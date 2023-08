Los fuegos de San Lorenzo no se celebrarán este mes. Tras la reunión mantenida este viernes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Comisión de Fiestas de San Lorenzo ha determinado que los fuegos no serán mínimo hasta septiembre, ya que las condiciones meteorológicas no son las adecuadas para realizar el espectáculo pirotécnico, que podría provocar un conato de incendio. "Hemos hecho todo lo posible para su celebración, pero ni el Cabildo de Gran Canaria ni el Gobierno de Canarias lo aprueban", explican fuentes del Consistorio capitalino.

Los fuegos llevan retrasados más de una semana después de que fueran cancelados el pasado miércoles 9 ante la alerta máxima por riesgo de incendios decretada por el Gobierno de Canarias. De acuerdo con el Plan de Incendios Forestales de Canarias (Infoca), ante una situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales, establece la prohibición de almacenar, transportar y utilizar materiales inflamables o explosivos. Este mismo plan el año pasado estuvo activo hasta septiembre, por lo que por parte del Gobierno municipal no esperan que se pueda celebrar el evento hasta dentro de un mes, siempre que las temperaturas lo permitan. San Lorenzo vela sus fuegos "Según las indicaciones de la Guardia Civil hay que desmontar el operativo de los fuegos", detallan. Son 471 kilos de pólvora, cuya voladura estaba a manos de la empresa Pirotecnia Canarias, el gerente Francisco Jiménez, explicó que su retirada conlleva cierto peligro, por lo que debe ser realizado con rigor y cuidado. "El material pirotécnico va metido en tubos que quedan todos ajustados y hay que darle la vuelta para sacarlos, por lo que es mucho más peligroso, ya que tiene los inflamadores y no puedes cortar porque explota", reflejó la tarde de los fuegos.