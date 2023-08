La lona que cubre estos días las obras del Gobierno Militar, en Las Palmas de Gran Canaria, ha amanecido este viernes con una pintada en la que se puede leer "Loca: 87 años asesinado por el franquismo".

En la mañana de este viernes, los operarios retiraron la parte de la lona utilizada para el mensaje del lugar, que fue desde donde salió el dictador Franco para dar el Golpe de Estado

Esta acción reivindicativa coincide con el aniversario de la muerte del célebre poeta, a los 38 años de edad, en Granada en 1936.

Acababa de estallar la Guerra Civil y el poeta de la generación del 27 acaba de terminar 'La casa de Bernarda Alba' cuando en la madrugada del 18 de agosto de 1936, el poeta Federico García Lorca fue fusilado por tropas franquistas en algún lugar del barranco de Viznar, en Granada. Hoy, 87 años después, sus restos mortales aún no han sido hallados pese a que se ha intentado en varias ocasiones -y no exentas de polémica porque la familia defiende su derecho a no buscarle-, por lo que se ha convertido en símbolo de los desaparecidos de la Guerra Civil española y la dictadura.