San Lorenzo vive la procesión con la nueva fecha para los fuegos en el aire

Las fiestas de San Lorenzo siguen con su programación en sus últimos días de celebraciones con la resaca del aplazamiento de los fuegos. Ayer por la mañana tuvo lugar la Feria Exposición de Ganado y la procesión del Santo Patrón. A su vez, por la noche, la Gran Gala de San Lorenzo donde se hizo entrega de las distinciones de Madre Mayor e Hija Predilecta. Ayer fue un día con cierta resaca emocional al no haber podido disfrutar de la tradición de los fuegos, lo que no impidió que los devotos pudieran caminar junto a San Lorenzo y rogar por sus peticiones. «¡Qué viva San Lorenzo!», gritaban algunos asistentes en la procesión, aunque también se notaba la desasón y el enfado al no saber cuándo podrán vivir los palmenses la noche de los fuegos. «¡No tiene perdón de Dios lo del Gobierno de Canarias!», gritaba Catalina Hernández mientras pasaba San Lorenzo a su lado.

El santo salió de la parroquia a la 13:30 con el bochorno despuntando y abrazado por el calor de la gente que aplaudió cuando la imagen dio los primeros pasos. A sus pies le seguía la Banda de Música de Teror, que inundó el ambiente de una gran solemnidad. Yaiza Alonso, reunida junto a otras tres amigas, cuenta que es la primera vez que asisten. Las mujeres tienen hijos y familiares que tocan en la banda, por lo que fueron por primera vez al acto religioso para escucharlos tocar. «Suelen ir a diferentes barrios e incluso otras islas», detallan, y ellas se han hecho un tour por todas las zonas para acompañarles. «Hacemos asistencia en carretera», bromea una de ellas. «Estamos muy contentos con la participación, han venido peregrinos de otros lugares», comenta el cura También era la primera vez para María del Pino González, que iba ataviada con la mantilla típica blanca. Es integrante de la asociación Jesús Arencibia que tiene el objetivo de mantener las tradiciones. «No había nadie que participara con mantilla en el pueblo, así que nos avisaron para que asistiéramos nosotras y las que estábamos más libres vinimos», explica. González cuenta que es importante mantener la tradición de la mantilla porque es símbolo de oración y recogimiento, además de por ser una tradición análoga a la formación de San Lorenzo, primero como municipio y luego como parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. «Ya que hacen tantos esfuerzos con los fuegos también es importante que otras cosas mantengan la participación del pueblo para que permanezcan», destaca. Gracias a su asistencia ha descubierto nuevas tradiciones que no dejan de sorprenderla como la distinción a los trabajadores del sector primario frente al Santo Patrón. «Es un gesto bonito para honrar a los ganaderos», afirma. Un día de devoción Para el párroco de San Lorenzo, Santiago Quintana también fue la primera vez que vivió las fiestas en el marco de su cargo dentro de la iglesia, ya que lleva como cura del pueblo desde hace un año y algunos meses. «Es genial integrarse en esta gran tradición con tanto fervor», comenta Quintana. «En un clima de fiesta y fervor hemos realizado esta procesión de la que estamos muy contentos con la participación, ya que han venido peregrinos de otros lugares sobre todo de barrios colindantes», refleja. Quintana explica que no tuvieron temor de que la asistencia decayera ante la posible confusión de la gente al pensar que al posponer los fuegos pasa lo mismo con el resto del programa porque «es algo consolidado la devoción a San Lorenzo, ha sido una pena la cancelación, pero no afecta a la devoción». Catalina Hernández, entre el público asistente, explica que su padre fue el presidente de la comisión de fiestas durante cinco décadas, por lo que está muy vinculada a la celebración y al sentir del pueblo, por lo que el anuncio del aplazamiento de los voladores la cogió por sorpresa. «Ha sido el asombro más grande porque ayer hacía fresco», explica. «Ha sido un abuso que lo haya suspendido el Gobierno de Canarias», se queja. ¿Cuándo serán los voladores? Aún no se ha concretado una fecha para los voladores después de que el Ayuntamiento los aplazara por la alerta máxima por riesgo de fuegos que emitió el Gobierno de Canarias el pasado miércoles y que provocó su cancelación para la noche de ese día. Desde la Comisión de Fiestas, su presidente, José Manuel García, proponía dos fechas para su realización, una es el próximo lunes 14, que al día siguiente es festivo, y el sábado 19, que al ser fin de semana esperan acoger bastante afluencia de personas. Desde la Comisión explican que están a la «espera de ver cómo evoluciona el tiempo». El gerente de Pirotecnia Canaria, Francisco Jiménez, explica que los fuegos no han sido retirados por el momento, ya que sería más peligroso desarmar los mecanismos que dejarlos montados. «Todo indica a que el lunes los disparamos siempre y cuando la alerta del Gobierno de Canarias se quite, pero siguen instalados los fuegos», detalla. Por ahora, la bajada de las temperaturas será el único factor que determine el visto bueno para la celebración del espectáculo. Alenjandro acompañaba a su suegra Carmen Rosa, que como es tradición asiste todos los años a la procesión por la gran devoción que tiene al santo. «Vengo aquí y le pido al santo que me mantenga a la familia que tengo aquí, que viven, como digo yo, debajo de las campanas», indica Carmen Rosa. «Hoy está todo el mundo cabizbajo porque se cancelaron los fuegos», nota la muner en el ambiente. «Ayer nos llevamos un tremendo chasco porque a las ocho de la mañana estábamos preparando todo y que de repente se cancele por la tarde», se queja Alejandro. «Tenemos la esperanza de que el lunes se puedan tirar», añade. Aunque su suegra apunta desilusionada que no será lo mismo, «no es la misma magia». La familia también critica que no se pueda tirar ningún volador durante la procesión, al seguir la alerta máxima por riesgo de incendio decretada por el Gobierno de Canarias. «Si no se puede tirar ningún volador más que una procesión parecerá un entierro», opina entre risas Alejandro. Los acompañaba un pequeño que corría de aquí para allá sin descanso, su abuela, Carmen Rosa, afirma que el niño ya había ido a la Feria de Ganado para ver a los animales, y había quedado encantado. «Hay animales de la tierra bien bonitos, él incluso tocó un pony», cuenta. San Lorenzo reúne la mitad del rebaño Tras la procesión se otorgaron los premios a los ganaderos y sus animales, entre las 92 cabezas de ganado que concursaron. Frente al santo comenzaron a desfilar toros, vacas, yeguas, cabras y terneras. Los ganderos como Juan Manuel del Pino Vera, José Agustín Vera o Manuel Ruiz Ramírez, entre otros, salían a recoger su premio con ilusión acompañados de sus animales, ejemplares robustos y con buena presencia. Los premios fueron entregados por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina; la concejala del distrito, Esther Lidia Martín; la concejala del aréa de Bienestar Social, Carmen Vargas; el consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Francisco Justo Brito y los miembros de la comisión de fiestas y la asociación vecinal. Al finalizar la entrega de las distinciones, finalizó la mañana de actos con el tradicional: «¡Qué viva San Lorenzo!».