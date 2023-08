El Cabildo ultima la construcción de las casas de alquiler barato de El Secadero

La construcción de 63 viviendas públicas de alquiler asequible que impulsa el Cabildo de Gran Canaria en el barrio de El Secadero afronta su tramitación final para conseguir la licencia y sacarlas a concurso. El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, Infraestructura, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, pretende licitar las nuevas casas antes de que acabe el año. Se trata de la primera promoción de hogares en alquiler asequible, con rentas que oscilarán entre los 335 y los 385 euros al mes, que lanza la institución, aunque no será la única porque el Consorcio Insular de Vivienda está trabajando en otro proyecto que prevé construir otras 300 casas en La Feria.

La licitación de las casas de El Secadero está pendiente de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apruebe de manera definitiva el estudio de detalle para ordenar las alturas de los tres edificios que componen la promoción y adaptarlos a la ladera en la que se levantarán. Tras su aprobación inicial en la junta de gobierno municipal el pasado 25 de mayo, cuando Hidalgo era aún alcalde del municipio, el documento salió a información pública y ha recibido dos alegaciones. Ahora debe pasar, tras el estudio de las impugnaciones, por el pleno municipal para su visto bueno. Se espera que vaya a la sesión plenaria del próximo mes de septiembre, pero el gobierno municipal no ha aclarado este extremo.

El siguiente paso será la presentación del proyecto de ejecución en el Ayuntamiento para obtener la licencia, unos trámites que Hidalgo espera que salgan adelante de manera paralela al proceso de licitación.

Los tres bloques de viviendas se levantarán en una parcela de 3.000 metros cuadrados que ha sido cedida al Cabildo, localizada en la calle Arminda. La parcela, que tiene un desnivel de once metros está situada cerca de la entrada de las oficinas municipales de La Favorita. Las casas tendrán una superficie que oscila entre los 60 y los 70 metros cuadrados y podrán optar al alquiler las familias que tengan unos ingresos inferiores a 2.400 euros al mes, es decir no más de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efecto Múltiple (Iprem). La construcción requerirá una inversión de 7,9 millones, de los cuales 2,7 millones proceden de los fondos Next Generation, tras el acuerdo alcanzado el pasado año con el Cabildo.

Los pisos, recuerda Hidalgo, tienen que estar terminados antes de junio de 2026. «Espero tener licitada la construcción de aquí a final de año. Ya estamos iniciando el pliego del contrato para sacarlo a concurso de inmediato en cuanto el Ayuntamiento nos de el visto bueno», explica el consejero, quien considera factible que la promoción esté concluida en la primera mitad de 2016.

Prioridades

Al respecto subraya que una de las prioridades del Cabildo de Gran Canaria será impulsar la vivienda protegida, para dar respuesta a uno de los grandes problemas que sufre la gente en estos momentos. «Aunque no vamos a ser la única institución que trabaje para paliar este problema, creo que debe ser una política compartida con el Gobierno canario que tiene su plan de vivienda recién aprobado. El gran problema que tenía Vivienda del Cabildo es que le cedieran suelo, sobre todo en las zonas metropolitanas, porque aunque las corporaciones insulares no tienen competencias en vivienda, sí que tienen instrumentos y recursos que les permiten impulsar la construcción de casas de protección», subrayó.

El Cabildo, añadió, se va a centrar en la promoción de hogares de alquiler asequible, dirigidas a las familias de clase media, que tienen problemas para acceder a la vivienda. Esta sería la primera promoción de vivienda de alquiler asequible que impulsa el Cabildo y la segunda de vivienda pública, ya que la primera, que se hizo en el norte de la Isla, data de hace más de trece años, cuando se creó el Consorcio Insular de Vivienda. El Cabildo continuará también, subrayó, con la rehabilitación de viviendas.