La vuelta a la isla en un agosto sobre ruedas

Laura Campos y Jonay Rada viven el sueño grancanario mientras tachan de su lista las playas que les queda por visitar. Melenara, Patalavaca, Arguineguín... súbanse que en la guagua caben todos, y los que no, que vayan en la guagua de atrás. La estación del Hoyo en San Telmo amanecía en el inicio de este fin de semana repleta de gente como los dos jóvenes que 'emigran' hacia las costas de la isla para huir del calor.

Las colas kilométricas para subir en la línea 30 que va directa al Faro de Maspalomas llenaban la estación de San Telmo y se entremezclaban con las de los andenes aledaños. Campos y Rada empezaron su temporada verano prometiéndose que recorrerían la isla en guagua. Desde entonces, a la pareja de trotamundos ha ganado experiencia en el arte de picar el bono wawa joven para ir a los destinos más exóticos de Gran Canaria y ya son conocidos como clientes habituales por los chóferes de Globales que salen del Hoyo.

Su destino escogido para este fin de semana era la rocosa playa del Águila. Una elección un tanto arriesgada, ya que gran parte del archipiélago, y especialmente, la zona sur de Gran Canaria se encuentra en alerta roja por altas temperaturas decretada desde mitad de semana. Los jóvenes no sabían que al subir a la guagua se embarcaban en una misión de alto riesgo, pues durante la tarde de hoy el termómetro llegó a marcar los 45,1 grados en Maspalomas. Daba igual tener el consuelo de estar cerca del litoral, el sol y el aire sahariano abrasaron sin piedad a los bañistas. Eso sí, el tiempo que pasaron en la guagua Campos y Rada estuvieron a la fresca bajo el aire acondicionado.

Como la pareja guagüera está el grupo de diez chavales dirigido por Carlos Nicolás y Miguel González. Casi podrían montar un equipo de fútbol playa en la playa de San Agustín, el lugar a donde se dirigen para pasar la jornada del fin de semana. Saben cuando van, pero no cuando van a volver. En todo caso, van con el equipaje en regla. Unas cholas, mochilas, camiseta de tirante o top, y unas bolsas de papel para almacenar sus enseres playeros.

Una madre y un padre joven con una niña pequeña de la mano y la sombrilla agarrada bajo el brazo embarcan en la misma línea destino Faro de Maspalomas. Ni ellos saben en dónde acabarán al final porque pertenecen a ese conglomerado de los que prefieren improvisar y "decidir la playa durante el trayecto". Cada vez más, el abanico de personas que frecuenta la estación de San Telmo se amplía e incluye perfiles como el de esta familia, quienes escogen el transporte público en vez del coche para "ahorrar gasolina". Aunque en este caso particular, las causas que llevan a estos particulares individuos al andén de la 30 tienen más que ver con que el coche está en el taller.

El Hoyo exporta bañistas

En la fila de viajeros abundan las neveras, sillas y sombrillas para disfrutar de un viaje en transporte público gratuito sin preocupaciones. La zona bajo San Telmo se convierte en agosto en un territorio puntero en la exportación de bañistas hacia todos los rincones de la isla. Isabel Lorenzo y María Penados aprovechan la ocasión para poner rumbo a la arena de San Agustín en su fin de semana. En la bodega de la guagua van apretadas sus sillas plegables y su sombrilla junto con algunas maletas de viaje de aquellos que eligen para veranear algún hotel o apartamento de la zona sur de Gran Canaria. El que se queda en el andén se resigna a esperar 20 minutos hasta que salga la siguiente.

El bono de residente es el pase de oro de estas mujeres para ir a la playa, quienes a pesar de disponer de coche propio y carnet prefieren hacer uso del transporte público para "paliquear por el camino y disfrutar de las vistas". Hoy van a San Agustín, mañana quién sabe. Lorenzo admite haber estado "todo el verano de allá para acá" y reivindica este método para desplazarse. Penados la mira y asiente. "Yo también uso el bono en la capital para ir al trabajo", puntualiza.

El éxito del transporte público gratuito es innegable y rotundo. Sin embargo, las guaguas no son gratis para todo el mundo, únicamente quienes realizan al menos 15 viajes al mes, pueden recargar su bono sin pagar. En los siete primeros meses de este año el incremento de este tipo usuarios es del 60,9% en comparación con el mismo periodo de 2022. A pesar de no contar con viajes gratuitos, los pasajeros no habituales que usan pago directo también se han animado a usar la guagua, aumentando en un 1,4%.

También entre enero y julio, el incremento total de viajeros es del 43,1%, según la compañía de guaguas Global, hasta alcanzar un total de 23.392.634. Solo en el séptimo mes de este año, el aumento fue del 41,9%, lo que traducido en volumen de pasajeros se corresponde con 2.800.200 de pasajeros que usan bono frente al 1.700.800 del 2022.

Raro es ver a un residente menor de 28 años que no tiene su wawa joven guardado en la cartera. A las once de la mañana del viernes, el grupo de amigos de Aurora Quevedo se puso de acuerdo para verse en la estación subterránea. Unos vienen de La Atalaya, algunos de Santa Brígida, y otros de Tafira Alta, pero su punto de encuentro es el mismo: el banco delante del andén de la 30. ¿El motivo de la cita agosteña? Celebrar el cumpleaños de la muchacha en la playa de Las Canteras, aunque esté recomendado desde hace varios días evitar el baño ante la presencia de microalgas. "A nosotros nos dan igual", claman los valientes a los que la mancha marrón flotante no frena en su empeño de ir a la playa.

Al grupo de nueve jóvenes les gusta echarse a la bartola en la zona del hotel Cristina. Llevan bocatas en las mochilas y "todo lo que haga falta" para pasar el día de calor en remojo, despreocupados totalmente de la fecha del inicio de las clases, que cada vez está más cerca.