aceras con respecto al estado actual. Por otro lado, en la calle Muro se ejecutará una plataforma única con dos carriles de circulación en sentidos opuestos y un carril bici tal y como se encuentra actualmente. Además, se renovarán todos los materiales para homogeneizar todo el entorno y crear un espacio al mismo nivel. El concejal de Urbanismo del Consistorio capitalino, Mauricio Roque, explicó que «las calles en las que vamos a actuar necesitan una mejora para facilitar el tránsito peatonal, de personas con movilidad reducida y también de los vehículos renovando la pavimentación».

Ismael Alemán de la peluquería La Mascota se queja de la poca información que ofrecen a los empresarios: «No avisaron y hay muchos clientes con poca movilidad que los dejan sus hijos aquí en el coche y ahora con el corte de la calle no pueden venir». «Es igual que cuando ruedan las películas, los empresarios somos los últimos que nos enteramos y somos los que pagamos los impuestos», añade. Alemán explica que la peatonalización de la zona no afectará a su negocio, pero opina que deberían facilitar más plazas de aparcamiento fuera de la ciudad para que los usuarios se muevan en guagua en el interior de la capital.

«Nunca he vivido unas obras tan largas y eso que la tienda tiene 40 años por lo menos», rememora Ernesto Pérez de Ernest. El empresario afirma que cada vez que cortan la calle las ventas se reducen, ya que tiene muchos clientes del «norte y centro de la Isla que llegan en coche».