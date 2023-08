El vergel de Piletas

La pasión que siente por las plantas Lorenzo de La Guardia -al que sus vecinos llaman Sillo- le llevó hace más de 25 años a crear un vergel en el barrio de Piletas, justo al lado de una de las entradas al barranquillo de Piletas, que se ha convertido en un paraíso en medio del asfalto en el que crecen con vicio infinidad de especies y flores gracias al mimo que les brinda su cuidador.

Helechos de todas las clases, crotos, begonias, periquitos, anturios negros, capas de la reina, bejeques, -la lista es infinita- crecen y florecen con afán en uno de los jardines mejor cuidados -por no decir el mejor- de Las Palmas de Gran Canaria.

La ola de calor no existe en este espacio de San Lorenzo, en el que reina el fresco, la tranquilidad, el sonido de los pájaros atraídos por la exhibición de colores y la manduca. Si a alguien se le ocurre llevarse un hijo de alguna planta, él lo detecta ipso facto.

Sillo comenzó plantando al final de la calle El Mesías cuando el espacio era una ladera que conectaba con el barranquillo, pero la construcción de las viviendas acabó con el jardín.

El jardinero no cejó y reinventó un nuevo espacio al lado de la carretera, aprovechando la sombra del risco y la cercanía de un antiguo naciente, en el cruce de la Un cuarto de siglo después, el jardín que linda con el barranquillo de Piletas, es un verdadero vergel del que presumen los vecinos. La asociación de vecinos del barrio le dedicó una placa, en agradecimiento, denominando la zona El Veril de Piletas.

La recuperación del cauce, que se había convertido en un vertedero, permite rescatar los árboles

«Mi afición por las plantas», explica, «me viene de herencia, de mi abuela materna». Y e que su mayor empeño se centró en reproducir las plantas que su abuela tenía. Jubilado, se pasa por el jardín tres días a la semana. «Todos los días hay cosas que hacer, regar, limpiar , cortar las flores y las ramas secas. Los vecinos echan un ojo por si hay alguien que tiene las manos ligeras, cosa que no entiendo, porque si me las piden, yo se las doy». La labor de Sillo ha hecho que las plantas se reproduzcan de manera espontánea en otros lugares, como los helechos que ya están creciendo entre las oquedades del risco.

Sillo reutiliza como macetas los residuos que tira la gente al barranco. Bidés, vasijas, cisternas, escudillas, zapatos, cualquier objeto susceptible de servir como maceta es aprovechado. Al principio regaban con agua que cedían cuatro vecinos, pero desde hace unos años es el Ayuntamiento el que la proporciona, tras instalar una boca de riego.

El ecobarrio

El jardín tiene hasta vivero -Sillo lo llama la guardería- y la floresta ya se ha extendido hasta la entrada al barranquillo, donde un grupo de vecinos está trabajando desde hace seis meses, de manera paralela, en la limpieza y renaturalización de la zona, auténtico pulmón de Piletas, Isla Perdida y Ciudad del Campo.

Después de muchísimas horas de trabajo y esfuerzo, Carlos, Jesús y Pedro han conseguido eliminar toneladas de vinagreras y malezas que tenían ahogada la vegetación del barranco. En vista de que las administraciones no están por la labor, se han puesto ellos manos a la obra. Yeray Castellano, secretario de la asociación de vecinos Santa María Goretti, recuerda que hace años consiguieron que Gesplan actuara en el barranco con la limpieza de trastos y la colocación de tres mesas y un banco, pero con el paso del tiempo la zona volvió a convertirse en un vertedero.

Este mes han llegado a un acuerdo con la concejala de Desarrollo Estratégico y Sostenibilidad, Gemma Martínez, que se ha comprometido a enviarles una cuba cada mes para sacar los restos de la poda. Hasta ahora han sacado cuatro cubas con los matojos y otros trastos depositados en el barranco, entre ellos colchones y casetas.

Con la eliminación de las vinagreras han resurgido palmeras, dragos, sabinas y otras especies que habían quedado sepultadas por los matojos. «El mejor pago», señala Carlos, «es la satisfacción de ver como ha quedado esto. Millito a millito se va llenando el saco», añade Pedro. Entre los árboles rescatados figura una sabina, que acabó literalmente en el suelo, que Pedro, Carlos y Jesús, levantaron el árbol con dos tecles y luego lo ataron para ayudar al árbol a mantenerse derecho. "Después la calzamos con un tronco y se le ecchó compost ya está empenzando a echar hojas. Esa palmera", señala Pedro a un joven ejemplar de Phoenix, "no se veía porque estaba sepultada por las vinagreras. Era blanca porque no le llegaba la luz del sol. La liberamos y le estamos echando agua y mira lo bonita que se está poniendo. Aquí hemos sacado de todo, cristales, botellas, latas. Era un vertedero y mira qué bonito se está quedando. Y mejor que se va a quedar, si la salud nos ayuda". Otra sabina que no levanta tres palmos del suelo, porque no le llegaba la luz, empieza ahora a recuperarse.

Ademas de limpiar, han reconstruido los muros que existían para evitar que el agua no bajara con mucha fuerza barranco abajo, han arreglado el camino y han ampliado el cauce del barranco. Además de quitar la basura, la separan para que se pueda reciclar posteriormente. "Nos agachamos cuando vemos un cristal y lo separamos, al igual que el hormigón, el papel. Debajo del risco había colchones, ruedas, porquería sin tino", señala.

Muchos de los dragos, palmeras, acebuches y otras especies autóctonas que hay en la zona fueron plantados hace muchos años por otro vecino, Jonatham. Y también ha actuado en el lugar el colectivo Tawada, "con reforestaciones coordinadas con los colectivos vecinales de Piletas, acciones todas ellas que han fomentado la concienciación y la participación", indica Castellano.

Todos estos trabajos, resalta Castellano, son una pieza fundamental del objetivo del vecindario de hacer de Piletas un ecobarrio. El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado un proyecto participativo que presentó la asociación para recuperar el barranco.