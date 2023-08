Gemma Martínez Soliño: «No se va a construir ninguna plaza más sin sombra en esta ciudad»

¿Cómo ha sido la toma de contacto con el área de Parques y Jardines y cómo va la convivencia con sus socios de gobierno?

Nosotras teníamos un programa electoral muy ambicioso que aspiraba a una ciudad más verde, más amable y más sostenible. Cuando la alcaldesa me planteó la opción de entrar en el Gobierno municipal, teníamos muy claro que ello pasaba por tener una concejalía que nos permitiese desarrollar ese programa. No queríamos una concejalía cosmética, aspirábamos a un área que nos permitiese cambiar la ciudad. Las negociaciones tuvieron su ritmo y llegamos a un acuerdo que nos permite gestionar la Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, a través de la cual queremos modificar la ciudad. Incluye Parques y Jardines, Mobiliario Urbano y Agricultura, Ganadería y Peca. Nos alegra muchísimo poder ser parte de un gobierno de progreso en un momento de cambio y de una tendencia hacia la extrema derecha. Sin embargo, Las Palmas de Gran Canaria votó por seguir siendo una ciudad de progreso. Y a mí me enorgullece ser parte de este Gobierno. Somos la segunda ciudad, entre las diez primeras que tiene un gobierno de progreso, con Barcelona, y creo que eso se va a reflejar en nuestra acción de gobierno.

Dentro de ese objetivo general de cambiar la ciudad, ¿cuál es la prioridad?

Por desgracia, la concepción que ha habido en los últimos años daba como resultado una ciudad gris. Eso no va a volver a pasar. No se va a construir ninguna plaza que no tenga sombra, que no esté pensada para que los vecinos y vecinas puedan sentarse a la fresca. No se van a volver a poner parques infantiles sin sombra. ¿A quién se le ocurre? Para eso, nos tenemos que reunir con Urbanismo y proponer lo que queremos. La concepción urbana depende de Urbanismo, pero todo lo que tiene que ver con los espacios verdes, debe hacerse de manera coordinada con nuestra área. No puede ser que ellos diseñen los espacios y nosotros nos limitemos a cuidarlos. No. Queremos planificar junto con ellos los mejores espacios para fomentar la creación de áreas verdes en la ciudad. Queremos multiplicar los metros cuadrados de zonas verdes. Eso no sólo es factible, sino que es necesario. En este momento, por ejemplo, estamos sufriendo una ola de calor y es algo que se va a seguir produciendo. La ciudad tiene que estar preparada para ello. Queremos una ciudad más verde y a la vez, más amable.

El contrato de gestión de Parques y Jardines está a punto de vencer, ¿va a aprovechar la nueva licitación para aumentar las zonas verdes? ¿Qué cambios plantea el nuevo pliego?

El contrato actual vence el próximo mes de marzo y estamos trabajando en su redacción. Acabamos de llegar al Ayuntamiento y hemos cogido los pliegos que ya estaba redactando el anterior equipo, que se encuentran muy avanzados. Vamos a introducir algunas modificaciones porque tenemos enfoques diferentes. Se va a aumentar casi en un 10% la superficie verde, que se incrementará con 200.000 metros cuadrados. Tenemos que hacer la licitación en función de la planificación de Urbanismo y los nuevos espacios verdes. Hemos calculado que se van a incrementar en torno a 200.000 metros cuadrados, lo que representa un aumento de un 10% con respecto a los algo más de dos millones de metros cuadrados que hay ahora. No sólo se aumenta el presupuesto y la superficie, también crecerá el personal de manera proporcional al incremento de los jardines, porque el que está contratado ahora es insuficiente. En estos momentos estamos terminando los pliegos para poder sacarlos lo antes posible. Si yo pudiese decidir y empezar de cero, preferiría tener un servicio público, claramente, pero a día de hoy no lo podemos tener, lo cual no quiere decir que trabajemos para lograrlo en un futuro. Hoy por hoy, necesitamos una empresa que mantenga esos dos millones de metros cuadrados de superficie verde. Lo primero que hice cuando llegué fue ver cómo está el servicio municipal.

¿Y cómo está? ¿qué problemas hay?

Mi equipo está repartido entre La Favorita y en El Pambaso. Una cosa es el personal que está en la Relación de Puestos de Trabajo y otra muy distinta la realidad. Y la realidad es dura. El Ayuntamiento está descapitalizado. No hay personal. Por eso tenemos problemas en la gestión y en el pago de las facturas. Lo primero que hicimos fue un análisis de la situación y ver con qué personal contamos para saber qué presupuesto se puede hacer. Si hay algo que está haciendo este Gobierno municipal es ponerse las pilas. Vamos como una moto y la intención es sacar el presupuesto municipal antes de que acabe el año, no en abril. Yo estoy encantada con Carolina Darias, a mí me va la marcha y a ella también. A día de hoy mi departamento está ejecutando bastante bien y si no lo hacemos mejor es porque no hay gente.

¿En qué medida está afectando a su área la falta de personal?

De las 37 personas que hay en la Relación de Puestos de Trabajo de Medio Ambiente, sólo hay dos trabajando y de esas dos hay una de baja. Esa situación explica los retrasos en el pago de las facturas. Tenemos varios contratos en nulidad desde 2018 por esa razón. La nulidad complica la tramitación del contrato, que no lo puede llevar cualquiera; tiene que ser un gestor económico, que no tenemos. Me he sentado con Francisco Hernández Spínola y hemos dimensionado la problemática. Lo primero que hice fue sentarme con la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, para decirle que con el personal que hay no se puede trabajar y qué medidas y mecanismos hay para llevar a cabo una acción de gobierno. Si tienes un programa de gobierno muy bonito pero luego te ves que no puedes llevarlo a cabo, lo que generas son expectativas que no vas a poder cumplir. Y yo quiero cumplir el programa de gobierno.

¿Se prevén nuevas incorporaciones?

De las nuevas incorporaciones que habrá en el Ayuntamiento, vendrá gente a este centro directivo, que será insuficiente a todas luces, pero permitirá empezar a funcionar. Hemos hecho una previsión de presupuesto muy en la línea de lo que hay ahora porque en un mes que llevamos en el Ayuntamiento no nos ha dado tiempo de planificar. Hemos hecho un presupuesto continuista, pero con algunas novedades. Lo que no va a ser continuista es el presupuesto de Parques y Jardines.

¿En cuánto se va a incrementar?

Debe aumentar mucho. La intención es que salga una licitación a cuatro años por un importe de 85 millones de euros. Calculamos que habrá un incremento anual de siete millones, con respecto al actual. También estamos trabajando en la renovación del contrato de mantenimiento de mobiliario urbano, que está a punto de vencer. Los que sí están vencidos son los contratos de huertos urbanos y de instalación y mantenimiento de soportes publicitarios. Esos son los expedientes que tengo encima de la mesa. El contrato de publicidad no puede seguir en la situación en la que está en la actualidad. Ya me reuní la semana pasada con la empresa concesionaria y me preocupa muchísimo porque el Ayuntamiento ha dejado de percibir mucho dinero.

¿En qué va a consistir el desarrollo estratégico?

No nos queremos quedar en poner bonito lo que hace Urbanismo, queremos planificar, de ahí el nombre de desarrollo estratégico. Queremos planificar la nueva Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), no el que está terminando en este momento en el Cono Sur, sino el próximo.

¿Dónde se va a desarrollar?

En Tamaraceite. Se va a financiar con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y aún estamos en conversaciones con el ministerio, definiendo cuando tenemos que presentar el proyecto y la estrategia. Queremos hacer una estrategia muy participada que permita un desarrollo integral de los barrios y del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya en su conjunto. Por eso insistimos en tener un desarrollo estratégico, para ser capaces de tener una incidencia estratégica en un distrito concreto. Hemos elegido Tamaraceite porque es una de las zonas de expansión de la ciudad.

Volviendo a Parques y Jardines, la ciudad pide a gritos más sombra y más árboles, ¿cómo se va a abordar la creación de más zonas verdes?

Para eso tiene que haber una visión estratégica, porque si Urbanismo planifica sin tener en cuenta a los técnicos de Jardines, puede pasar que los espacios donde se planta o las especies elegidas no sean las más adecuadas. Yeso es lo que nos está pasando en muchas calles de la ciudad, en las que por el tipo de crecimiento del árbol o la distancia con los edificios, los que se plantan no son los más adecuados. No se trata sólo de plantar árboles sino cómo y donde se hace. Las Palmas de Gran Canaria tiene un censo de 36.612 árboles, de los cuales 22.725 son palmeras. Lo que sí ya tenemos finalizado es el Catálogo de Especies Singulares, que vamos a intentar presentar el próximo mes de septiembre. Y a la vez, queremos hacer una estrategia del árbol y para eso hemos pedido un informe sobre infraestructuras verdes, que analice la situación de todas ellas para poder planificar bien el tema del arbolado. Primero queremos tener el análisis para luego poder incidir.

Expertos en palmeras denuncian desde hace años la desidia en el cuidado de estas especies, ¿se va a cambiar la estrategia con las palmeras?

Uno de los problemas de las palmeras es la afección de plagas como el picudo, un problema que se extiende a toda la isla. Se está trabajando en un proyecto de investigación para paliar esta plaga desde el punto de vista fitosanitario, pero es algo muy complejo. Se está trabajando en ello, de la misma manera que se hace con la mosca blanca que afecta a nuestro arbolado. Nuestra intención es que haya más zonas verdes y que se planten, en la medida de las posibilidades, con plantas autóctonas, y eso incluye las palmeras. Pero lo que no vamos a volver a ver es una plaza del Pilar, o de La Puntilla, o una plaza del Pueblo sin sombra. Vamos a hacer un estudio entre ingenieros y arquitectos para ver qué posibilidades hay de acondicionar las plazas que se construyeron, por desgracia, de esa manera. Si no se puede poner un árbol por las infiltraciones, instalaríamos pérgolas. Queremos empezar con algunas plazas emblemáticas y hacer proyectos pilotos para ver como funcionan. Por ejemplo, ahora vamos a renovar el parque infantil de la plaza del Pilar y ponerle sombra. No vamos a volver a tener parques infantiles sin sombra. También vamos a empezar a instalar fuentes transitables. Hay que devolver la ciudad a la ciudadanía. Queremos que los niños y niñas vuelvan a jugar en la calle y para eso tenemos que tener espacios públicos que sean verdes. Es un proyecto que viene del equipo anterior, pero nosotras lo teníamos pensado y lo vamos a seguir fomentando, para que los niños dejen las tablets y vuelvan a jugar en la calle, que interactúen, se peleen, sepan resolver sus diferencias y recuperar el espacio público. También vamos a poner más bancos. ¿Por qué te tienes que sentar en una terraza si lo puedes hacer en un banco debajo de una palmera? Eso no se hace ni en seis meses ni en un año.

¿Se va a potenciar los huertos urbanos?

Sí. Los vecinos de Piletas están montando uno y creando un vergel en el barrio. Es necesario explicarle a la gente que si tienes un árbol, no solo mejora tu salud sino que vas a estar más a gusto en verano y además puedes generar un entorno amable porque vienen los pájaros; si eres capaz de explicar a la ciudadanía la importancia de los espacios verdes, se van a apropiar de esos espacios. Lo van a ver como necesarios, como los vecinos de Piletas, que están generando ellos su propio espacio. Si somos capaces de generar esta pedagogía, podremos hacerlo de la mano de los barrios y de la ciudadanía y ellos serán los que elijan, en un espacio de uso social, si quieren un huerto o una plaza. Ahora solo hay diez huertos. El problema es que el contrato está en situación de nulidad. Por eso no se ha podido sacar el de Nueva Isleta, porque no tengo quien lo haga. Me encantaría poner 200 huertos urbanos, pero primero tengo que tener alguien en la casa que los gestione. Estoy pendiente de reforzar mi equipo y traer a gente en comisión de servicio con atribución temporal de funciones y así estamos. Hay ideas, hay dinero, pero falta gente. La anterior concejala Belén Hidalgo me dejó unos proyectos preciosos que no se pudieron hacer por la falta de personal.

Usted habló durante la campaña electoral de hacer una revolución en las azoteas y crear una cooperativa energética, ¿Se va a hacer algo con eso?

Otra de las cosas que negociamos en el pacto de gobierno fue gestionar la Agencia Local de la Energía, que está en proceso de extinción. Queremos montar un organismo público de energía que vaya más allá de lo que era la ALGE. Queremos producir nuestra propia energía. Las Palmas puede producir su propia energía y apostar por las energías sostenibles, no por la introducción del gas en el Puerto. La ALGE no se va a extinguir, se va a modificar, ampliar y mejorar. Vamos coger el poco personal que tiene y modificar sus estatutos para darle un mayor calado. Queremos que sea el embrión de este organismo público de energía. Nuestra intención es montar una agencia como la que tienen en Barcelona, que produce y distribuye la energía. Y para eso tenemos las comunidades energéticas. Vamos a intentar empezar con proyectos pilotos de comunidades energéticas en Tamaraceite, con los Edusi. Lo de la revolución de las azoteas no es casual. Ya hay edificios públicos que generan electricidad y se pede hacer también en los privados. La idea ya está en el programa de gobierno, la cuestión es como ir avanzando poco a poco. He parado el expediente de disolución de la ALGE para montar una nueva agencia. He solicitado un informe jurídico para ver las diferentes modalidades y cual es la más adecuada para este objetivo.

¿Qué previsiones tiene en Agricultura?

La gente no sabe que la ciudad tiene una zona agrícola muy importante. No conoce las cientos de hectáreas de cultivos que hay y las miles de cabezas de vacuno, porcino, ovejas, cabras, gallinas... Las Palmas tiene una producción kilómetro cero muy importante y lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento es ponerla en valor, con la promoción de los productos. A lo mejor se puede crear un marchamo, por ejemplo, como el de producto de Canarias ; que en los cócteles oficiales se utilicen productos elaborados en la ciudad, todo ello de la mano de los ganaderos y ganaderas y de los pescadores. Lo primero que hay que hacer es visibilizarlo, para que la población lo conozca, lo valore y lo compre. Para ello son muy importantes los mercados como el de San Lorenzo. El otro día tuve una reunión con la COAG y hoy me acabo de reunir con las mujeres rurales. La ciudad no es solo la parte bajas. Tenemos un sector primero muy potente. Y queremos darle una pensada a todo el asunto de la producción de kilómetro cero.

¿Entre su competencias figura la accesibilidad, qué acciones tienen previsto desarrollar?

Se trata de la accesibilidad física y cognitiva en los parques. Vamos a hacer es un proyecto piloto en seis parques para mejorar con pictogramas la accesibilidad cognitiva para aquellos menores que tienen algún tipo de problemática, como los niños autistas. Primero nos vamos a reunir con las familias y las asociaciones para que nos digan qué problemas tienen para acceder a los parques. No es tanto la accesibilidad física como la cognitiva y sensorial.