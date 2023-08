Cuatro generaciones de carniceros en el Mercado de Vegueta

Francisco Santana fue un hombre de corazón inquieto, se propuso voluntario para hacer el servicio militar en Cabo Juby, viajó a Brasil donde trabajó en un astillero y una panadería para poder mantener a su familia, y en su juventud se dedicó al boxeo. Fue una vida intensa y gran parte de ella la dedicó a regentar la Carnicería Mercado de Vegueta, concretamente 60 años en los que enseñó a sus hijos el oficio. Tres de ellos han heredado el negocio después de la muerte de su padre hace un año. Rubén, Javier y Benito Santana son la cuarta generación del negocio que lleva abierto desde la inauguración de la misma plaza de abastos en 1860.

Hace un siglo el bisabuelo de los hermanos comenzó a vender carne en el Mercado, y ese oficio los traspasó a sus hijos, es decir, los tíos de Francisco Santana, para luego tomar él las riendas. Actualmente, los herederos siguen regentando el comercio con la misma filosofía de su padre, con honestidad y favoreciendo el consumo de kilómetro cero. «Mi padre siempre decía que prefería que se quedara el dinero aquí, para los canarios», comenta Santana detrás de la barra de la charcutería llena de mercancía expuesta. «A veces nos vemos obligados a comprar en la península porque la carne de aquí no da para alimentar a toda la ciudad, pero intentamos que sea todo de aquí», detalla su hermano. «Es como la fruta, aquí no hay fruta para toda la población de Las Palmas y viene la fruta de la península, porque aquí no hay tanta, al final el motor es el turismo, no la ganadería, ni la agricultura», resalta.

Francisco Santana era nacionalista, de tal forma que odiaba oír hablar del pleito insular. Para él, Canarias era una sola y cada Isla tenía su gracia. Además de cruzar el charco, Santana tenía un gran vínculo con Tenerife por los combates de boxeo.

Francisco Santana, también llamado Pacuco, trabajó en una sociedad completamente diferente a la actual. Empezó cuando aún no había neveras, por lo que había que asegurarse de vender todo el material en el mismo día. También le tocó la época de la posguerra en la que la cartilla de racionamiento mandaba y un segurita vigilaba en la puerta. Así como la crisis de Suez en 1956 y otras tantas malas épocas. No fue una vida de momentos tranquilos y sosegada, el trabajo ocupaba la mayor parte de su tiempo. «Mi padre decía que quien tiene un negocio tiene que estar pendiente a él los 365 días del año», cuenta Rubén Santana. «Pensaba en el negocio por la noche y por el día, llegaba a casa y le daba vueltas al día siguiente», explica. Además, también cuidaba de una granja a la que iba todos los días después del trabajo. «Pero eso era lo que a él le gustaba estar trabajando y activo», explican.

Sus hijos no lo tienen más fácil, el sacrificio diario sigue ahí cada día. Llegan a la charcutería a las seis de la mañana y abren de lunes a domingo para comenzar una jornada llena de clientes, algunos de toda la vida. Algunos les han visto crecer a los tres, ya que empezaron a trabajar desde que eran adolescentes, salían del instituto e iban a la carnicería a ayudar a su padre. En una familia de siete hermanos, toda ayuda era bienvenida. «Algunos clientes nos dicen que venían de pequeñas con su abuela, que venía a comprar aquí, y eso es un orgullo», recalca.

«Cuando llevas tantos años termina gustándote, es lo único que sabes hacer», destaca. Los hermanos explican que hoy en día se tienen que enfrentar a mucha más competencia con la proliferación de supermercados que también tienen servicio de carnicería y charcutería. Aunque destacan que a pesar de la llegada de estos competidores, son de las pocas carnicerías familiares que después de tantos años sobreviven. «Nos hemos perpetuado en el tiempo», indican.

Los hermanos no solo venden la carne, sino que recomiendan a sus clientes las mejores opciones para ese plato o cena especial, en la que los clientes quieren impresionar. «Es un orgullo que más que dinero vengan y nos pregunten para recomendarles y luego vuelvan y nos digan que les quedó bueno», comenta. Por ello, cada día perfeccionan el trato al cliente como uno de los pilares en su negocio. «A mi padre le gustaba mucho atender bien a sus clientes», detallan. Por ello, siguen con la misma estela para seguir surtiendo de carnes para un estofado como una plancha, como para una cena o comer solo. Pero siempre con la misma ilusión.